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Как сохранить красоту и продлить молодость, или Почему женщинам необходим коллаген

Как сохранить красоту и продлить молодость, или Почему женщинам необходим коллаген

Info Portal 100 0
Когда нашему телу чего-то не хватает, оно дает об этом знать. Это касается и недостатка коллагена. При его дефиците ухудшается состояние кожи, могут возникнуть боли в опорно-двигательном аппарате. И это далеко не полный список возможных проблем, предотвратить которые способен Inca Collagen — идеальный коллаген для женщин.
Как сохранить красоту и продлить молодость, или Почему женщинам необходим коллаген

Коллаген — нерастворимый в воде белок, который является базовым строительным материалом для тканей нашего тела. На него приходится около трети всего белка в теле человека, а в коже — целых 70%. Коллаген присутствует во всех органах и тканях: в коже, костях, мышцах, зубах, деснах. Он крайне важен для правильного функционирования организма. Именно коллаген отвечает за биомеханические свойства кожи, суставов и связок, такие как плотность, упругость, выносливость при движении. Достаточное содержание коллагена помогает сохранять молодость и упругость кожи, здоровье и блеск волос, плотность костей.

Витамин С

Витамин С эффективно поддерживает выработку коллагена в организме и замедляет поражение кожи свободными радикалами, разрушающими коллаген и эластин. Его роль в нейтрализации свободных радикалов нельзя недооценивать. К натуральным источникам витамина С относятся цитрусовые, клубника, ананасы, паприка и брокколи.

Продукты, поддерживающие выработку и усвоение коллагена

Красные фрукты овощи

Важно помнить, что выработку коллагена благодаря присутствию антиоксидантов поддерживают фрукты и овощи красного цвета, например яблоки, черешня, помидоры, свекла, уже упомянутые паприка и клубника. Советуем включить их в рацион на постоянной основе.

Как понять, что организму не хватает коллагена, и как это исправить?

Заметить дефицит коллагена легко. Он проявляется в тусклости кожи, появлении морщин, ломкости ногтей и волос. При подобных симптомах следует восполнить запас коллагена в организме за счет содержащих его продуктов питания или специальных добавок. Последние можно купить в аптеке или прямо на нашем сайте.

В чем заключается польза коллагена?

Положительное влияние коллагена на организм человека известно с незапамятных времен. Достаточно сказать, что он:

– снижает болезненные ощущения в опорно-двигательном аппарате,
– ускоряет заживление переломов, восстановление после родов и хирургических операций,
– уменьшает боли в спине,
– заметно замедляет старение кожи, повышает ее эластичность,
– разглаживает мелкие морщинки, осветляет пигментные пятна,
– играет важную роль в лечении целлюлита,
– помогает бороться с ломкостью капилляров и с растяжками на коже,
– способствует регенерации ногтей и волос,
– эффективен против акне,
– помогает в лечении варикозного расширения поверхностных и внутренних вен,
– смягчает старые шрамы,
– способствует лечению кожных аллергических реакций,
– уменьшает воспаление и раздражение кожи.

Среди известных женщин, которые сделали выбор в пользу продукции Inca Collagen и оценили ее уникальные свойства, — модельер Яна Питейова, модель, актриса и телеведущая, мисс Словакия — 1999 Андреа Верешова и финалистка конкурса «Чешская мисс — 2014» Кристина Свободова.

 

Узнать подробности о применении коллагена Inca Collagen и его свойствах, а также заказать этот уникальный продукт можно здесь.

 

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Темы
здоровье Медицина и фармацевтика
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