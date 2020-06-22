Новый способ позаботиться о коже и подготовиться к операции

В последние годы гиалуроновая кислота получает все большую популярность, и мало кто не слышал о ней в контексте косметологии, коррективной дерматологии или пластической хирургии. О том, почему это вещество так важно для организма, как оно помогает подготовиться к хирургическим вмешательствам разной сложности и в какой форме усваивается лучше всего, рассказывает медицинский менеджер и специалист по фармконтролю Йиржи Калоус.

Если какое-то вещество заслуживает права называться крутым или модным, то это, несомненно, гиалуроновая кислота. Мы можем найти ее в составах увлажняющих кремов, серумов и масок, филлеров и даже растворов для промывания мочевого пузыря, используемых в урологических отделениях клиник, а также в каплях для глаз и пищевых добавках.

Новинкой на эстетическом рынке стала особая форма гиалуроновой кислоты — гидрофильный гель в предварительно заполненном шприце для приема внутрь. Почему гиалуроновая кислота так популярна и какое значение она имеет для человеческого организма? И в чем преимущества формы гидрогеля?

Что такое гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота естественным образом присутствует в нашем организме, в основном в соединительной ткани, суставах, коже и глазах, и является одним из основных компонентов межклеточной массы. Это полисахарид, и его отличительная черта — удивительная способность впитывать воду, которая успешно борется с морщинами, признаками старения и поддерживает весь организм в увлажненном состоянии. Гиалуроновая кислота повышает увлажненность тканей и их устойчивость к механическим повреждениям. Однако с возрастом ее содержание в организме уменьшается, поэтому имеет смысл начинать дополнительный прием гиалуроновой кислоты внутрь.

Если вы рассматриваете возможность инвазивных процедур разного рода и степени (от незначительного вмешательства в целостность кожи вроде удаления татуировок, введения филеров, лифтинга и т.д. до пластических операций, таких как увеличение груди, абдоминопластика, липосакция и пр.) или уже их запланировали, вам стоит заранее подготовить свое тело.

Рубцы и травмы кожи после операций — главный источник неудовлетворенности результатом и у пациентов, и у хирургов. Некоторые шрамы не только выглядят неэстетично, но и могут впоследствии вызвать различные проблемы. Поэтому мы стремимся максимально уменьшить эти побочные эффекты с помощью гиалуроновой кислоты в форме гидрофильного геля для приема внутрь. Эксперты подтверждают, что он предотвращает образование рубцов, не давая возникать отложениям коллагена при заживлении ран. Также этот гель обеспечивает увлажнение кожи и других тканей, что очень помогает последующему восстановлению.

Hyaluron N-Medical PREMEDI, изготовленную из 100% чистой, биологически активной гиалуроновой кислоты, происходящей из Швейцарии и обработанной в Чешской Республике. В этом продукте соединены швейцарская высокомолекулярная гиалуроновая кислота и микронизированная низкомолекулярная гиалуроновая кислота, полученная из непатогенных бактерий. Вместе они образуют комплекс H&L (high&low), который очень быстро усваивается. В настоящее время мы выводим на рынок новинку — пищевую добавку, изготовленную из 100% чистой, биологически активной гиалуроновой кислоты, происходящей из Швейцарии и обработанной в Чешской Республике. В этом продукте соединены швейцарская высокомолекулярная гиалуроновая кислота и микронизированная низкомолекулярная гиалуроновая кислота, полученная из непатогенных бактерий. Вместе они образуют комплекс H&L (high&low), который очень быстро усваивается.

Согласно учебнику Американской фармацевтической ассоциации, активный компонент, разведенный в водном растворе, находится в наиболее биологически абсорбируемой форме, поскольку, в отличие от таблеток или капсул, в этом случает основное вещество уже не нуждается в растворении.

Hyaluron N-Medical PREMEDI в форме геля для приема внутрь при проглатывании быстро проникает в слизистые оболочки. Он поступает в кровоток уже во рту, в желудке, но, конечно, в основном в кишечнике, без необходимости растворять вышеупомянутую капсулу или таблетку.

Рекомендуемая дозировка составляет 2-10 мл 1 раз в день, желательно перед одним из основных приемов пищи.

Hyaluron N-Medical PREMEDI — первый оригинальный продукт в форме гидрофильного геля для внутреннего применения. Препарат уникален начиная с состава и заканчивая формой введения.

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