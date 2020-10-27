Пандемия как повод защитить свою недвижимость

Итак, пандемия — это уже не голливудский ужастик, а новая реальность. Жизнь миллионов людей разделилась на «до» и «после». У подавляющего большинства изменился привычный образ жизни. Многие теряют капитал и сбережения, занятость и источники дохода.

Кризис и неопределенность будущего раскрывают дремавшую под спудом социальной обусловленности природную сущность человека. Одни по зову сердца оказывают бескорыстную помощь тем, кто оказался в худшем положении, чем они. Другие считают, что теперь выше закона и имеют право на насилие и присвоение чужого.

Есть все основания ожидать, что, если на пандемию наложится одно или несколько неблагоприятных обстоятельств (политических, техногенных, природных...), практически неизбежен всплеск насилия и посягательств на чужое имущество. Это было признано на недавно завершившейся в Вене 10-й сессии конференции сторон Конвенции против транснациональной организованной преступности.

Сегодня из-за принимаемых правительством ограничительных мер на время опустели офисы, производственные и торговые помещения. Дома, квартиры и апартаменты остаются без присмотра, потому что их владельцы уезжают туда, где, как им кажется, можно в безопасности переждать пандемию.

Это хороший повод подвергнуть ревизии защиту ваших объектов недвижимости от возможных посягательств мародеров и грабителей. Если, конечно, не принято решение о продаже. В таком случае вам надо подготовиться к существенным потерям и к тому, что, когда пандемия закончится, могут закончиться и вырученные от продажи деньги.

Страхование — классический и разумный подход. Материальный ущерб может быть хотя бы частично компенсирован при наступлении страхового случая. Однако сам факт покушения страхованием, к сожалению, предотвратить невозможно.

Эту задачу можно решить с помощью современных технических средств: умных систем видеонаблюдения и беспроводных охранных сигнализаций нового поколения.

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