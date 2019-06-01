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Czech Fashion Week: модная суббота в «маленьком Париже»

Czech Fashion Week: модная суббота в «маленьком Париже»

Александра Кириченко 163 0
Жителей и гостей города Теплице в субботу, 8 июня, ждет праздник моды и стиля: здесь состоятся показы Чешской недели моды (Czech Fashion Week), в которых примут участие 11 дизайнеров и 35 моделей. Дефиле пройдут на колоннаде и, по словам организаторов, обещают на один день превратить курортный город, который раньше славился показами мод, в «маленький Париж».
Czech Fashion Week: модная суббота в «маленьком Париже»

Свои новые творения представят Ярослава Прохазкова, Петра Выоралова, Лудек Ганак, Йиржи Моравец и другие известные модельеры. Откроет шоу демонстрация коллекции Ольги Русаковой «Тысяча и одна ночь». На подиум выйдут такие признанные красавицы, как, например, Элишка Бучкова, Тереза Будкова и мисс Чехия Леа Штефличкова. 

Czech Fashion Week проходит уже в третий раз. Директор проекта Йиржи Морштадт отмечает, что в прошлые годы показы вызвали значительный интерес. На этот раз организаторы снова постарались пригласить как можно более разнообразных участников, которым определенно есть что показать. Гости модного шоу увидят коллекции вечерних нарядов, повседневной одежды и нижнего белья, созданные теми и для тех, кто живет модой, а кубинский модельер Османи Лаффита, долгие годы живущий в Чехии, помимо прочего представит лимитированную коллекцию очков, которые поступят в продажу в этом году, как и аромат Asombroso by Osmany Laffita.

Купить билеты на отдельные дефиле или сразу на все показы Czech Fashion Week можно онлайн.

Полная программа Чешской недели моды в Теплице:

11:00 – Ольга Русакова с коллекцией «Тысяча и одна ночь» (Tisíc a jedna noc)
12:00 – Ярослава Прохазкова с коллекцией Purity of freedom
13:00 – Лилиан Аугустинова, Fashion Island – Třpytivá zahrada
14:00 – Петра Выоралова с коллекцией свадебных платьев Wedding list
15:00 – Габриэла Джиотто, коллекция Woman to love
16:00 – Galal Giani, Queen Couture Paris Diamond collection
17:00 – Йиржина Матоушкова с коллекцией белья Werso Moonlight
18:00 – Лудек Ганак, Glow
19:00 – Йиржи Моравец, Shiny Night
20:00 – Николь и Якуб Понер представят новую коллекцию своей марки Poner
21:00 – шоу Османи Лаффиты

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Темы
мода Теплице
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