Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.36
USD
21.69
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
MARINEMARE — частичка моря в Праге

MARINEMARE — частичка моря в Праге

Info Portal 841 0
Скучаете по свежим морепродуктам и вкусам Средиземноморья? Загляните в фишмаркет и бистро MARINEMARE в пражском районе Голешовице. Наши читатели могут получить там скидку 10% на первый заказ по QR-коду, который находится внутри материала!
MARINEMARE — частичка моря в Праге

В ресторане быстрого обслуживания вы сможете насладиться свежими морепродуктами и морской рыбой, приготовленными на древесных углях. В MARINEMARE также готовят мясные блюда средиземноморской кухни, ризотто и домашнюю пасту по аутентичным итальянским рецептам.
 
Ежедневно для вас с любовью готовят свежую пасту из самых качественных компонентов. Она не подвергается ни сушке, ни заморозке и попадает на вашу тарелку практически сразу после изготовления. Попробовав раз свежую пасту, вы больше на захотите есть обычную.

Помимо постоянного меню, каждый день для посетителей готовят фирменные блюда стран, где есть море. Например, по понедельникам вы можете заказать балканскую плескавицу с айваром.

Во вторник или в среду советуем вам заказать фирменный черный бургер Mare со свиным и куриным мясом, сыром халуми на гриле, свекольным соусом, кукурузным салатом и картофелем фри или пасту Неро с креветками, помидорами черри и руколой.


 

По четвергам можно отведать кальмаров во фритюре с чили и кориандром.

А каждую пятницу вас ждет настоящий хит фиш-энд-чипс по традиционному британскому рецепту с пивным тестом, гороховым пюре и домашним соусом тартар.
 
В меню также присутствуют веганские и безглютеновые блюда.
 
Наконец, при бистро работает пиццерия Marina, которая предлагает огромный выбор домашней пиццы на сицилийском тесте — с морепродуктами и не только. Она представлена в двух размерах: диаметром 32 и 40 сантиметров. Как и все остальные блюда, пицца готовится только из лучших компонентов, таких как итальянские колбасы, сыры и свежайшие дары моря.


 

MARINEMARE — не только бистро, но и фишмаркет. Это означает, что вы можете купить здесь свежую морскую рыбу и другие дары моря, и вам с удовольствием подскажут, как лучше приготовить необычные блюда для семьи и друзей.


 
Ресторан быстрого обслуживания и фишмаркет MARINEMARE находится по адресу Jankovcova 1596/14b, Прага 7, тел. 773 654 573, и работает по будним дням с 11:00 до 16:00. Новости и ежедневное меню заведения можно узнать на странице в Facebook.

Пиццу вы можете заказать ежедневно с 11:00 до 21:00, тел. 775 095 797.

Чтобы получить скидку 10% на свой первый заказ (действует на все меню и весь ассортимент), покажите в MARINEMARE QR-код с этой картинки:

Рядом с бистро есть бесплатная парковка. Вы можете перекусить в кондиционируемом зале, купить блюда навынос или заказать доставку. 

Приходите, в MARINEMARE вам всегда рады!
 
 

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
рестораны еда
Читайте
по теме 
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
15.12.2020 08:17 Экономика
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
4 0
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
14.12.2020 18:47 Экономика
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
4859 1
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
14.12.2020 16:26 Экономика
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
1829 1
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду
13.12.2020 15:21 Экономика
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду
10279 1
Последние новости:
15
декабря
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
15.12.2020 09:25 Авторские колонки
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
110 0
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
15.12.2020 08:17 Экономика
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
4 0
14
декабря
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
14.12.2020 18:47 Экономика
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
4859 1
Школьные каникулы начнутся после 18 декабря
14.12.2020 17:27 Общество
Школьные каникулы начнутся после 18 декабря
13055 1
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
14.12.2020 16:26 Экономика
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
1829 1
Население Чехии превысило 10,7 млн человек
14.12.2020 12:28 Общество
Население Чехии превысило 10,7 млн человек
1600 1
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса
14.12.2020 10:42 Общество
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса
1025 1
С 16 декабря Германия закроет большинство магазинов и школы
14.12.2020 08:57 Общество
С 16 декабря Германия закроет большинство магазинов и школы
1682 1
13
декабря
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду
13.12.2020 15:21 Экономика
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду
10279 1
11
декабря
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
11.12.2020 13:09 Общество
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
3527 0


Мобильная версия