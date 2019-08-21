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Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают

Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают

Дмитрий Иволга 105 0
Жители Чехии неравнодушны к спорту. Его активно практикуют до 4,8 млн человек, а 1,5 млн называют одним из любимых занятий в свободное время. Какие виды спорта предпочитают чехи и почему?
Каким спортом занимаются чехи и зачем они это делают

Согласно данным опроса, проведенного Kantar Millward Brown этим летом, однозначно лидирует велосипедный спорт: в теплые месяцы катаются почти две трети опрошенных. Половина респондентов занимается пешим туризмом, а 40% бегают. Снижается популярность футбола, однако 22% опрошенных, находящихся в продуктивном возрасте (от 16 до 65 лет), хотя бы иногда гоняют мяч или стоят на воротах.

Спорт номер один

Ездят на велосипеде более 70% респондентов. Ежегодно в республике продается около 350 тысяч новых велосипедов. Как рассказали представители магазинов Hervis Sports, наиболее популярны у покупателей горные модели. Так как этим видом спорта часто занимаются всей семьей, детские велосипеды составляют важный сегмент рынка, а к актуальному тренду относится рост популярности электрических агрегатов (хотя можно ли назвать спортом катание на электрических велосипедах — вопрос отдельный).

Вперед и с песней

Если пеший туризм, как и велосипедный, — занятие скорее семейное, то бегать чехи предпочитают в одиночестве. Половина из них слушает при этом музыку, а треть использует различные приложения на смартфонах. Кроме поддержания себя в форме, основной смысл бега для чехов — «прочистить голову», и тут с ними сложно поспорить.

Спорт —​ для одиночек?

Для авторов опроса стало сюрпризом то, что чехи однозначно предпочитают одиночный спорт командному: в первую десятку вошли только занятия, не требующие партнеров, а самый популярный командный спорт, уже упомянутый футбол, оказался лишь на 13-м месте. Также в список вошли пляжный волейбол (18-е место) и классический (20-е).

Миф о гольфе

Может показаться, что все больше чехов проводят выходные на полях для гольфа, однако это иллюзия: как показало исследование, по сравнению с 2015 годом отношение опрошенных к этому виду спорта ухудшилось, а число занимающихся им снизилось. Причина банальна: 90% считают его слишком дорогим.

Зачем чехи занимаются спортом

Главной мотивацией опрошенные назвали заботу о здоровье и желание расслабиться, улучшить физическую форму и получить удовольствие от движения. Те же, кто не получает от движения особого удовольствия, но спорт любит, предпочитают его пассивный вариант.

С позиции наблюдателя

В качестве зрителей спортом интересуются почти 4,5 млн жителей страны. Предсказуемо самая любимая дисциплина – хоккей на льду, за которым наблюдают более 75%. Среди других фаворитов – биатлон, футбол и горные лыжи.

Большинство предпочитает болеть дома у телевизора, однако 30% посещают спортивные мероприятия. Среди своих любимых спортсменов чехи чаще всего называют Мартину Сабликову, Яромира Ягра и Эстер Ледецку.

По материалам protisedi.cz 

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Темы
спорт футбол хоккей Туризм велосипеды
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