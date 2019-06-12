Горячая тема: где в Праге искупаться и позагорать

Жара пришла в чешскую столицу с опережением графика — в июне, а не в июле-августе. Где спасаться от нее (или наслаждаться теплыми деньками, пока снова не похолодало), читайте в этом материале. Предупреждаем: везде, где есть пригодная для купания вода, яблоку негде упасть.

Природные водоемы

Водохранилище Hostivař

Водоем в живописном Гостиваржском лесопарке, образованный благодаря плотине. Гости могут взять в аренду лежаки и расслабиться, попивая коктейли, или провести время активно, например покататься на вейкбордах, поиграть в пляжный волейбол или заняться скалолазанием. Новинка 2019 года — специальный нудистский пляж. Качество воды можно отслеживать на сайте.

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: дети — 89 крон, взрослые — 119 крон на целый день

Адрес: K Jezeru 1, Praha 10

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Divoká Šárka Džbán

Владельцы называют эту купальню самой спокойной в Праге. Плавать предлагается не в самом пруду, а в двух бассейнах неподалеку. Для детей организован лягушатник глубиной до полуметра. Здесь также можно поиграть в волейбол, настольный теннис. Лежаки, зонты, кабинки для переодевания — за отдельную плату.

График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00, в плохую погоду закрыто

Вход: 50 крон для детей, 120 крон для взрослых

Адрес: Divoká Šárka 8/2, Praha 6

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Биотоп Radotín

В распоряжении посетителей два водоема, которые очищаются экологически чистым способом, без химикатов. На мелководье расположена детская площадка. Есть душ, туалет и кабинки для переодевания. В этом году в тестовом режиме работает крытый бассейн. Если у воды собирается слишком много народу, территорию закрывают для новых посетителей. Оценить текущую заполненность поможет онлайн-трансляция на сайте биотопа.

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: в рабочий день 120 крон, в выходные — 160 крон, после 13:00 и 16:00 цена снижается, для детей и пенсионеров предусмотрены скидки

Адрес: K Lázním 9, Praha 5

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Lhotka

Озеро площадью 5 570 квадратных метров и глубиной от метра до трех. Купальни открылись в 2018 году после трехлетних подготовительных работ. К новому сезону владельцы обещали доделать детскую площадку и четыре площадки для спортивных игр.

График работы: в июне по будням с 10:00 до 18:00, по выходным с 09:00 до 18:00, в июле-августе с 09:00 до 20:00 ежедневно

Вход: 100 крон для взрослых, 80 крон для детей на целый день, после 15:00 — 80 и 60 крон соответственно

Адрес: Nad koupadly, Praha 4

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Žluté lázně

Гости этого комплекса, где регулярно проходят концерты, вечеринки, спортивные занятия и состязания, могут искупаться прямо во Влтаве с видом на Вышеград. Также здесь есть детский бассейн, травяной и песчаный пляжи, корты для пляжного волейбола, столы для настольного тенниса, несколько баров и прокат плавсредств.

График работы: ежедневно с 09:00 до 24:00, вход до 17:00, по субботам и вторникам — до 22:00

Вход: 50 крон, дети ростом до 100 см — бесплатно

Адрес: Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

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Купальня Motol

Утверждается, что качество воды в этом природном водоеме лучшее в Праге. Посетителям предлагают аренду лежаков, зонтов и спортивного инвентаря. После закрытия территорию можно арендовать для частных вечеринок с грилем.

График работы: ежедневно с 09:30 до 20:00

Вход: взрослые — 80 крон, дети — 50 крон на целый день

Адрес: Zahradníčkova, Praha 5

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Бассейны под открытым небом

Pražačka

Открытый бассейн в спортивном комплексе на Жижкове работает второй год подряд. Плюс — удачный график для тех, кто работает, минус — размер бассейна всего 26 на 14,5 метра.

