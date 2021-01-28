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Как Zoom и Google Maps помогают раскрывать преступления

Как Zoom и Google Maps помогают раскрывать преступления

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Уже год отовсюду звучит фраза «‎оставайтесь дома». Театры давно закрылись, все концерты отменены, болельщиков не пускают на стадионы, а в пятницу вечером не найдешь ни одного открытого бара.
Как Zoom и Google Maps помогают раскрывать преступления

Блогерам надоело публиковать «‎to do» листы и рассказывать, как можно с пользой провести время на карантине. Кажется, мы прошли все онлайн-курсы, стали осознанными, вымыли окна, прочитали все отложенные книги, разобрались с абьюзерами и личными границами, научились принимать себя и других, но, главное, мы поняли — человеку нужен человек. 

На помощь пришли цифровые технологии. Что бы мы делали во время пандемии коронавируса, если бы Янус Фриис и Никлас Зеннстрём не придумали Skype в далеком 2003 году? Сегодня экран компьютера заменил нам реальность, но не время ругать интернет-зависимых — пока это одна из немногих возможностей собраться в кругу друзей и не переживать, если чихнул на следующий день. 

Только Zoom, еще одну программу для видеоконференций, ежедневно используют более 300 миллионов человек. Там проходят рабочие созвоны, встречи подружек за бокалом вина, сессии с психологами, лекции и онлайн-квесты. 

Команда MAD HEAD из Праги, например, проводит в зуме детективную онлайн-игру. Это командная игра с элементами квиза и квеста одновременно. Из названия понятно — участникам приходится проводить расследования и искать преступников. Аудиозаписи с допросов подозреваемых, заключения судмедэкспертов и видеосюжеты с места преступления  — команды детективов получают доступ ко всем материалам дела и полтора часа на расследование. В конце игры они выносят вердикт: предъявляют обнаруженные улики, называют виновного и мотив совершения преступления.

Иногда, чтобы раскрыть дело, цифровых улик бывает более чем достаточно. Почти в каждом сериале о полицейских детектив просматривает записи с камер видеонаблюдения — здесь главное быть наблюдательным и вовремя включить логику. 

В 2019 году пользователь Интернета раскрыл преступление с помощью спутниковых карт. Житель города Веллингтон заметил на фотографиях в Google Maps машину, спрятанную в озере. Оказалось, она принадлежала американцу, пропавшему 22 года назад. Очередное доказательство могущества технологий и человека. 

Пара идей для пятничного вечера уже есть — разглядывать Google карты или участвовать в соревновании детективов. 

 
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Темы
игры преступность Чехия Прага Прага на русском Google видео
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