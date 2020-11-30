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Подарок к Рождеству, который порадует каждую женщину

Подарок к Рождеству, который порадует каждую женщину

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Быть красивой — естественное желание. Поддерживать красоту и молодость в домашних условиях проще, чем вы думаете. Подарите себе то, что принесет вам радость и заодно заметно уменьшит признаки старения! Получите скидку 15% на коллаген с промокодом 420on
Подарок к Рождеству, который порадует каждую женщину

Каждая женщина стремится как можно дольше сохранять красоту и здоровье. Гладкая и упругая кожа считается одним из главных атрибутов молодости, женственности и привлекательности наряду с блестящими густыми волосами и крепкими ногтями. Обеспечивать себе привычный уход непросто, когда салоны красоты периодически закрываются. К счастью, есть доступный способ поддерживать кожу, волосы и ногти в отличном состоянии, не выходя из дома. Это уход изнутри с помощью коллагена — природного белка, отвечающего за сохранение молодости и привлекательности.

Наш организм самостоятельно вырабатывает коллаген, однако исследования показывают, что с 20-30 лет его производство существенно снижается. В результате начинают появляться признаки старения: кожа теряет эластичность, выглядит тусклой, морщины становятся заметнее с каждым днем, волосы и ногти приобретают ломкость. Чтобы этого не произошло, необходимо восполнять недостаток коллагена за счет его дополнительного приема.

 

 

Финалистка конкурса «Чешская мисс 2020-2021» Люция Пейчохова:

«Я использую коллаген от MujKolagen уже пятый месяц, и я в восторге. Великолепный вкус и потрясающая эффективность! Сияющая кожа, здоровые волосы и упругие ногти — все благодаря коллагену PROKRÁSU».

 

 

Стоит отметить, что за профилактику появления морщин отвечает не только коллаген. Для тех, кто чувствует, что кожа начинает терять сияние, не менее важен коэнзим Q10. Это вещество заполняет мелкие морщинки изнутри и сокращает глубокие морщины, обеспечивая коже молодой и здоровый вид. Продукты с коэнзимом Q10 обладают выраженным омолаживающим действием и лифтинговым эффектом. 

Еще один незаменимый помощник в борьбе за естественную красоту — гиалуроновая кислота. Она гарантирует, что кожа останется гладкой, упругой и напитанной изнутри. Достоинство этого вещества в том, что оно действует как комплексная формула против старения.

 

Растворимый коллаген PROKRÁSU от компании MujKolagen — пожалуй, лучшее средство в своем роде на рынке Чехии. Благодаря высокому содержанию биоактивного коллагена, коэнзима Q10 и гиалуроновой кислоты оно заботится о молодости коже, блеске волос, прочности ногтей. Запас коллагена на три месяца можно купить по выгодной цене. Приятный бонус — вкус персика или черешни у готового напитка!

 

 

Полуфиналистка «Мисс Чехия — 2020» Тереза Скалова:

«Я рекомендую это средство каждой женщине, которая хочет быть красивой. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я впервые попробовала этот растворимый коллаген, и я им очень довольна. Результат превзошел мои ожидания! Качество кожи и волос значительно улучшилось. Мне нравится его персиковый вкус и то, что средство также содержит коэнзим Q10 и витамины».

 

 

Принимать коллаген рекомендуется вместе с витамином D. Déčko от MujKolagen содержит D3 — наиболее полезную форму витамина D, которая очень важна для иммунной системы, особенно в осенне-зимний период. Дефицит витамина D ослабляет иммунную систему, делая ее уязвимой для вирусных заболеваний, включай грипп и covid-19. Напротив, достаточный уровень «солнечного витамина» в организме благотворно влияет на структуру костей, зубов и помогает мышцам нормально функционировать. Подробнее о витаминах и иммунитете можно почитать здесь.

 

 

 

Наконец, вот еще одна идея рождественского подарка, который подойдет и женщинам, и мужчинам: коллаген PROPOHYB для суставов, мышц, костей и хрящей.

 

 

 

Наши читатели могут получить скидку 15% на коллаген, введя при оформлении заказа код 420on (не распространяется на витамины). Предложение действует до конца декабря 2020 года.

 

 

 

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