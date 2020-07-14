Новая эра в аутлете POP Airport

Самый красивый аутлет в Чешской Республике выводит шопинг на новый уровень! Уже 16 июля начало новой эры ознаменует грандиозная вечеринка с участием чешских знаменитостей и приятными сюрпризами, а с 24 июля посетители торгового комплекса смогут погрузиться в виртуальную реальность и пережить удивительные приключения с динозаврами. И на этом приятные новости не заканчиваются!

POP Airport предлагает не только премиум-шопинг по ценам аутлета (напоминаем, что летняя распродажа в полном разгаре, а значит, вас ждут дополнительные скидки от цен, уже сниженных на 30-70%), но и разнообразные развлечения для всей семьи, которых будет становиться все больше.

Смотровая терраса

Вы обожаете самолеты и можете часами наблюдать, как они взлетают и садятся, и фантазировать при этом о далеких путешествиях и захватывающих приключениях? Загляните на обновленную террасу POP Airport, где можно выпить кофе или прохладительный напиток, наблюдая за лайнерами, направляющимся в пражский аэропорт Вацлава Гавела или покидающими его. Благодаря крыше над головой вам не придется опасаться капризов погоды!

За самолетами можно наблюдать вживую и на уникальном широкоформатном экране, где ведется прямая трансляция со взлетно-посадочных полос. Кроме того, вы сможете «подслушать» переговоры экипажей с авиадиспетчерами и почувствовать себя, словно в кабине пилота!

Терраса открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

Динозавры в виртуальной реальности

Может быть, вас больше интересуют динозавры и новые технологии? С 24 июля вы сможете опробовать на себе виртуальную реальность и перенестись на 80 млн лет назад, когда нашу планету населяли огромные ящеры. На площади в 200 кв. метров развернется уникальный проект, который задействует все органы чувств и позволит пережить невероятные приключения игрокам-одиночкам в возрасте от 8 лет или группам до 4 человек.

Идеальная иллюзия создается благодаря шлему виртуальной реальности с разрешением 2 160 x 2 160 пикселей для каждого глаза и системой трекинга с более чем 50 камерами. Все это комбинируется с реальными движениями игрока в ограниченном и безопасном пространстве. Готовы полетать на виртуальном планере над доисторическим ландшафтом, столкнуться лицом к лицу и с грозным тирранозавром и сделать селфи с милыми динозавриками? Проект «Динозавры VR» будет ждать вас между магазинами Karl Lagerfeld и Jitka Klett.

Совершив 16 июля покупки в POP Airport на сумму более 1500 крон, вы получите в подарок два билета в «Динозавры VR». Выданные на стойке информации ваучеры будут действительны с 24 июля до 31 августа 2020 года.

Экспозиция уникальных ретромобилей

Развлечение по душе в POP Airport найдут и любители роскошных автомобилей. Посетите экспозицию Engine Classic Cars Gallery, где можно увидеть более 200 уникальных авто, включая легендарные образцы Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Citroën, Lancia, Audi, Jaguar, Fiat или Tatra, а также необычные дорожные и гоночные велосипеды и ретроаксессуары.

Важная часть экспозиции – реставрационная и ремонтная мастерская, где на глазах у посетителей ведется работа над историческими и современными автомобилями и мотоциклами.

Планы на будущее

Кроме перечисленных, POP Airport готовится предложить своим гостям и многие другие развлечения. Например, в несколько этапов будет открываться экспозиция Dinosauria Muzeum Prague, где будут представлены останки динозавров возрастом 150 млн лет. Полностью она откроется к концу 2020 года, когда можно будет увидеть оригинальные скелеты диплодока, аллозавтра и других динозавров, а годом позже в POP Airport появится первый крытый детский развлекательный парк Plopsa в Чешской Республике, выдержанный в стилистике мультфильма «Пчелка Майя», а также в стиле викингов и пиратов.

Вечеринка в честь начала новой эры в POP Airport

Хотите стать свидетелями начала новой эры? В четверг, 16 июля, у посетителей аутлета будет возможность пообщаться с певицей Дарой Ролинс и другими чешскими знаменитостями, видеоблогерами и инфлюенсерами. Приходите с детьми! С 13:00 маленьких гостей будет ждать соленый ПОПкорн, воздушные шарики и раскраски, а с 15:00 до 16:00 во Flocafe состоится автограф-сессия участников шоу SuperStar. После 16:30 запланирована встреча с Элишкой Бучковой и другими интернет-знаменитостями.

Приезжайте в этот или любой другой день, чтобы насладиться покупками в 70 магазинах, в которых представлены товары более чем 200 мировых брендов. Круглый год товары в POP Airport доступны со скидкой от 30 до 70% от изначальных цен, а сезонная распродажа сделает ваши покупки еще более выгодными.

Посетите самый стильный торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги, перекусить в одном из ресторанов или кафе или освежиться прохладительным напитком на открытой летней веранде!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

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