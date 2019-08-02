89,2 литра в день: что мешает жителям Чехии экономить воду

По данным Чешского статистического управления, по сравнению с 2013 годом жители республики стали тратить в сутки в среднем на 1,3 литра воды больше. При этом 90% стремятся беречь воду, но им мешает ряд заблуждений.

Душ вместо ванны

Согласно резальтатам исследования, проведенного по заказу компании Provident Financial, две трети чехов, чтобы экономить воду, предпочитают душ принятию ванны. Однако 44% не знают, что это помогает сэкономить только при выключении воды на время намыливания и непродолжительном мытье: если принимать душ в течение 15 минут, в канализацию утекает 120 литров. При более длительном релаксе ванна становится экномичнее.

Посудомоечная машина

Этот агрегат есть у 40% респондентов. Многие слышали, что при использовании посудомоечной машины тратится меньше воды, чем при мытье тарелок и стаканов под краном. Действительно, каждый цикл позволяет сэкономить 10 литров — получается, что в год при ежедневном запуске посудомойки и отказе от ручного мытья каждое домохозяйство тратит на 3650 литров меньше. Однако это работает, только если запускается заполненный агрегат, а 48% чехов регулярно включают полупустую посудомоечную машину (и стиральную тоже).

Чистка зубов

Половина опрошенных не закрывают кран, пока чистят зубы, и напрасно льют воду до 10 минут ежедневно, просто потому что не задумываются об этом.

Питьевая вода в бутылках

Наконец, 12% респондентов пытаются экономить воду из-под крана таким странным способом, как покупка бутилированной столовой воды, которая мало чем отличается от водопроводной, кроме сопутствующих пластиковых отходов. Среди людей, чей доход не превышает 20 тысяч крон в месяц, таким образом «берегут» воду 20%.

Результаты опроса показывают, что в условиях, когда страна несколько лет подряд страдает от засухи, жителям Чехии на бытовом уровне не хватает знаний о том, как эффективно экономить воду и контролировать свои коммунальные расходы.

По материалам novinky.cz