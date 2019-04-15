Советы специалистов клиники «Алтос»: косметологические процедуры, которые подходят каждому

Какие из процедур эстетической медицины подходят каждому? И какие из них можно делать в течение всего года? Об этом нам рассказали специалисты пражской лазерно-дерматологической клиники «Алтос».

Мезотерапия

Одна из самых популярных и эффективных нехирургических косметологических процедур. Основана данная методика на том, что с помощью тонких и коротких игл в проблемные зоны вводятся инъекции. Процедура атравматична и практически безболезненна, так как глубина проникновения под кожу всего 1,5 мм. Для высокочувствительных клиентов применяется местная или поверхностная анестезия. Мезотерапия прекрасно сочетается с другими процедурами эстетической медицины.

Состав инъекций

В так называемые мезотерапевтические коктейли чаще всего входят аминокислоты, микроэлементы, лечебные экстракты и вытяжки, коэнзимы, сосудистые препараты. Стоит отметить, что инъекции готовятся индивидуально для каждого пациента, так как их состав зависит от конкретных задач, целей и желаемого конечного результата. Производят препараты для мезотерапии научно-исследовательские косметологические институты Франции, Италии, Испании и Швейцарии.

Как это работает?

При вводе инъекции в подкожном слое образуется микротравма, благодаря которой усиливается кровообращение, активизируются обменные процессы и обновляются клетки.

Вам необходима мезотерапия, если:

- у вас есть мимические морщины;

- присутствует пигментация и/или купероз;

- есть угревая сыпь;

- видны возрастные изменения кожи;

- выпадают волосы или есть перхоть;

- вы хотите избавиться от рубцов;

- у вас жирная кожа;

- вам необходима реабилитация после хирургической операции или вы готовитесь к ней;

- вы хотите избавиться от целлюлита.

Когда будет виден результат?

Чтобы увидеть результат, достаточно двух-трех процедур. Перерывы между сеансами должны составлять минимум семь дней. Результат сохраняется продолжительное время.

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Биоревитализация

Данная процедура восполняет недостаток в коже гиалуроновой кислоты — вещества, которое отвечает за молодость и свежесть. Многие знают, что гиалуроновая кислота — это естественный компонент нашей кожи, который дарит ей увлажнение, упругость и эластичность. Морщины, тусклый цвет кожи, сухость — признаки отсутствия в коже достаточного количества гиалуроновой кислоты, то есть показания к биоревитализации.

Состав инъекций

В состав входит лишь гиалуроновая кислота, но особой формы, поперечно сшитая или скрещенная. В таком виде она обладает большей стойкостью и медленно рассасывается.

Как это работает?

При вводе инъекции в подкожном слой гиалуроновая кислота взаимодействует с определенными рецепторами клеток и запускает реакции, способствующие регенерации тканей.

Вам необходима биоревитализация, если:

- у вас пониженный тонус кожи;

- есть мелкие морщинки или вы хотите их предотвратить;

- вы хотите смягчить процессы старения;

- желаете восстановить кожу после загара или же подготовить ее к воздействию ультрафиолетовых лучей;

- вам необходимо увлажнить кожу;

- нужна реабилитация после хирургических косметологических процедур;

- вы хотите снизить салоотделение (подавить деятельность сальных желез).

Когда будет виден результат?

Минимум через неделю после первой процедуры, но иногда необходимо и более длительное время. Стоит учитывать особенности организма каждого пациента. Перерыв между сеансами должен составлять не менее двух недель.

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Плазмолифтинг

Одна из самых эффективных, инновационных и в то же время безопасных методик омоложения кожи. Плазмолифтинг — это естественный способ омоложения тканей, а также моделирования регенерационных процессов. Благодаря таким инъекциям происходит активизация обменных процессов кожи, повышается качество естественного синтеза эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

Состав инъекций

Этот способ омоложения основан на технологии Platelet-Rich Plasma, или PRP, предполагающей подкожные инъекции на основе собственной плазмы пациента, дополнительно обогащенной тромбоцитами. Врач-дерматолог с помощью вакуумной пробирки осуществляет забор крови пациента, после из крови выделяется плазма, которая затем вводится тончайшей иглой. Процедура считается безболезненной.

Как это работает?

Высокую эффективность плазмолифтинга обеспечивают уникальные регенеративные характеристики жидких компонентов крови. Они содержат микроэлементы, ферменты, белки, гормоны, витамины — все, что требуется для активного восстановления клеток.

Вам необходим плазмолифтинг, если:

- у вас есть возрастные и мимические морщины;

- ваша кожа вялая и сухая;

- цвет кожи тусклый и изменен рельеф кожного покрова;

- кожа менее эластична и упруга, чем раньше;

- присутствует гиперпигментация;

- требует реабилитация кожи после лазерных и химических пилингов;

- у вас слабая регенеративная функция кожи.

Когда будет виден результат?

Эффект комплексного омоложения, достигнутый в ходе процедуры плазмолифтинга, заметен уже после первого сеанса и сохраняется около двух лет.

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Подробная информация — на официальном сайте www.altos-klinika.cz

Клиника расположена в самом центре Праги по адресу:

Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2.

+420 222 561 750, +420 731 800 259, +420 731 472 021

e-mail: info@altos-klinika.cz

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