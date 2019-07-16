Советы бывалых бизнесменов: как не дать костюму помяться в путешествии

Многие из нас ездят в командировки, где участвуют в деловых встречах и выступают лицом компании. Дресс-код в таких случаях очевиден: костюм, рубашка и, как правило, галстук. Как упаковать багаж, чтобы достать из чемодана костюм с иголочки, а не ком мятой ткани? Читайте советы опытных бизнесменов.

Чехол для костюма — идеальное решение

Неоспоримый факт: специальный чехол поможет вам доставить и костюм, и рубашку в пункт назначения в лучшем виде. Однако если вы не готовы к лишним тратам или справедливо полагаете, что дополнительный багаж осложнит поездку, вы можете перевезти костюм в чемодане с минимальными потерями.

Многослойность как залог успеха

Базовое правило: вещи в чемодан нужно складывать слоями. Марка Louis Vuitton, производитель багажа класса люкс, подготовила инструкцию по грамотному наполнению чемодана. Называется она Art of Packaging, и изложенные в ней советы стоит взять на вооружение. Итак, на дно чемодана кладем обувь, упакованную в специальные чехлы или пластиковый пакет, далее размещаем книги, сумку с туалетными принадлежностями, нижнее белье и футболки. В середине должна оказаться мягкая одежда. Наконец, в самом верхнем слое место костюму, а в прохладный сезон — также плащу, пальто или куртке.

Как правильно складывать костюм

Специалисты по упаковке багажа предлагают разные варианты, так что выбор за вами. В любом случае нужно действовать аккуратно и бережно.

Например, вы можете развернуть пиджак лицевой стороной вниз и сложить его в продольном направлении так, чтобы спинка оказалась внутри, а плечи — прижатыми друг к другу. Выверните одно плечо наизнанку, а второе согните, чтобы оно попало в получившийся «карман». Наконец, сложите пиджак пополам поперек. Брюки сложите в четыре раза и разместите внутри пиджака.

Другой способ — складывать пиджак так, как обычно поступают с рубашками. Брюки, опять же, пакуются внутрь этой конструкции.

Лайфхаки бывалых путешественников

1. Пакет с воздухом

Найдите пакет на молнии подходящего размера. Упакуйте в него сложенный костюм и перед закрытием слегка надуйте. Воздушный пузырь не даст костюму помяться.

2. Шелковая бумага

Разделите этим упаковочным материалом отдельные слои в чемодане. Ткани не будут тереться друг о друга и лучше перенесут путешествие.

3. Немедленная распаковка

Золотое правило — костюм следует вынуть из чемодана и повесить на плечики сразу после заселения в отель. Сила тяжести самостоятельно справится с умеренной помятостью.

4. Трюк с паром и ванной комнатой

Современные утюги не зря оснащены функцией пара. Предлагаем вам не слишком экологичный, но весьма эффективный способ «спасения» помятого костюма. Отнесите вешалку с костюмом в ванную отеля, закройте дверь и включите душ, пустив максимально горячую воду. Пар поможет избавиться от заломов. Когда ткань разгладится, перевесьте костюм в другое помещение и дайте ему высохнуть.

5. Ставка на качественные материалы

У современных материалов с содержанием шерсти есть «память», за счет чего костюмы меньше мнутся и на вешалке быстро приходят в прежний вид: складки исчезают без постороннего вмешательства. Инвестиции в качественную одежду сохранят вам время и нервы в путешествиях.

Если что-то пошло не так

Упаковка слоями не помогла, а на фокусы с паром нет времени? Вы можете попросить утюг у персонала отеля, но самостоятельная глажка может только ухудшить ситуацию. Обратитесь к профессионалам: большинство гостиниц предлагают услуги по уходу за одеждой, способные быстро привести костюм в форму.

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