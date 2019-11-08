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Мир уникальных ароматов, или Что нужно знать о нишевой парфюмерии

Мир уникальных ароматов, или Что нужно знать о нишевой парфюмерии

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Если вам кажется, что вы устали от однообразных ароматов, которые предлагает масс-маркет, то вам, как говорится, не кажется. Но где найти духи, способные подчеркнуть вашу индивидуальность, требовательность, креативность и харизму, завершить уникальный образ и даже раскрыть внутреннее «я»? Обратитесь к нишевой, или селективной, парфюмерии.
Мир уникальных ароматов, или Что нужно знать о нишевой парфюмерии

Что такое нишевая парфюмерия

Нишевыми (от французского niche – ячейка), или селективными, то есть отборными, называются ароматы, которые выпускаются ограниченным тиражом и представлены в небольшом количестве магазинов. Для такой парфюмерии характерно не только высокое качество, но и сложные, смелые, неожиданные сочетания компонентов. На нишевые бренды работают лучшие «носы» мира, и многие из таких марок создаются признанными мэтрами парфюмерии.

Пока производители из сегмента масс-маркета тратят средства на продвижение своих новинок с помощью известных лиц, нишевые марки инвестируют в поиск и закупку лучшего сырья и в разработку ароматов, которые будут говорить сами для себя. Кстати, такие духи, в которые создатели вкладывают душу и сердце, по-разному раскрываются на коже каждого человека, что делает их еще более уникальными и действительно неповторимыми.

В мире нишевой парфюмерии можно найти аромат, подходящий к любому мировоззрению, настроению и состоянию души. Философия некоторых селективных брендов основана на видимой или скрытой роскоши, другие, напротив, аскетичны, третьи авангардны и провокационны и предлагают такие эпатажные ноты и сочетания, которые людям, привыкшим к традиционной парфюмерии, сложно даже представить. Все это находит отражение и в упаковке, которая может быть подчеркнуто скромной или напоминать скорее произведение искусства, в том числе современного.

Селективная парфюмерия для начинающих и ценителей

Тем, кто только начинает свое знакомство с селективными духами, стоит обратить внимание на бренд Eutopie, один из ароматов которого посвящен Праге и не менее прекрасен, чем чешская столица. Этот романтичный, легкий и чистый аромат свежесрезанной сирени ассоциируется с весной, романтикой и влюбленностью и станет настоящей отдушиной в безрадостном межсезонье.

Eutopie

Послушайте и примерьте парфюм знаменитого французского дома Houbigant с почти 400-летней историей. В его мужских ароматах скрывается невероятная сила, в женских — истинная женственность.

Houbigant

Бренд Montale, напротив, молод, но прекрасно себя зарекомендовал. В его портфолио более сотни ароматов, и длительность звучания каждого из них выше всех похвал.

Montale

Яркие эмоции и прекрасное настроение дарят ароматы итальянских брендов Blend Oud и Secret Collection Moresque

Blend Oud

Widian AJ Arabia — элегантный бренд безупречного качества.

Widian AJ Arabia

Люксовый нишевый бренд Dali Haute Parfumerie дарит ощущение роскоши и неповторимости в особом стиле мастера Сальвадора Дали.

Dali Haute ParfumerieMDCI parfums — это редкость во всем. Каждый флакон и его содержимое — сокровище, которое сделает вас избранным. И только вам решать, кем именно.

MDCI parfums

Где купить нишевую парфюмерию в Праге

Эти и многие другие бренды и ароматы представлены в бутике Egoist Royal Parfums в центре Праги, по адресу Husova 240/5, Прага 1. Магазин открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Приобрести парфюмерию из его ассортимента, который постоянно пополняется новыми нишевыми брендами, можно онлайн, но мы советуем не лишать себя удовольствия от знакомства с ароматами в спокойной, уютной и располагающей обстановке, превращающей покупку в праздник. Приходите в Egoist Royal Parfums, если только начинаете знакомство с миром селективных ароматов или уже встретили «свои» духи, но хотите расширить ольфакторный кругозор и попробовать что-то новое. Консультанты магазина, настоящие эксперты в области ароматов, помогут вам сделать правильный выбор.

Кстати, к каждой покупке мы дарим миниатюру парфюма — будет повод вернуться за полной версией. Побалуйте себя!

 

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