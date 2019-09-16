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Красота и здоровье: как выбрать правильный коллаген

Красота и здоровье: как выбрать правильный коллаген

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Выбирая коллаген, стоит прежде всего обратить внимание на его происхождение и содержание в ежедневной порции. Не менее важна и форма, в которой он будет поступать в организм.
Красота и здоровье: как выбрать правильный коллаген

Навредить себе качественным кремом, содержащим коллаген, невозможно (хотя специалисты и относятся к такому формату скептически). Однако для того, чтобы коллаген принес телу должную пользу, стоит принимать его в том виде, в котором наш организм действительно может его использовать.

Эффективнее всего коллаген пить — в прямом смысле этого слова. Вы можете удивиться, ведь чаще всего коллаген продают в таблетках. Но, чтобы наше тело усвоило коллаген на все сто и он начал работать в полную силу, препарат должен быть «живым», то есть биоактивным. 

Биоактивный коллаген больше всего соответствует тому, что вырабатывается в организме человека, он лучше всего усваивается и быстрее дает эффект. Производится такой коллаген (по крайней мере на данный момент) исключительно в форме порошка, легко растворимого в воде или в другой жидкости.

Чудо биохимии на службе вашего здоровья

Биоактивный коллаген — это, безусловно, одно из главных достижений мировой биохимии. Он производится по так называемой холодной технологии, позволяющей сохранить его биологическую ценность. Данная технология позволяет извлечь высококачественный коллаген с сохраненной биологический структурой, заслуживающий определений «живой» и «биологически активный». То есть попросту качественный биопродукт.

Абсолютно естественный для нашего тела

Все это относится к Inca Collagen, уникальному биоактивному гидролизованному коллагену в форме порошка с содержанием 100% чистого морского коллагена без каких-либо примесей. Его исключительность состоит в том, что при обработке сохраняется структура тройной спирали, так называемой гелисы, характерной для белков живых организмов. Проще говоря, он больше всего похож на натуральный коллаген, вырабатываемый в организме человека, и наше тело благодаря холодной технологии обработки взаимодействует с ним, как со своим собственным. Оно использует его именно там, где возник дефицит, и при этом клетки получают стимул для самостоятельной выработки коллагена!
 
Идеальный коллаген

Inca Colagen — исключительный комплекс белков на нашем рынке. Благодаря своим уникальным качествам он оказывает заметное влияние на обновление клеток и регенерацию коллагеновых волокон, благотворно действуя на организм человека и обеспечивая коже, волосам и ногтям оптимальный уровень питания. Структура, подобная естественному человеческому коллагену, обеспечивает этому препарату легкое усвоение и быстрое начало действия. Большие плюсы — на 100% морское происхождение, первоклассное качество и высокая концентрация в ежедневной порции (до 3000 мг 100% чистого коллагена). Inca Collagen — это «живой» рыбный коллаген. 

Inca Collagen содержит три типа коллагена: I, II и III

– Коллаген типа I наиболее распространен в тканях человека, прежде всего в коже и костях. На него приходится почти 90% всего коллагена, содержащегося в нашем теле. 
– Коллаген II содержится преимущественно в хрящевых тканях, выполняя поддерживающую функцию.
– Выработка коллагена типа III снижается по мере старения организма, уступая место коллагену I типа. Таким образом, найти его можно в основном в молодых тканях.

Чем коллаген полезен для нашего тела?

Положительное влияние коллагена на организм человека известно с незапамятных времен. Это вещество:

– снижает болезненные ощущения в опорно-двигательном аппарате;
– ускоряет заживление переломов и восстановление после родов и хирургических вмешательств;
– уменьшает боли в позвоночнике и спине в целом;
– существенно замедляет старение кожи и повышает ее эластичность;
– разглаживает мелкие морщины и осветляет пигментные пятна;
– эффективно дополняет лечение целлюлита;
– помогает бороться с расширенными сосудами и растяжками;
– способствует регенерации ногтей и волос;
– в большинстве случаев эффективен в борьбе с акне;
– помогает в лечении варикозного расширения поверхностных и глубоких вен;
– смягчает старые шрамы;
– способствует лечению кожных аллергических реакций;
– уменьшает воспаления кожи.

 

Узнать подробности о применении коллагена Inca Collagen и его свойствах, а также заказать этот уникальный продукт можно здесь.

 

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Темы
здоровье Медицина и фармацевтика
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