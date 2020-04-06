Мирослав Кржижек: «Чешская Республика — сильное и гордое национальное государство»

Мирослав Кржижек, экономист, преподаватель Высшей школы экономики, предприниматель, политик, директор нескольких организаций, поддерживающих предпринимательство в Чешской Республике, написал новую колонку для iDnes.cz — на этот раз оптимистичную и воодушевляющую. Предлагаем вам ее перевод.

Чешская Республика — суверенное и гордое государство, которое имеет право на национальную автономию и самоопределение. Мы страна, где возникли и продолжают работать замечательные и престижные компании. Этот материал полон позитивных примеров.

Последние недели ярко продемонстрировали преимущества национальных государств, вступившие в противоречие с позициями Европейского союза и давлением в сторону большего слияния. Отец идеи европейской единой валюты евро французский социалист Жак Делор, говорят, был потрясен недавними событиями в Европейском союзе и предупреждает об отсутствии солидарности. Парадоксально, что в то самое время, когда мы пострадали от пандемии коронавируса и ожидаются огромные экономические проблемы, союз настолько солидарен со своими членами, что суд ЕС в четверг признал нас виновными в отступлении от законодательных норм Евросоюза — речь о том, что мы отказались от обязательных квот на перераспределение мигрантов. Вишенкой на торте стало письмо от Европейской комиссии с критикой нашего запрета на экспорт и реэкспорт респираторов. Комиссия даже угрожает санкциями и сокращением европейских дотаций. И что, мы позволим себя шантажировать и не сделаем ставку на сильное национальное государство?

У такого государства есть неоспоримые преимущества во время кризиса. В дополнение к тому, что оно одним законом может отвергнуть бессмыслицу вроде вышеупомянутых квот, это возможность в качестве мер борьбы с пандемией на короткий срок закрыть границы и вернуть пограничный контроль. В расплывчатом пространстве с полным отсутствием государственных границ было бы трудно контролировать перемещение зараженных людей и, конечно, увеличился бы приток нелегальных мигрантов из мусульманских стран. Кроме того, сильное государство может быстро реагировать на меняющуюся ситуацию своим законодательством, не дожидаясь одобрения или разрешения Брюсселя — для этого просто нет времени. Сила государства не может обойтись без основных экономических столпов нашего общества в виде предприимчивых и умелых людей. Я до сих пор говорю, что таких в нашей стране подавляющее большинство, и им не нужно связывать руки чрезмерной бюрократией. Напротив, в это трудное время они заслуживают поддержки и стимулирования. Давайте смотреть на это позитивно, потому что у нас в Чешской Республике есть компании, которыми мы действительно можем гордиться!

Прежде всего я испытываю национальную гордость, когда произношу название фирмы Linet, производителя регулируемых кроватей и матрасов, широко используемых в здравоохранении не только для пациентов с Covid-19. И медицинские технологии — не единственная область, в которой хороши чехи. Исследование, проведенное рекламным агентством Ogilvy & Mather, подтверждает, что чешские бренды преуспевают благодаря превосходному качеству своей продукции. Мы не должны забывать о национальном достоянии в пищевой промышленности, а именно о чешских пивоварнях. Также в пищевой промышленности уже более ста лет преуспевает южночешская компания Madeta. Вспомним и другие компании с богатой и долгой историей, такие как Koh-i-noor, которая с 1848 года производит в Ческе-Будеевице графитовые стержни, а позже расширила свое портфолио за счет машиностроения и энергетики. В машиностроении также преуспели семейные компании Promet Group и TOS Varnsdorf. Не будем забывать и о Agrostroj Pelhřimov, крупнейшем производителе сельскохозяйственной техники в стране. А как насчет традиционной текстильной и обувной промышленности? Во всем мире Juta славится своим нетканым текстилем, но хорошо себя чувствуют и небольшие бренды, как, например, производитель легендарной обуви Prestige. В области дизайна всемирное признание заслужили работы наших стеклодувов из Lasvit и Preciosa. Наше стекло KavalierGlass используется в домашнем хозяйстве, на производстве и в лабораториях.

Мы всегда выделялись на ниве производства с высокой добавленной стоимостью, где есть потребность в образованных сотрудниках и выдающихся новаторах. Как пример можно привести компанию Meopta с ее оптикой и осветительными системами. Внимания заслуживает и военная промышленность. И Česká zbrojovka со своим качественным оружием, и Tatra с автомобилями для армии высоко ценятся в мире. Подавляющее большинство военных товаров направляется за границу, только в первой половине прошлого года объем этого экспорта превысил 6,8 млрд крон.

А как у нас дела в сфере IT и современных технологий? Мы относимся к мировым лидерам. Вспомним антивирусные системы AVG и Avast, которые вместе занимают 24,9% рынка — это больше, чем у гиганта Microsoft с его долей в 23%. Лидером в области информационных систем также является чешская семейная компания Unicorn, владельцы которой, кстати, основали школу, помогающую растить новые таланты. Мы преуспели и в производстве специфического оборудования для телекоммуникаций и систем безопасности благодаря фирме Jablotron.

Также очень актуален инновационный драйв чешских компаний. Мы являемся мировыми лидерами в ряде областей, и сейчас очень актуальна потребность в производстве нанотрубок со степенью защиты FFP3 и выше. Лидером в области чешских нанотехнологий является всемирно известная Nafigate Corporation. У нас есть тысячи замечательных чешских компаний — можно сказать, я сейчас просто вслепую тыкал пальцем на воображаемой карте.

Итак, вы еще сомневаетесь или думаете, что мы всего лишь сборщик автомобилей и завод по производству запчастей для Германии? Нет, у нас много компаний и замечательных людей, которыми можно гордиться. С другой стороны, мне жаль, что я не могу перечислить в статье их всех, и я по крайней мере хочу поблагодарить этих людей за их работу и усилия, потому что ни одно процветающее государство не может обойтись без них. И среди них и ваш парикмахер, косметолог или продавец в магазинчике на углу, как и малый фермер и винодел, отельер и ресторатор. Все они вносят свой вклад в то, чтобы мы хорошо жили и в будущем. Нужно не только думать о крупных корпорациях, но и сосредоточиться на адресной, эффективной и быстрой государственной помощи всем тем, кто оказался в кризисной ситуации из-за нынешней пандемии. В долгосрочной перспективе нашей целью также должна стать поддержка образования в перспективных областях, и это не гендерные исследования или изучение европейской культуры.

Я надеюсь, что в этот раз моя колонка вас воодушевила. И помните, что нынешняя ситуация может дать нам импульс стать гордой и самодостаточной нацией. Время пришло!

Источник: idnes.cz