Осторожно, вши! Вся правда о чешской школьной напасти

«В классе вши, проверьте ребенку волосы» — такую запись на информационной доске или в дневнике хотя бы раз видели, пожалуй, родители каждого чешского школьника или воспитанника детского сада. Чем опасно заражение педикулезом, как избавиться от этой напасти и как ее предотвратить?

Что такое педикулез и опасен ли он

Доцент Олег Дитрих из Института паразитологии чешской Академии наук уточнил, что в данном случае речь идет о паразитарном заболевании, вызванном поражением головной вошью (Pediculus capitis), которая в чешском языке даже называется детской — не путать с платяной. Это насекомое размером около 3 мм прикрепляется к волосам недалеко от их корня и сосет кровь из кожи головы порядка пяти раз в день. Самка живет месяц, откладывая за это время около 50 яиц, так называемых гнид, из которых через неделю вылупляются личинки.

У зараженного вшами ребенка часто чешется голова. Насекомые не являются переносчиками каких-либо инфекций, но при расчесывании в ранки может попасть грязь, что вызывает локальное воспаление. Можно сказать, что педикулез — явление, конечно, неприятное, но совсем не опасное.

Откуда берутся вши

Головной вошью можно заразиться, только если в коллективе есть ребенок, который ранее подцепил насекомых, например, в летнем лагере. Дитрих подчеркивает, что искать «виновника», чем любят заниматься родители, бессмысленно, и напоминает, что вши не связаны с плохой гигиеной — напротив, они предпочитают чистые волосы.

Что должны сделать детский сад или школа при обнаружении насекомых

Чешские учителя и воспитатели поступают так же, как в случае инфекционных заболеваний — отделяют ребенка от коллектива и немедленно связываются с его родителями. Вернуться к учебе он сможет после того, как вши будут ликвидированы. Родители других участников коллектива получают призыв проверить детям волосы, с которого и началась эта статья.

Обязанности сообщать в краевую гигиеническую станцию даже о массовом заражении нет, поэтому отслеживать эпидемии специалисты могут только по росту спроса на средства от вшей.

Профилактика заражения

Эффективный способ защиты от вшей — радикальная стрижка: насекомые не могут закрепиться в волосах короче 8 мм. Работает и старый как мир совет не обмениваться головными уборами и не делиться расческами. Что касается более современных решений, можно нанести на волосы репеллент, отпугивающий вшей, — он работает.

Как быть, если ребенок все-таки заразился

Дитрих советует совмещать применение аптечных средств по инструкции с ежедневным вычесыванием волос. Современные препараты на основе масел, по его словам, безопасны для детей: они не содержат токсичных веществ и приводят к гибели вшей и гнид, не давая им дышать. В то же время эти средства менее эффективны, чем те, что использовались раньше и теперь запрещены в Чехии. Например, в последние годы нельзя купить прежде популярный шампунь Orthosan, так как содержащийся в нем инсектицид севин, или карбарил, признан потенциально канцерогенным.

Выраженный эффект могут давать спреи-репелленты с содержанием этилбутилацетиламинопропионата (IR3535), которые не только отпугивают насекомых, но и уничтожают их: ученый пояснил, что такие средства регистрировать на чешском рынке проще и дешевле, на них действует меньше ограничений.

Некоторые родители используют средства для собак и кошек, которые содержат тот же карбарил и поэтому весьма эффективны, но медики призывают отказываться от этой практики, называя ее небезопасной.

По материалам aktualne.cz