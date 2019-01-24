Советы специалистов клиники "Алтос". Шесть косметологических лазерных процедур, которые стоит делать зимой

Косметологические процедуры сегодня знакомы, пожалуй, каждой женщине. И многие из нас уже давно перешли на "ты" с этой областью медицины. Но с учетом того, как стремительно развивается косметология в Праге, даже самые эрудированые должны пополнять свои знания. Поэтому мы решили подготовить целую серию статей об эстетической медицине.

В качестве помощников и экспертов мы выбрали специалистов из клиники "Алтос". Ведь, судя по отзывам клиентов, там уже много лет предоставляют услуги по европейским стандартам, в частности услуги в сфере лазерной косметологии. Но при этом перечень процедур клиники регулярно пополняется. На сегодняшний день это лазерная и эстетическая медицина, пластическая хирургия, а также моделирование фигуры. В "Алтосе" работают специалисты из разных стран и с многолетним опытом. Кстати, можете быть спокойны – там говорят на русском языке.

Фото: в клинике Алтос

Мы встретились со специалистами клиники "Алтос", чтобы для начала узнать у них, какие косметологические лазерные процедуры можно и нужно делать в зимний период. Ведь в косметологии тоже есть сезонность.

Почему зимой?

Основное преимущество зимнего сезона – холод. Он помогает быстрее устранить отеки и восстановить кожу после каждой эстетической процедуры. А поскольку необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу после лазерной обработки, поздняя осень, зима и ранняя весна – идеальное время для данных процедур. Ведь в обратном случае вам может грозить образование пигментных пятен и другие осложнения. Но это не значит, что нельзя делать косметологические процедуры летом. Нужно только проконсультироваться с врачом, который выберет индивидуальное, а главное, точное решение для каждой проблемы.

Что можно делать, когда холодно, а что – когда тепло

Период с ранней осени до конца апреля подходит как для всех эстетических, так и для пластических процедур. Речь идет не только об омоложении, лазерной шлифовке, удалении татуировок, но и об устранении рубцов, растяжек, бородавок, наростов, пигментных пятен. Также рекомендуется делать в это время химический пилинг.

В летние месяцы при соблюдении мер предосторожности и правильной защиты от прямых солнечных лучей допустимы некоторые лазерные процедуры, такие как удаление пигментации, растяжек и даже лазерная эпиляция (в клинике "Алтос" ее делают круглый год).

Фото: радиочастотный лифтинг TriActive

Сезонные процедуры

Лазерная шлифовка, омоложение фракционным лазером CO2

Данная процедура дает возможность обновить клетки кожи, удалить пигментацию, морщины, растяжки, язвы после акне и продлевает эффект омоложения. Стоит отметить, что сразу же после процедуры ваша кожа будет покрасневшей, а через несколько дней на ней появятся небольшие шелушения. Постепенно в коже образуется новый коллаген, который разгладит и омолодит ее.

Нехирургическое омоложение кожи лазером Nd:YAG

Неинвазивный метод омоложения кожи лица, шеи, зоны декольте или даже рук представляет собой тепловое воздействие, которое способствует подтягиванию и регенерации коллагеновых и эластиновых волокон в коже, что в первую очередь приводит к ее укреплению. В то же время лазер сужает расширенные поры и уменьшает мелкие морщинки.

Удаление татуировки с помощью лазера SYNCHRO QS4

Лазер всегда нацеливается только на конкретный участок кожи, не повреждает окружающие ткани и не вызывает ожогов. Q-Switch способен удалять все цвета татуировки. Благодаря его уникальности можно убрать даже старые и глубокие тату. Как правило, избавление от татуировки – весьма длительная и повторяющаяся процедура, в среднем требуется шесть сеансов.

Лазерное удаление варикозного расширения вен

Варикоз возникает из-за снижения качества эластичных волокон в венозной стенке. На это могут повлиять гормоны или генетика. Для эффективного решения данной проблемы в "Алтосе" используется сосудистый лазер, луч которого захватывает вену, стреляет в нее, и она “поглощается”.

Радиочастотный лифтинг TriActive (можно делать в течение всего года)

При нехирургическом методе лифтинга используются лазер, ультразвук и радиочастоты. Таким образом данная процедура борется с целлюлитом, вялостью кожи и разрушает жировые подушки. Она подходит для любой части тела.

Ультера лифтинг (можно делать в течение всего года)

Это нехирургическая контурная техника для поднятия обвисших контуров, укрепления кожи и ее омоложения. С помощью ультразвукового прибора специалисты клиники воздействуют на глубокие слои кожи и нагревают коллагеновые волокна изнутри. Происходит стимуляция коллагена и эластина в вашем организме. Эффект длится три–пять лет.

Фото: лазерная шлифовка

Стоит отметить, что в клинике "Алтос" одни из самых современных лазеров во всей Чехии. Все оборудование сертифицировано. Важно понимать, что каждый лазер решает конкретные проблемы, ведь, например, пигментные пятна могут иметь различное происхождение. В "Алтосе" на выбор есть три лазера, подходящие для устранения данной проблемы: Q-Switch, фракционный CO2 или ND:Yag.

В клинике "Алтос" вам предложат более 200 различных процедур, которые служат комплексным решением как для проблематичной кожи и несовершенств, так и для эстетической красоты и профилактики.

Подробная информация – на официальном сайте www.altos-klinika.cz.

Клиника расположена в самом центре Праги по адресу:

Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2

+420 222 561 750, +420 731 800 259, +420 731 472 021

e-mail: info@altos-klinika.cz

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