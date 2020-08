Омолодитесь с живым коллагеном нового поколения и не дайте своей красоте увянуть раньше времени

Чувствуете себя старше своего возраста? Вас беспокоит, что кожа выглядит усталой, появились морщинки или мешки под глазами, тело перестало быть упругим, а суставы — гибкими? Вам не хочется стареть раньше времени? Вам поможет уникальный живой коллаген нового поколения от NEZESTÁRNI.CZ.

Важно помнить, что стресс (которому мы подвергаемся не только во время пандемии коронавируса) разрушает коллаген в нашем организме и ослабляет иммунную систему с головокружительной скоростью. Поэтому не поддавайтесь стрессу и делайте все возможное, чтобы поддерживать высокое содержание коллагена в своем теле, укреплять иммунитет, а также снабжать организм чистым витамином С, который необходим для регенерации и производства коллагена.

«С увеличением возраста и с учетом стресса не стоит пускать содержание и качество коллагена в нашем теле на самотек, ведь количество системного коллагена в организме влияет не только на продолжительность и качество нашей жизни, но и определяет наш биологический возраст. От него зависит состояние наших костей, суставов и соединительных тканей, он также играет важную роль в качестве наших кровеносных сосудов и их фактическом возрасте. Поэтому мы должны рассматривать коллаген не только как продукт, который защищает нас от морщин, но воспринимать его в более широком контексте», — говорит Eva Sojková (родилась в 1954 году), основательница консультационного центра по вопросам применения коллагена Wellness Club Nezestárni.cz, которая в рамках экспериментальных программ уже почти 30 лет занимается изучением эффектов разных типов коллагена.

Не путайте живой коллаген в форме гидрата с гидролизированным коллагеном!

На рынке коллагена, коллагеносодержащей косметики и пищевых добавок коллаген присутствует в различных формах, и порой даже специалистам, врачам и фармацевтам трудно ориентироваться в таком разнообразии. Самая большая путаница возникла, когда помимо гидролизованного коллагена появилась новая, прежде неизвестная концепция — гидрат живого коллагена нового поколения. Это натуральный коллаген с пептидами и эластином природного происхождения, который удалось выделить после 14 лет исследований. С учетом эффектов от его применения и технологии производства его ни в коем случае не стоит путать с гидролизованным коллагеном, полученным в результате убоя рыбы или из ее излишков, которые остаются при производстве продуктов питания.

«Живой коллаген нового поколения производится по особой авторской технологии Triple Helix Formula путем экстракции чистого натурального коллагена в водный раствор гидрата, где даже изначальное сырье ценится на вес золота, как и ничем не заменимая ручная работа», — объясняет Eva Sojková.



С помощью этого метода исследователям INVENTIA® удалось вывести гидрат природного коллагена на лидирующие позиции в сегменте коллагеновой антивозрастной косметики и пищевых добавок. Он действует подобно щиту, который борется с морщинами, потерей коллагена, снижением упругости и обезвоживанием. Он побуждает организм вырабатывать собственный коллаген: тело не воспринимает это вещество как инородное и запускает процессы омоложения и восстановления, что, как подтвердили научные исследования, положительно влияет на скорость восстановления и качество выработки коллагена в тканях.

Именно в особой, очень бережной технологии Triple Helix Formula кроются секреты молодой кожи, упругого тела, гибких суставов, красивых волос и ногтей и в целом хорошей формы организма с точки зрения содержания коллагена и его качества.

Подтверждено экспертами

Живой коллаген нового поколения в форме гидрата благодаря своему омолаживающему и регенерирующему действию по праву привлек внимание ведущих специалистов. «Он демонстрирует удивительные результаты не только в области красоты, но и в области регенерации», — говорит известный пластический хирург Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc., ссылаясь на личный опыт. Доктору, который всю свою жизнь активно занимается спортом, это вещество помогло восстановить почти омертвевшую в результате воспаления соединительную ткань ахилловых сухожилий в возрасте старше 70 лет.



Живой коллаген в форме гидрата эффективно восполняет запасы коллагена в организме и в долгосрочной перспективе замедляет естественные процессы старения. Он обогащает межклеточную ткань всех слоев кожи ценными аминокислотами, тем самым усиливая активность фибробластов в области выработки собственного коллагена.

Исключительное качество и эффективность также подтверждаются престижной наградой USA ÎLE Maison VIII SENSES AWARD 2019, что позволяет рекомендовать живой коллаген нового поколения, переработанный по технологии Triple Helix Formula в форму естественного гидрата, даже самым требовательным VIP-клиентам.

Моментальный антивозрастной уход с живым коллагеном еще никогда не был таким простым и эффективным!

Омолаживающий и регенерирующий натуральный коллаген Inventia® FACE для лица имеет гелеобразную консистенцию. Его наносят на влажную кожу перед использованием привычных уходовых средств или макияжа, поэтому вам не придется отказываться от любимой косметической марки. Данный уход подходит для всех типов кожи: молодой, зрелой, уставшей, стареющей и подверженной стрессу.

Чистый, 100% натуральный, гипоаллергенный, биологически активный трансэпидермальный коллаген заметно увеличивает уровень увлажнения, оживляет, регенерирует, осветляет и естественным образом омолаживает кожу, разглаживает и расслабляет ее, восстанавливает эластичность, уменьшает морщины и предотвращает появление новых. Он предназначен для омоложения и укрепления контуров лица, шеи, подбородка и зоны декольте, век и нежной кожи вокруг глаз и рта. Он не содержит парабенов и других консервантов. Живой коллаген доступен в упаковках по 50, 100 и 200 мл, и его эффективность можно дополнительно повысить с помощью гальванического утюжка для устранения морщин, второго подбородка и целлюлита Nu Skin ageLOC Galvanic SPA.

В лиофилизированной форме гидрат живого коллагена входит в состав чрезвычайно эффективной пищевой добавки — коллагеновых капсул серии INVITA.

● INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 теперь содержит почти на 100% больше коллагена для поддержания красоты кожи лица и тела, упругости соединительных тканей, гибкости суставов, здоровья волос и ногтей. Данный комплекс доставляет клеткам, отвечающим за производство и регенерацию коллагена в организме, наиболее важные пептиды, свободные аминокислоты и гидроксиламинокислоты, прежде всего гидроксипролин и гидроксилизин. Также он обогащен коэнзимом Q10 и витамином Е.

● INVITA ACTIVE — это активная поддержка суставов, связок и сухожилий для поддержания формы. Лиофилизированный гидрат коллагена типа II обогащен акульим хрящом, хондроитином, глюкозамином, босвеллиевой кислотой и гиалуроновой кислотой. Биологически активные вещества, содержащиеся в Invita Active, также присутствуют в суставном хряще и в составе синовиальной жидкости суставов.

Для поддержания хорошей формы с точки зрения уровня коллагена в организме (что важно не только во время пандемии covid-19) не забывайте заниматься спортом и получать достаточное количество витамина C. Если его не хватает в вашем рационе, побалуйте себя и свою семью нехимическим, чистым, биологически активным левовращающим витамином C PLUS, не содержащим аскорбиновую кислоту, который был специально разработан для совместного использования с коллагеном в целях укрепления иммунитета.

Наивысшее качество подтверждают три международных сертификата качества ISO (безопасность качества, безопасность продуктов), как и производство согласно строжайшим нормам стандарта высшего фармацевтического качества GMP.

Оригинальные продукты с живым коллагеном, витамин C PLUS и гальванический утюжок против морщин вы можете заказать в официальном интернет-магазине WWW.NEZESTARNI.CZ или по телефону 775 373 379.



