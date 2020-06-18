Только для своих: летняя VIP-распродажа в POP Airport

Уже в эти выходные в самом красивом торговом центре Чехии стартует грандиозная летняя распродажа. А накануне вы сможете приобрести одежду и аксессуары ваших любимых брендов с дополнительной скидкой до 70%! Для этого нужно выполнить два условия: посвятить шопингу пятницу, 19 июня, и стать членом клуба My POP.

Пражский аутлет POP Airport не устает радовать своих поклонников привлекательными предложениями и акциями. Ближайшая из них — эксклюзивная распродажа Summer Sale VIP Shopping. В пятницу, 19 июня, с 10:00 до 20:00 у вас будет возможность купить предметы из весенних и летних коллекций Pepe Jeans, Karl Lagerfeld, Gant, Diesel, Nike, Adidas, Guess, Quiksilver и других брендов со скидкой в 70% от обычных цен аутлета.

Кроме того, в этот же день вы сможете одними из первых сделать покупки в новом поп-ап-магазине Calvin Klein & Calvin Klein Underwear. Участников клуба My POP ждет дополнительная скидка в 20% на одежду и белье культовой марки.

Если вы еще не стали членом клуба My POP, зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Кроме VIP-распродажи, у POP Airport есть и другие приятные новости. В торговом центре открылся магазин итальянской марки Baldinini, который оценят любители и любительницы качественной обуви и сумок. Это единственный аутлет Baldinini в Чешской Республике. А еще с недавнего времени вы можете купить в POP сладости от производителя шоколада и конфет класса люкс Pražská Čokoláda — чтобы побаловать себя или в подарок.

Не успеете посетить POP Airport в пятницу? Не переживайте. Летняя распродажа только начинается! Приезжайте в субботу, воскресенье или в любой другой день (но не откладывайте свой визит надолго, чтобы летнее платье, туфли ли костюм вашей мечты не достались кому-то другому) и насладитесь покупками в 70 магазинах, в которых представлены товары более чем 200 мировых брендов. Круглый год товары в POP Airport доступны со скидкой от 30 до 70% от изначальных цен, а сезонная распродажа сделает ваши покупки еще более выгодными.

Приезжайте в самый стильный торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги, перекусить в одном из ресторанов или кафе или освежиться прохладительным напитком на открытой летней веранде!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

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