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Пять полезных мобильных приложений для жителей Праги

Пять полезных мобильных приложений для жителей Праги

Александра Кириченко 1536 0
Интернет за последние десятилетия незаметно изменил нашу жизнь, а смартфоны сделали ее еще удобнее. Какие приложения стоит установить продвинутому жителю Праги, если он еще это не сделал? Читайте в этом материале.
Пять полезных мобильных приложений для жителей Праги

PID Lítačka

Это приложение из разряда тех, которые наверняка у вас уже установлены, но если нет — срочно исправляйтесь. С недавнего времени оно позволяет не только покупать билеты и отслеживать расписание общественного транспорта, но и хранить проездные купоны. Соответственно, при общении с контролерами будет достаточно телефона, а пластиковую карточку можно оставить дома (только не забудьте сначала перевести на смартфон месячный, квартальный или годовой билет). Минус в том, что проездные купоны нельзя одновременно хранить и на карте, и в устройстве. А еще PID Lítačka, к сожалению, пока не позволяет покупать проездные прямо из приложения.

PID Lítačka

Приложение доступно для  iOS и Android 

Metroji

Данное приложение тоже связано с общественным транспортом. Оно показывает, успеваете ли вы на ближайший поезд метро. Запускать апп нужно в районе валидаторов на входе в подземку. На экране вы увидите, сколько времени остается до отправления состава в каждом из направлений. Цифра сопровождается иконкой: медитирующая фигурка означает, что поезд еще не скоро, идущий человечек — что отправление не за горами, но можно идти в спокойном темпе, бегун — что пора бежать, а человек с перекрещенными руками — что поезд ушел в буквальном смысле. Или почти ушел.

Автор приложения, студент Онджей Корол, лично объехал 61 станцию пражского метро и замерил, сколько времени занимает путь от виртуальных турникетов до платформы. Недавно его разработка стала чуть менее актуальной, так как на входе в некоторые станции появились электронные табло, показывающие аналогичную информацию.

Metroji

Приложение доступно для iOS и Android 

Změňte.to

Приложение пражской мэрии для тех, кто любит писать жалобы — но не из любви к искусству, а чтобы сделать столицу чуть лучше. Оно позволяет сообщать о таких проблемах, как выбоины на тротуаре или на проезжей части, открытый канализационный люк, перегоревший фонарь или мусор, выброшенный в неположенном месте. Жалобы передаются соответствующим ведомствам. В экстренных случаях проблемы устраняются максимально оперативно, в остальных чиновникам дается 30 дней на ответ. Кстати, деятельность различных органов теперь можно оценить через эту же программку.

Změňte.to

Приложение доступно для iOS и Android 

Moje Praha

Еще одно детище магистрата снабжено слоганом «Весь город на ладони». Приложение предоставляет гражданам открытые данные в удобном формате. В нем собраны контакты и часы работы официальных органов, больниц и аптек, представлена информация о парковочных зонах, детских площадках, парках, общественных туалетах, публикуются новости о культурных акциях и сводки погоды. Здесь же вы найдете телефоны, по которым нужно звонить в экстренных случаях.

Moje Praha

Приложение доступно для iOS и Android

Na ovoce

Для этого приложения сейчас не сезон, но стоит установить его заранее, чтобы в конце весны или летом оно было под рукой. Программка помогает находить места, где в Праге и за ее пределами можно бесплатно собирать различные дары природы: фрукты, ягоды, полезные растения. Например, на карте в приложении отмечены многочисленные груши и яблони, персиковые и абрикосовые деревья, вишни и черешни, кусты малины, смородины и даже черники. Правда, судя по отзывам, веб-версия работает лучше мобильной.

Na ovoce

Приложение доступно для iOS и Android 

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Темы
Прага мобильный телефон интернет мобильная связь транспорт
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