График работы: по будням 06:00-08:00 и 10:00-21:30, по выходным с 10:00 до 20:00

Вход: 140 крон на целый день, 100 крон после 16:00, 75 крон за 60 минут

Адрес: Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3

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Ládví

В распоряжении гостей — большой бассейн, лягушатник, столы для пинг-понга и территория для петанка с возможностью взять в аренду все необходимое и познакомиться с правилами на месте.

График работы: в июне ежедневно с 09:00 до 19:00, в июле-августе с 09:00 до 20:00

Вход: взрослые — 150 крон, дети — 110 крон на целый день

Адрес: Štíbrova 1776/17, Praha 8

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Stírka

Купальни с многолетней историей всего в 250 метрах от метро «Кобылисы». В наличии бассейны для взрослых и детей, киоски с едой и напитками, аренда лежаков и зонтиков. Дополнительные развлечения — волейбол, петанк и зорбинг.

График работы: в июне ежедневно с 09:00 до 19:00, в июле-августе с 09:00 до 20:00

Вход: взрослые — 150 крон, дети — 110 крон на целый день

Адрес: Pod Statky 14 Praha 8

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Petynka

В дополнение к 50-метровому бассейну с подогревом, площадкам для пляжного волейбола, бадминтона и столов для пинг-понга здесь есть 130-метровая горка-тобоган.

График работы: ежедневно с 07:00 до 21:00 с июня по середину августа, до конца августа с 07:00 до 20:00, далее с 08:00 до 18:00

Вход: 160 крон на целый день, билеты можно купить онлайн

Адрес: Otevřená 1072/4, Praha 6

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Водный стадион Slavia

В летние месяцы здесь работает взрослый бассейн площадью 50 на 21 метр и два детских, есть небольшие водные горки.

График работы: по будням с 06:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 20:00

Вход: 160 крон на целый день, 100 крон за 1,5 часа, дети 90 и 50 крон соответственно

Адрес: Vladivostocká 1460/10, Praha 10

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Водный стадион Podolí

Два бассейна на открытом воздухе, 33-метровый с подогревом и 50-метровый без подогрева, рядом с которыми можно позагорать.

График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

Вход: 190 крон на целый день для взрослых и 110 крон для детей, после 15:00 скидки

Адрес: Podolská 74, Praha 4

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Klánovice

Два бассейна площадью 25 на 10 и 15 на 10 метров в тихом районе Праги, травяной пляж и много зелени.

График работы: по будням с 10:00 до 19:00, по выходным с 09:00 до 19:00

Вход: для взрослых — 120 крон, для детей — 70 крон на целый день

Адрес: V jehličině 391, Praha-Klánovice

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Aquapalace Praha

Гигантский аквапарк в Праге с самой длинной в Чехии водной горкой открыт круглый год. Плюс — множество водных аттракционов на любой вкус, минус — дорогие билеты и переполненность даже в менее располагающую погоду.

График работы: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00

Вход: 759 крон для взрослых и 509 крон для детей на целый день, после 16:00 — 619 и 419 крон соответственно

Адрес: Pražská 138, Čestlice, Praha — východ

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Aquadream

Еще один пражский аквапарк с крытой и внешней территорией. Масштабы и цены более скромные. Вмещает всего 220 посетителей.

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: взрослые 99 крон на 60 минут и 233 кроны на 190 минут, дети 79 и 139 крон соответственно

Адрес: K Barrandovu, 8 Praha 5

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Наконец, в разных точках Праги установят гигантские водные горки. В конце прошлого лета, например, прокатиться по такой конструкции можно было в парке Парукаржка и в тоннеле, соединяющем районы Жижков и Карлин, а в этом мае подобное развлечение предлагали посетителям парка Сакре-Кёр на Смихове. О новых акциях в чешской столице сейчас информации нет, но она наверняка появится. Пока же можно запланировать поездку в город Ржичаны (20 км от Праги), где гигантскую водную горку установят в эту субботу, 15 июня.