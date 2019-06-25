Чехию ждет экстремальная жара. Как пережить ее без потерь

Чехию ожидает самый жаркий конец июня за последние 84 года. Синоптики не исключают, что в некоторых уголках республики может пасть рекорд в +40,4°C, установленный в 2012 году в Добржиховице, а медики напоминают о простых правилах, которые помогут пережить такую погоду — и в переносном, и в прямом смысле слова.

Прогноз

Синоптики винят в нынешней волне жары воздух, поступающий на территорию Европы из Алжира, где сейчас около +45°C. В Чехии температурный пик придется на среду, 26 июня. Как сообщила метеоролог Дагмар Гонсова, после обеда воздух прогреется до +36°C, а к северу от Праги — до +39°C. В соседней Германии температура тоже приблизится к +40°C.

Сервер Gismeteo обещает в Праге в этот день до +37°C. Затем немного похолодает: в четверг будет +30°C, в пятницу и субботу — +26 и +29°C соответственно, но в воскресенье и понедельник жара нанесет новый удар: столбик термометра поднимется до +32…+33°C. Охладиться как следует не удастся и по ночам, так как за самыми жаркими днями будут следовать ночи с минимальной температурой в +22 градуса Цельсия.

На осадки стоит рассчитывать только с понедельника, 1 июля, когда на республику обрушатся грозы.

Опыт прошлого лета

Медики готовы к росту числа обращений, связанных с перегревом и обострением хронических заболеваний. В зоне риска находятся сердечники, пожилые люди и маленькие дети, но и тем, кто молод и обычно не испытывает проблем со здоровьем, стоит поберечь себя.

Прошлым летом в период экстремально высоких температур 1342 клиентам страховой компании VZP, отвечающей за всеобщее медицинское страхование, были поставлены диагнозы, связанные с воздействием жары и солнца: тепловой или солнечный удар, общее истощение организма под влиянием высоких температур и т.д. Расходы на их лечение превысили 1,8 млн крон. Также страховщики потратили немалые средства на компенсацию медпомощи тем, у кого из-за жары обострились проблемы с давлением и сердцем.

Советы медиков

Многих критических случаев удалось бы избежать, если бы люди в жару соблюдали меры предосторожности. Врачи признают, что рекомендации простые и кажутся банальными, поэтому многие пренебрегают ими и в результате оказываются на больничной койке.

Прежде всего медики рекомендуют сократить время пребывания на солнце. «Нужно защищаться с помощью кремов, очков и, если есть такая возможность, вообще не выходить на солнце с 11 до 15 часов, когда оно интенсивнее всего. Младенцам и маленьким детям точно нечего делать на солнце», — заявил дерматолог Петр Аренбергер из больницы на Виноградах.

Общая рекомендация — пить больше воды; сейчас врачи говорят, что «прожиточный минимум» для комфортного самочувствия в жаркую погоду составляет два-три литра в сутки. Сладкие напитки и алкоголь стоит исключить полностью, а потребление кофе и чая — сократить. Медики напоминают, что основные признаки обезвоживания — это общая слабость и головная боль.

Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется в период жары не выходить на улицу, а проветривать квартиры только ночью или рано утром. Наконец, врачи настаивают, что при недомогании представителям группы риска в эти дни нужно немедленно вызывать скорую помощь, а не рассчитывать на то, что симптомы пройдут сами собой.

Есть еще ряд рекомендаций, позволяющих чувствовать себя лучше в такую жару. Стоит на время отказаться от тяжелой пищи и по возможности не готовить, чтобы не перегревать квартиру. Также, если нет специального увлажнителя, дома можно развешивать влажные полотенца или расставлять емкости с водой.

Для самых беззащитных

Позаботившись о себе, не забудьте о домашних питомцах: кошки и собаки оценят мокрые полотенца, разложенные на полу, но заворачивать в намоченную ткань их нельзя. Как и людям, собакам пребывание на улице в жаркие дни не пойдет на пользу, а перегрузки вроде дрессировки и даже обычных пробежек за мячиком могут оказаться смертельными. Перенесите прогулки на утро и вечер и сократите их продолжительность и ни в коем случае не водите животных по раскаленному асфальту и брусчатке.

И самое простое, но самое важное: чаще проверяйте миски с водой (и заодно полейте лишний раз комнатные растения).

По материалам novinky.cz