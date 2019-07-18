Как защитить жилье от взлома во время отпуска

Лето — горячая пора для квартирных воров. Какие меры принять, чтобы, вернувшись из отпуска, не обнаружить дома погром и пропажу ценных вещей?

Фото: информационная брошюра mvcr.cz

На кражи со взломом, по статистике Министерства внутренних дел, в Чехии приходится более 20% всех преступлений против собственности. В прошлом году была зарегистрирована 21 тысяча таких инцидентов. Злоумышленников привлекают наличность, драгоценности, электроника, также они могут похитить хранящееся дома оружие и позже использовать его для совершения других преступлений.

Выбирая потенциальных жертв, воры и взломщики ориентируются на расположение недвижимости, ее внешний вид, защищенность. В последние годы «наводчиками» все чаще становятся сами владельцы жилья, раскрывая в соцсетях планы на отпуск. Исходя из этого МВД и полиция дают рекомендации, как предотвратить взлом — им посвящены специальный сайт www.stopvloupani.cz и мобильное приложение Zabezpečte se. Итак, основные превентивные меры следующие.

Не сообщайте о своем отсутствии «лишним» людям

Ни лично, ни в соцсетях. Предоставьте информацию только тем, кому вы действительно доверяете. Не вывешивайте на почтовом ящике призыв не класть письма, потому что вас не будет, — вместо этого попросите надежных соседей забирать корреспонденцию. Если соседи также согласятся проветривать ваше жилье, периодически включать там свет, поливать цветы за окном или перед домом, «эффект присутствия» станет еще убедительнее.

Можно установить дома электронное оборудование, включающее свет и телевизор по графику. Универсальный совет от полиции не только в сезон отпусков — писать фамилию и имя на почтовом ящике во множественном числе, даже если в квартире живет один человек (Новаковы вместо Ян Новак), чтобы не искушать злоумышленников.

Превратите дом в свою крепость

Важность крепких дверей, окон, качественных замков и систем безопасности нельзя недооценивать. МВД рекомендует пользоваться услугами только сертифицированных компаний и тщательно оценивать их предложения. Если нет времени или средств на установку системы видеонаблюдения, можно повесить у входа муляж камеры, а на окна прикрепить мигающие диоды — преступников-профессионалов это не отпугнет, но в случае дилетантов сработает.



Запирайте двери и берегите ключи

Уезжая даже ненадолго, запирайте двери на все замки и закрывайте все окна. Не оставляйте ключи в «тайных» местах — под ковриком или в горшке с цветком.

Содержите территорию перед домом в порядке

Плохо освещенные и заросшие участки привлекают злоумышленников. Следите, чтобы фонари перед домом работали, а деревья и кусты были подстрижены. В частном доме прямо перед отпуском покосите газон, чтобы не возникло эффекта заброшенности, уберите в сарай лестницу и садовые инструменты — их могут использовать для выбивания окон и дверей.

Берегите ценные предметы

Лучшее решение — отнести самые дорогие мелочи в сейф в банке. Также их можно запереть в домашнем сейфе или на время отъезда доверить родственникам. Не стоит складывать все драгоценности и деньги в одном незащищенном месте (шкатулке, ящике), лучше спрятать их в нескольких точках в доме или в квартире. Незадолго до отъезда не выбрасывайте в мусор упаковку от ценных покупок. Если вы живете на нижнем этаже, по вечерам закрывайте шторы, иначе злоумышленники могут положить глаз на бытовую технику, картины или другие предметы интерьера.

Застрахуйте имущество

Это касается и жилья в целом, и находящихся в нем ценных вещей (обязательно составьте опись). Не все знают, что застраховать квартиру или дом можно только на время отъезда, на одну-две недели. Полис в таком случае будет стоить от 85 крон в зависимости от покрытия.

Если в квартиру или дом все-таки залезли

Обнаружив по возвращении из отпуска выкрытый замок, выбитую дверь или разбитое окно, нужно немедленно позвонить в полицию по телефону 158. Внутрь лучше не входить, чтобы не напороться на вооруженного преступника. Если вы все-таки решили дожидаться стражей порядка в квартире или в доме, не убирайтесь и не передвигайте предметы, чтобы не уничтожить улики.