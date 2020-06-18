Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.6
USD
23.51
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
Только для своих: летняя VIP-распродажа в POP Airport

Только для своих: летняя VIP-распродажа в POP Airport

Info Portal 823 0
Уже в эти выходные в самом красивом торговом центре Чехии стартует грандиозная летняя распродажа. А накануне вы сможете приобрести одежду и аксессуары ваших любимых брендов с дополнительной скидкой до 70%! Для этого нужно выполнить два условия: посвятить шопингу пятницу, 19 июня, и стать членом клуба My POP.
Только для своих: летняя VIP-распродажа в POP Airport

Пражский аутлет POP Airport не устает радовать своих поклонников привлекательными предложениями и акциями. Ближайшая из них — эксклюзивная распродажа Summer Sale VIP Shopping. В пятницу, 19 июня, с 10:00 до 20:00 у вас будет возможность купить предметы из весенних и летних коллекций Pepe Jeans, Karl Lagerfeld, Gant, Diesel, Nike, Adidas, Guess, Quiksilver и других брендов со скидкой в 70% от обычных цен аутлета. 

Кроме того, в этот же день вы сможете одними из первых сделать покупки в новом поп-ап-магазине Calvin Klein & Calvin Klein Underwear. Участников клуба My POP ждет дополнительная скидка в 20% на одежду и белье культовой марки.

Если вы еще не стали членом клуба My POP, зарегистрируйтесь прямо сейчас! 

Кроме VIP-распродажи, у POP Airport есть и другие приятные новости. В торговом центре открылся магазин итальянской марки Baldinini, который оценят любители и любительницы качественной обуви и сумок. Это единственный аутлет Baldinini в Чешской Республике. А еще с недавнего времени вы можете купить в POP сладости от производителя шоколада и конфет класса люкс Pražská Čokoláda — чтобы побаловать себя или в подарок.

Не успеете посетить POP Airport в пятницу? Не переживайте. Летняя распродажа только начинается! Приезжайте в субботу, воскресенье или в любой другой день (но не откладывайте свой визит надолго, чтобы летнее платье, туфли ли костюм вашей мечты не достались кому-то другому) и насладитесь покупками в 70 магазинах, в которых представлены товары более чем 200 мировых брендов. Круглый год товары в POP Airport доступны со скидкой от 30 до 70% от изначальных цен, а сезонная распродажа сделает ваши покупки еще более выгодными.

Приезжайте в самый стильный торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги, перекусить в одном из ресторанов или кафе или освежиться прохладительным напитком на открытой летней веранде!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

 

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
шоппинг магазины мода
Читайте
по теме 
Готовность номер один: грандиозная весенняя распродажа в POP Airport
07.05.2020 19:30 Стиль
Готовность номер один: грандиозная весенняя распродажа в POP Airport
3869 0
Что привезти в подарок из Праги? Конечно же, чешский хрусталь!
08.01.2020 10:23 Стиль
Что привезти в подарок из Праги? Конечно же, чешский хрусталь!
1831 0
Искусство, приносящее радость
25.12.2019 10:15 Интервью
Искусство, приносящее радость
7742 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
5550 0
Последние новости:
24
июня
В парках Брно начали косить газоны по принципу мозаики
24.06.2020 11:22 Общество
В парках Брно начали косить газоны по принципу мозаики
43 0
Стартовала кампания в поддержку местного туризма «В Праге как дома»
24.06.2020 10:00 Общество
Стартовала кампания в поддержку местного туризма «В Праге как дома»
217 0
23
июня
В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли
23.06.2020 14:00 Общество
В магазине в Дечине вьетнамцы продавали саженцы конопли
929 0
Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%
23.06.2020 15:30 Экономика
Дачи и коттеджи в Праге подорожали на 40%
2109 0
Почти 18% учеников не сдали дидактические тесты в рамках ЕГЭ
23.06.2020 13:08 Общество
Почти 18% учеников не сдали дидактические тесты в рамках ЕГЭ
1345 0
Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи
23.06.2020 11:27 Культура
Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи
1029 0
Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги
23.06.2020 10:00 Экономика
Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги
1503 0
22
июня
Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование
22.06.2020 14:44 Общество
Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование
1449 1
Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце
22.06.2020 12:25 Общество
Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце
3224 0
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
22.06.2020 11:24 Экономика
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
2509 0


Мобильная версия