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Волшебный мир «Буди Баса». Любимые российские игрушки в Чехии

Волшебный мир «Буди Баса». Любимые российские игрушки в Чехии

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«Буди Баса» – российская компания с десятилетней историей. Суть ее деятельности заложена в самом названии: «будет красота» — так можно передать смысл старинных русских слов «буди баса». Дизайнеры стараются придумывать для вас и ваших близких что-то уникальное, доброе и очень красивое, с особенным стилем и душевным настроением.
Волшебный мир «Буди Баса». Любимые российские игрушки в Чехии

Каждая игрушка «Буди Баса» — это маленький шедевр, результат слаженной работы профессионалов. Секрет сказочного успеха бренда — совместный труд талантливых дизайнеров и производителей, которые тщательно контролируют процесс от первого эскиза до промышленного изготовления, соблюдая высокие стандарты качества. Специальные гипоаллергенные ткани, приятные на ощупь и сохраняющие велюровую мягкость после ручной стирки, по достоинству оценят мамочки, заботящиеся о здоровье детей и чистоте в доме.  

 

 

Котик Басик — породистый красавчик родом из Котландии с медовыми глазками, полными удивления, и торчащими в разные стороны усиками-ниточками. Он любит путешествовать и осваивать разные профессии, поэтому меняет образы и костюмы. На нем отлично смотрятся любые наряды: модный комбинезон и богемный берет с галстуком-бабочкой, аристократичный тренчкот и горнолыжный свитер. Плюшевый Басик — самый популярный подарок из игрушек «Буди Баса» для членов семьи всех возрастов, друзей, бизнес-партнеров и сослуживцев. Устоять перед его обаянием невозможно! 



 

Очаровательная зайка Ми — не просто милая игрушка, а настоящая модница. В ее гардеробе множество нарядов, и она с удовольствием преображается. Шляпки, воздушные юбочки, элегантные платьица и сумочки — плюшевая красотка знает толк в современной и винтажной моде. Дизайнеры постоянно разрабатывают для Зайки Ми наборы сезонной одежды, чтобы зайка могла отправиться со своей хозяйкой-подружкой или со своим кавалером зайчиком Ми на прогулку, на концерт и даже на фэшн-шоу! 



Благодаря своей универсальности игрушки «Буди Баса» станут прекрасным подарком не только для детей, но и для сентиментальных взрослых с чувством стиля и юмора. Стать домашними любимцами могут не только  Басик с его милой подружкой кошечкой Ли-Ли и изящная модница Зайка Ми, но и собаки: жгучий брюнет Ваксон с безупречными манерами английского джентльмена и мудрый вислоухий Бартоломей; очаровательные Лорики — существа с пушистыми хвостами, мягкими лапками и выразительными глазами-звездочками с созвездия ЛориКОЛОРИ, озорные друзья природы — лЕсята (енот Лёка, лисичка Лика, волчонок Вока, ежик Игоша, заяц Антоша, мышка Пшоня, медвежонок Федот и белка Бика), а также эксклюзивные мишки с бархатистой шерсткой и парадным бантом на шее.

А теперь еще и новинка: брелочки Басики, Ли-Ли и Зайки Ми. Поэтому ваши дети смогут брать с собой своего любимого друга в детский сад или в школу. День рождения, семейный юбилей, Новый год, День святого Валентина или просто желание продемонстрировать близкому человеку свою любовь — повод для подарка от «Буди Баса» всегда найдется! 


Плюшевые игрушки «Буди Баса» покоряют сердца людей не только в России, но и во многих странах мира. Хочется, чтобы и в Чехии о них узнали и их полюбили. Мягкие, ласковые зверушки становятся семейными любимцами. Даже взрослые приходят в восторг от такого прекрасного подарка! 

Заказать игрушку в Чехии можно на сайте budibasa.cz


При стоимости заказа свыше 1000 крон — доставка службой Zásilkovna бесплатно!

 

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Темы
подарки игры дети
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