Итальянская неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

С 11 по 17 марта 2019 года в аутлете POP Airport пройдет дополнительная неделя скидок. На этот раз скидки к аутлетовым ценам добавятся ко всем итальянским продуктам: как на одежду, обувь и аксессуары, так и на еду и напитки. Подробности найдете в нашем материале.

В аутлете POP Airport более 70 бутиков и в каждом из них регулярные скидки от 30% до 70%. Но помимо этого в торговом комплексе время от времени проходят недели дополнительных скидок. На этот раз - с 11 по 17 марта - для вас пройдет неделя итальянских скидок.

Вот несколько примеров специальных предложений:

* В ресторане Pizzerie La Pasteria при покупке 1 пиццы вы получите еще 1 абсолютно бесплатно;

* В бутике "Imperial" абсолютно на все скидки 50%;

* В бутике "Regata" при покупке 2 вещей - 3 получите в подарок (2+1);

* В бутике "Kennet street" скидки 20% на новую коллекцию;

* В магазине "Fann parfumerie" на все итальянские продукты дополнительная скидка ко всем действующим - 35%;

* В магазине "Home and cook" найдете 20% скидки на посуду формы Lagostina и получите итальянский espresso бесплатно при посещении магазина.

А также специальная акция "POP 10" - десять выбранных продуктов итальянских производителей по супер выгодным ценам будут предложены покупателям только в рамках недели итальянских скидок в Premium Outlet Prague Airport.

Площадь уникального по формату и архитектуре торгового комплекса POP Airport составляет свыше 30 тыс. кв. метров. С парковкой у посетителей пражского аутлета точно не будет проблем – в общей сложности у центра более 2 400 парковочных мест.