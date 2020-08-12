Что делать, если вы нашли собаку (или кота). Пошаговая инструкция

Предположим, вы идете по делам, совершаете пробежку или просто гуляете и видите животное, которое, судя по всему, потерялось. Вы решаете повести себя как добропорядочный гражданин. Что нужно делать, чтобы не нарушать чешские законы и как можно быстрее вернуть собаку или кота владельцу? И куда обращаться, если у вас пропало домашнее животное?

С чего начать

Прежде всего оцените, действительно ли животное потеряно. Возможно, хозяин находится поблизости. Если живому существу не угрожает непосредственная опасность (например, оно не мечется у автотрассы, а спокойно «пасется» в парке), выждите рядом с ними около 20 минут, а уже потом приступайте к решительным действиям.

Оцените, безопасно ли для вас пытаться поймать животное и готово ли оно идти на контакт. Если ответ положительный и собака или кот оказались у вас в руках, проверьте, нет ли на ошейнике контактов хозяина. Если есть и вы носите телефон с собой, немедленно свяжитесь с владельцем, не уводите или не уносите потеряшку домой, чтобы не причинять ни ему, ни хозяину лишнего стресса.

Хозяин так и не объявился, вы не можете или не хотите ловить животное или поймали его, но контактов не нашли?

Переходим к следующему ключевому пункту. В общем случае это звонок в городскую полицию (телефон 156) .

При чем здесь полиция и зачем ей звонить?

То, что вам сейчас предстоит сделать, регулируется статьей 89/2012 Sb. Гражданского кодекса. Согласно ей, если вы нашли домашнее животное, вы обязаны немедленно уведомить об этом местные власти . На практике это означает, что нужно обратиться в городскую полицию или в органы местного самоуправления — второй вариант касается прежде всего небольших населенных пунктов, там потеряшками порой лично занимаются старосты. Если ни один из указанных вариантов почему-то не сработал, нужно вызвать полицию Чехии (телефон 158).

(Другой законный и рабочий путь — перед обращением в полицию зайти к ветеринару, чтобы попробовать прочитать чип в надежде быстро узнать контакты владельца. Однако не все животные в Чехии чипированы, хотя для собак с начала 2020 года это обязательно по закону, и еще меньше чипов зарегистрированы в реестрах, без чего они фактически бесполезны.)

Закон обязывает местные власти позаботиться о найденных животных и принять меры, необходимые для поиска их хозяев.

Не сообщив о находке, вы совершите так называемое утаивание чужой собственности, что квалифицируется как правонарушение или преступление в зависимости от стоимости животного. Кстати, тот же принцип применяется в Чехии и к неодушевленным находкам: нашел, да не объявил, — все равно что утащил.

Что дальше происходит с найденными животными

Местные власти и полицейские могут сами озаботиться поиском владельцев (прежде всего в деревнях, где все друг друга знают и хорошо работает сарафанное радио), но чаще всего они передают найденышей приюты. Их сотрудники размещают информацию о вновь прибывших собаках и кошках на своих сайтах и в соцсетях и могут начать поиски с привлечением добровольцев: делать публикации в интернете, расклеивать объявления и т.д.

Если владелец не найдется в ближайшее время, животных могут оставить в приюте, но постараются пристроить на передержку, где им будет комфортнее. Позаботиться о них может и тот, кто их нашел.

Важно знать, что законом установлен срок, в течение которого потерявшееся животное еще принадлежит своему прежнему хозяину. В случае если найдется временный опекун — это два месяца, а если бедняга останется в приюте — четыре. Затем животное может быть продано или подарено, и тогда у него официально появится новый владелец. Прежний же, если объявится, уже не сможет на него претендовать, хотя на практике люди часто договариваются, исходя из здравого смысла и интересов собаки или кошки.

Принципиальный момент: два или четыре месяца отсчитываются от уведомления местных властей о найденном животном. Если это по каким-то причинам не было сделано, владелец имеет право требовать вернуть ему животное хоть через три года, и закон будет на его стороне.

Как самому помочь в поисках хозяина

Передавая животное местным властям, выясните, в какой приют его планируют отправить. Сфотографируйте кота или собаку. Разместите максимально полную информацию о животном (время и место находки, пол, порода, предполагаемый возраст, текущее местонахождение) в локальных группах в соцсетях. В Чехии крайне эффективно работает сообщество Psí detektiv — просто разместите сообщение о найденном животном в его группе в фейсбуке. После одобрения модератором оно будет опубликовано, и отклики не заставят себя ждать.

Что делать, если у вас потерялась собака или кошка

И немного о действиях в случае, одна мысль о котором приводит в панику владельцев домашних питомцев. Если поиски на месте не дали результатов, сразу же обращайтесь в городскую полицию (телефон 156), чтобы там зарегистрировали заявление о пропаже. Выясните, в какие приюты отвозят найденных животных в вашем городе или районе. Опубликуйте посты в местных группах в соцсетях с фото, точным описанием домашнего любимца и обстоятельств, при которых он пропал (место, время). Обратитесь на сайт Psí detektiv. Распрострите соседей, расклейте объявления в округе. И, если потерялся кот, уделите особое внимание его поискам в сумерках и в темноте. Ходите и зовите его по имени, высока вероятность, что он прячется где-то поблизости.

Профилактические меры

Чтобы вернуть вам потерявшееся животное было проще, не пренебрегайте чипированием и зарегистрируйте номер чипа в национальном реестре владельцев домашних животных . Это бесплатно. И прикрепите на ошейник или шлейку собаки металлическую или любую другую пластинку с именем питомца и вашим номером телефона.

Не теряйте и не теряйтесь!