Переход на новый стандарт цифрового телевидения: что нужно знать

В Чехии ровно через 85 дней, в ночь на 28 декабря 2019 года, начнется отключение цифрового эфирного (наземного) вещания первого поколения — DVB-T. Готовы ли жители страны к новой «цифровой революции» и что нужно сделать за оставшееся время?

С чем связан переход на DVB-T2

Скрывающийся за этой аббревиатурой европейский стандарт эфирного цифрового телевидения второго поколения не обещает пользователям ничего радикально нового, в отличие от предшествующего переключения с аналогового вещания на DVB-T, когда существенно улучшилось качество картинки и звука. Основной смысл перехода с первого поколения «цифры» на второе — в высвобождении частот в диапазоне 700 МГц для развития мобильной связи. Емкость сетей DVB-T2 на 30-50% выше, чем у DVB-T, таким образом, на меньших частотах можно будет передавать больше программ в более высоком качестве.

Как будет осуществляться переключение

В 23:55 в пятницу, 27 декабря, в Праге и окрестностях будет полностью отключено вещание всех каналов Чешского телевидения в старом формате (оно ведется с помощью передатчиков Praha Cukrák и Žižkov). 7 января в Краловоградецком крае отключат передатчик Trutnov — Černá Hora, а в Среднечешском крае — Votice — Mezivrata. 8 января в Праге прекратится и вещание коммерческих каналов второго мультиплекса в формате DVB-T.

Поэтапные отключения продолжатся в последующие месяцы и завершатся в ночь на 30 июня 2020 года, когда планируется полностью отключить первое поколение цифрового вещания в Злинском крае.

Сейчас вещание ведется параллельно, и телезрители, у которых уже есть подходящее оборудование (телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2, телеприставка или ресивер для компьютера) уже могут принимать сигнал в новом формате.

Готовность к переходу и инвестиции

Как показывают опросы, цифровым наземным телевидением пользуются чуть менее 60% жителей Чехии. Современным оборудованием уже обзавелись 30% из них (21% обновили телевизоры и 9% ограничились покупкой приставки). Стоимость самых дешевых приставок с поддержкой формата DVB-T2 и кодирования HEVC, официально сертифицированных компанией «Чешские радиокоммуникации» (České Radiokomunikace), составляет около 600 крон, а в среднем такое оборудование стоит порядка трех тысяч крон.

Также в некоторых многоквартирных панельных домах потребуется замена антенного кабеля — сами антенны менять не нужно.

Информационная кампания

Около миллиона чешских телезрителей пока не знают о предстоящих изменениях. Чтобы информировать население о переходе на DVB-T2 и о том, как подготовиться к переходу на DVB-T2, «Чешские радиокоммуникации» запустили специальный телеканал «Настройтесь на DVB-T2» (Nalaďte se na DVB-T2), но он пока доступен не в главных мультиплексах с покрытием в 99%, а в региональной сети, которую могут смотреть только 55% жителей страны.

В поддержку канала создан информационный сайт www.dvbt2overeno.cz, а непосредственно перед отключением устаревшего вещания телезрителей предупредят об этом с помощью бегущей строки.

История цифрового вещания в Чехии

Экспериментальное вещание в формате DVB-T в Чешской Республике началось в 2000 году, а в октябре 2005 года оно перешло в коммерческую фазу. Последние аналоговые передатчики Чешского телевидения были отключены к концу ноября 2011 года, других вещателей — до конца июня 2012 года.

Сейчас в Чехии есть четыре общенациональных цифровых мультиплекса и пять региональных. С переходом на DVB-T число глобальных мультиплексов может вырасти до шести.

По материалам iDnes.cz