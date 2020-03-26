Мирослав Кржижек: «Правительство выбросило нас за борт»

Мирослав Кржижек, экономист, преподаватель Высшей школы экономики, предприниматель, политик, директор нескольких организаций, поддерживающих предпринимательство в Чешской Республике, написал колонку на злободневную тему для iDnes.cz. Предлагаем вам ее перевод.

Вместо того чтобы тщательно разработать программу поддержки в ухудшающейся экономической ситуации, правительство с помощью законодательной уловки оставило без компенсации предпринимателей, которые из-за ограничительных мер остались без каких-либо доходов. Как так получилось?

Правительство 23 марта попросту отменило кризисные меры, которые объявило 12 марта, и заменило их кризисными мерами Министерства здравоохранения согласно Закону об охране общественного здоровья. Я вижу единственную цель у этого беспрецедентного обхода законодательства: не допустить того, чтобы фирмы и самозанятые лица смогли получить компенсацию ущерба. Правительство вместо оказания поддержки выбросило десятки тысяч наиболее уязвимых людей за борт. Больше всего этот шаг, разумеется, ударит по мелким предпринимателям, например парикмахерам, массажистам, тренерам, книготорговцам, владельцам кафе — тем, кто также дает работу еще паре человек.

Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией JPMorgan, в среднем время, в течение которого мелкие фирмы могут покрыть свои потери из резервов, составляет 27 дней. То же исследование показывает, что в сфере услуг (гостиничный бизнес, персональные услуги, ремесленные и ремонтные работы) и розничной торговле этот срок ниже среднего, причем намного. Так, в индустрии общепита он составляет всего 16 дней. Я не буду клеветать на правительство и скажу, что оно вместе с Чешско-Моравским банком гарантий и развития запустило программу Covid, в рамках которой малые и средние компании могут беспроцентно занимать до 15 миллионов чешских крон. Однако есть две загвоздки. Во-первых, программа временно приостановлена, и сейчас вы не можете обратиться за помощью, во-вторых, что гораздо серьезнее, вы отвечаете за этот кредит всем своим личным имуществом. Вы готовы в такой нестабильной ситуации согласиться на условия, по которым в случае неудачи лишитесь крыши над головой? Я точно нет, потому что существуют гораздо более эффективные формы помощи. Мы можем, например, вдохновиться примером соседней Германии.

Немецкий кабинет министров уже договорился в понедельник выделить индивидуальным предпринимателям и малым фирмам по 9-15 тысяч евро в течение трех месяцев. Они получат эту сумму, доказав, что полностью остались без доходов. Другой способ помочь малому и среднему бизнесу — быстрое одобрение работы на неполный рабочий день, или Kurzarbeit, эффективного инструмента для сохранения рабочих мест. В данном случае немецкое ведомство по труду будет выплачивать работникам 60% их зарплаты в течение 12-24 месяцев.

Просто немцы знают, что нельзя бросать пострадавших людей и запускать таким образом спираль вторичной неплатежеспособности, которая приведет к огромному социальному давлению и упадку. Не нужно быть большого ума, чтобы рассчитать: если сейчас выделить средства на поддержку предпринимателей и малых компаний, через пару месяцев не придется заниматься поддержкой безработных, социальными пособиями и поисками временного жилья для тех, кто не сможет оплачивать ипотеку.

Давайте не будем забывать, что экономика сильна настолько, насколько сильны ее самые слабые звенья!

Источник: idnes.cz