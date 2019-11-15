Красота круглый год: почему зимой особенно важно принимать коллаген

В холодное время года мы принимаем витамины и биодобавки, чтобы не заболеть. Но, даже если удается избежать простуды и гриппа, поздняя осень и зима плохо влияют на нашу внешность. Как помочь коже, волосам и ногтям сохранить красоту и здоровье?

В идеале организм сам производит коллаген. Знаете ли вы, что на него проходится до 70% всех белков нашей кожи? К сожалению, после 25 лет производство коллагена начинает снижаться, а к 40 годам почти сходит на нет. На синтез коллагена плохо влияют и такие факторы, как стресс, недосып, некачественное питание и недостаток солнца – с последним мы чаще всего сталкиваемся в холодное время года. Все это выливается в ряд проблем, портящих и внешность, и настроение.

Обезвоженная кожа и первые морщины

Зимой нашей коже приходится нелегко: она теряет влагу, становится уставшей и безжизненной. Ей не хватает питательных веществ, она медленнее регенерирует и выглядит нездоровой. Это связано с тем, что мы пьем меньше жидкости и подвергаемся резкой смене температур.

Чтобы кожа и зимой оставалась здоровой и красивой, необходим дополнительный источник коллагена, ведь именно он отвечает за ее упругость и достаточное увлажнение.

Сухие и ломкие волосы

Волосам зимой тоже требуется дополнительный уход. Сухой воздух, перепады температуры и головные уборы – все это лишает волосы их природной красоты. Коллаген позаботится об их эластичности, силе и блеске.

Слоящиеся ногти

В холодное время года страдают не только кожа и волосы, но и ногти. Холод на улице и жара в помещении, сухой воздух, перчатки и недостаток питательных веществ серьезно влияют на их состояние. Коллаген способен избавить ногти от ломкости, кроме того, они перестанут расслаиваться.

Правильный коллаген для холодного времени года

Какой же коллаген выбрать, чтобы поддержать кожу, волосы и ногти, когда они нуждаются в этом сильнее всего? Эффективнее всего усваивается и быстрее дает эффект биоактивный коллаген, который ближе всего к тому, что вырабатывается в организме человека. Производится такая добавка на данный момент исключительно в форме порошка, легко растворимого в воде или в другой жидкости.

Inca Collagen, уникальный биоактивный гидролизованный коллаген в форме порошка с содержанием 100% чистого морского коллагена без каких-либо примесей, производится по так называемой холодной технологии, позволяющей сохранить его биологическую ценность. Данная технология позволяет извлечь высококачественный коллаген с сохраненной биологический структурой, заслуживающий определений «живой» и «биологически активный».

Структура, подобная естественному человеческому коллагену, обеспечивает этому препарату легкое усвоение и быстрое начало действия. Большие плюсы — на 100% морское происхождение, первоклассное качество и высокая концентрация в ежедневной порции (до 3000 мг 100% чистого коллагена). Inca Collagen — это «живой» рыбный коллаген.

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