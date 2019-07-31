Как выбрать идеальный костюм на свадьбу

Невесты тратят месяцы на то, чтобы выбрать самое прекрасное свадебное платье, и их подруги, родственницы и другие гостьи успевают подобрать как минимум два наряда. А вот мужчины, напротив, склонны недооценивать важность подготовки и откладывать ее на последний момент.

Какой костюм выбрать: темный, светлый, с жилетом или без? Что сейчас носят? Чем ближе церемония, тем сильнее напряжение и больше вопросов. Если за жениха их может решить невеста, которой важно все держать под контролем, как быть отцам новобрачных, свидетелям и другим гостям мужского пола? Что им предписывает этикет?

Три золотых правила для жениха и всех мужчин на свадьбе

1. На свадьбы ходят в костюмах (за исключением экстравагантных и совсем неформальных мероприятий). Надев костюм, вы проявите уважение к невесте, жениху и другим гостям.

2. Одежда и обувь должны быть чистыми. Порой мужчины заглядывают в шкаф лишь вечером накануне торжества. Не повторяйте их ошибок, выделите хотя бы неделю на чистку костюма и подготовку рубашки. Обувь для особых случаев тоже нуждается в особом уходе.

3. Главное, чтобы костюм сидел — не зря примерно так пели в одном известном фильме. Опять же, не тяните до последнего. Хорошо, что у вас в шкафу есть парадный костюм. Но, если вы не носите его регулярно, при примерке вас может ожидать неприятный сюрприз.

На костюме пятна, которые не удается вывести, или он плохо сидит?

Что ж, пора идти за новым. Сколько времени осталось до свадьбы? Если больше недели, вам повезло. Покупайте готовый костюм или шейте на заказ — выбор за вами. В магазине можно найти одежду высокого качества, но только портной учтет все особенности вашей фигуры, например накачанные плечи и бедра или богатырский рост. Но если в вашем распоряжении всего несколько дней или даже меньше, дорога ведет прямиком в магазин. Желательно в тот, где работают хорошие консультанты.

Подойдите ответственно к выбору материала и фасона

Сейчас в тренде зауженные костюмы. Силуэт Slim идет большинству мужчин, а Extra Slim — удел действительно стройных. Тем, у кого спортивная или нестандартная фигура, стоит обратить внимание на фасон Relax, который помимо прочего оставляет больше простора для движения.

Лучший выбор для костюма на свадьбу — качественный материал из шерсти. В холодное время года выбирайте более плотную ткань, которая согреет, а для жарких летних дней подойдет, напротив, тонкая и легкая. Костюм из хорошей шерсти вы оцените с первых же минут. Материал приятен на ощупь, не раздражает кожу, дышит — никаких мокрых пятен под мышками.

Обратите внимание и на смешанные ткани, обладающие дополнительными полезными свойствами. А вот о синтетике забудьте: в костюме из искусственных материалов вы мгновенно вспотеете и будете чувствовать себя некомфортно.

Жених и невеста в главных ролях

На свадьбе они должны выглядеть вне конкуренции. Платье невесты — явление само по себе, но и от жениха в этот день ожидают продуманный образ. Будущий муж может выбрать между костюмом двойкой или тройкой, добавив к пиджаку и брюкам жилет (но это не обязательный элемент).

Сделайте выбор в пользу натуральной ткани и качественного пошива, чтобы на свадьбе думать о своей избраннице и знаменательном дне, а не о том, что вам жарко, а рукава длинноваты.

Цвет костюма не должен быть броским. Типичные «свадебные» цвета — темно-серый, синий, коричневый, черный. Узор на ткани тон в тон сделает образ изысканным.

Для летней свадьбы подойдут и более светлые цвета, но стоит учесть, что белые и очень светлые костюмы идут не всем. Блондинам с бледной кожей советуем сделать выбор в пользу более насыщенных оттенков.

И папа должен выглядеть шикарно

Отцам невесты и жениха на свадьбе отводится почетное место. Им стоит надеть в этот день темные костюмы. Чем темнее оттенок, тем больше он подчеркивает солидность. Светлый костюм — прерогатива жениха, на других гостях такие цвета неуместны. Помните, что натуральный материал — залог успеха, также важны комфортный покрой и хорошая посадка.

Особые правила для свидетелей

Быть свидетелем со стороны жениха или невесты — особая честь. Помните об этом при выборе костюма. В идеально сидящем костюме темного оттенка из натурального материала вы точно справитесь со своей задачей. Образ можно освежить с помощью галстука или носового платка. Учтите, что на свадьбе никто не должен затмевать главных действующих лиц. Стоит узнать, что наденет жених, чтобы не оказаться в более роскошном костюме и не создать неловкую ситуацию.

Гости выбирают элегантность

Всем остальным мужчинам тоже следует сделать выбор в пользу более темных оттенков и скромности, чтобы не отвлекать внимание от жениха. Свадьба — не место для модных выходок. Показателями вашего безупречного чувства стиля станут гармоничность образа и интересный платок в нагрудном кармане.

Какой же он, идеальный костюм на свадьбу?

Все просто. Это костюм, в котором вы будете чувствовать себя хорошо. Костюм, который будет на вас хорошо смотреться с утра и до вечера. Приходите в магазин Blažek в аутлете POP Airport. У нас огромный опыт в выборе костюмов для свадьбы, и мы с удовольствием им поделимся.

Прогуляться по уникальному торговому комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, и насладиться шопингом со скидками от 30 до 70% можно каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания открывается захватывающий вид на взлет и посадку самолетов.



Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70% от уже сниженной цены. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра. Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.



Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта— три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.



Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.

На правах рекламы