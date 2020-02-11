Не знаете, как растаможить? Стрельцов подскажет

Уважаемые читатели, продолжаю делиться с вами личным опытом. Сегодня мне хотелось бы заострить ваше внимание на таком вопросе, как таможенная декларация, и рассказать, с чем мне приходилось сталкиваться в личной практике.

На сегодняшний день мне доводилось растаможивать и автомобиль, привезенный из США, и гранатовый сок из Азербайджана, и приставки для IPTV. Также есть знания по растаможиванию и «затаможиванию» другой продукции.

Процесс импорта любой продукции в Чешскую Республику (как и экспорта продукции из страны) рекомендую начинать с посещения сайта Таможенного управления . Прежде всего изучите кодировку товара, который вы планируете ввозить (или вывозить). Вы найдете эту информацию в разделе «Приложения» (Aplikace) на вкладке «Taric CZ». Европейская, американская и российская кодировки совпадают первыми четырьмя цифрами, которые обозначают первичную принадлежность той или иной продукции. Затем, в зависимости от страны, возникают различия. Чтобы понять, к какой именно категории относится товар в Европейском союзе, необходимо использовать более детальный поиск. Для этого во вкладке «Taric CZ» есть закладка «e-ČIT».

В этих обозначениях и формулировках довольно легко запутаться. Но если вы решили пройти процедуру легализации товара самостоятельно, вам придется погрузиться в изучение нюансов. Из собственной практики могу сказать, что во избежание ошибок и дополнительных расходов лучше обратиться к тем, кто разбирается в кодировке и заполнении бланков на 110%, а это таможенные брокеры. Услуги таких брокеров могут стоить от тысячи до двух тысяч чешских крон за операцию или наименование. Расценки зависят от того, какие отношения вы сможете выстроить с брокером в процессе вашего сотрудничества. Со своей стороны могу сказать, что отношения с моим брокером меня более чем устраивают — как по качеству выполненной работы, так и по стоимости оказываемых услуг.

Приведу вам пару примеров того, с какими подводными камнями можно столкнуться. Как-то мой товарищ решил купить себе автомобиль на аукционе в США. После выигрыша аукциона ему предложили доставить автомобиль сборным грузом по морю до ближайшего порта, которым оказался немецкий Бремерхафен. Стоимость доставки была довольно выгодной, и ничто не предвещало сложностей с таможней. По истечении срока доставки с моим товарищем связались представители транспортной компании, сообщив, что он может приехать и забрать свой автомобиль.

Предполагая, что обратно мы поедем на автомобиле, мы решили добраться до Бремерхафена на перекладных и подгадали все так, чтобы рано утром оказаться в порту. И тут началось самое интересное. Мы были готовы к тому, что ожидает нас в Чехии при общении с таможней и постановке автомобиля на учет, но даже близко не представляли, как будет развиваться ситуация в Германии. Согласен, это отчасти наша вина, но найденная в интернете информация нас к такому не готовила. Кроме того, в транспортной компании сказали: «Приезжайте и забирайте». Но как бы не так!

В отделении транспортной компании нас с порога начали засыпать дополнительными «обязательными» услугами, а именно: «Вам нужны транзитные номера?» «Конечно!» «А у вас есть страховка на время дороги до Праги?» «Нет!» «Готовы ее оформить через нас?» «Хорошо»… Мы соглашались со всем, что нам предлагали, так как ощущали себя полнейшими дилетантами и желание вернуться в Прагу в тот же день перевешивало стоимость предлагаемых услуг. Когда, казалось бы, мы покончили с формальностями и уже готовились забрать автомобиль, нам сообщили: «А теперь, уважаемые, на таможню для внесения депозита в размере 19% НДС, который вам вернется, когда вы проведете все действия по растаможиванию в Чешской Республике». Данная статья расходов, а это порядка 4500 или 5000 евро, нас подкосила. Кроме всего прочего, времени у нас было до 16:00, то есть до закрытия таможни. Не буду вдаваться в подробности, но уехать нам удалось только на следующий день, а деньги немецкая таможня вернула в течение 30 дней с момента отправки подтверждения о прохождении формальностей в Чехии.

Второй случай был менее затратный, но более экстренный. Речь шла об импорте гранатового сока в Прагу. Фура была под завязку загружена соком, для которого были подготовлены все необходимые сертификаты в чешском аттестационном управлении. Помимо него, в грузовике находились два поддона с соусом «Наршараб» — тоже со всеми сертификатами. Однако форма растаможивания для соуса, как выяснилось, сильно отличается от сока, так как соус — это сахаросодержащий продукт. Проблема в том, что эти два наименования проходили по одной фактуре… Благодаря опыту моего таможенного брокера и оперативности действий нам удалось избежать постановки фуры на склад временного хранения и дополнительных расходов по ввозимой продукции.

Подобных и многих других трудностей можно избежать, если заранее собрать всю необходимую информацию и подготовить полный пакет документов. Например, для растаможивания может понадобиться «разрешение на доставку» (Doprávní povolení), которое выдается Министерством окружающей среды и делается в течение 30 дней, а при вывозе продукции — лицензия со стороны Министерства промышленности и торговли на товары, у которых есть возможность двойного использования…

В конце хочется повторить рекомендацию: если у вас нет опыта в импорте/экспорте интересующего вас товара, то как минимум первый раз лучше обратиться к таможенному брокеру или ко мне. Надеюсь, данная статья поможет вам избежать ошибок, которые ваш покорный слуга допустил, например, с автомобилем.

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С уважением, независимый эксперт Иван Стрельцов