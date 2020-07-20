Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.62
USD
23.28
RUB
0.33
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
02n 21 °C
Онлайн-покупка качественных продуктов на Rohlik.cz с доставкой в течение 2 часов

Онлайн-покупка качественных продуктов на Rohlik.cz с доставкой в течение 2 часов

Info Portal 195 0
Конечно, с вами такое бывало. Вы возвращаетесь из отпуска, а холодильник пуст. Или после долгого рабочего дня вы совершенно забыли, что пора зайти в магазин. Или вы ждете гостей и понимаете, что угощать их особенно нечем. И, конечно, одна мысль об очередях в супермаркете приводит вас в уныние. Во всех этих и многих других ситуациях вас выручит интернет-магазин Rohlik.cz, который доставит вам еду в любую точку Праги, Брно и других городов Чехии прямо в день заказа.
Онлайн-покупка качественных продуктов на Rohlik.cz с доставкой в течение 2 часов

Цель Rohlik.cz — предложить самый простой и быстрый путь к ежедневной покупке качественных продуктов. Этому способствуют все услуги интернет-магазина, технологическое развитие и автоматизация склада. На удобном сайте клиенты могут покупать самые свежие продукты как от местных пекарей, мясников и мелких поставщиков, так и от популярных брендов. В общей сложности здесь можно найти более 16 000 продуктов, что гарантирует возможность купить все необходимое на одном сайте. Кроме того, Rohlik.cz предоставляет первоклассный сервис в виде быстрой доставки прямо до квартиры в оговоренное время и службу поддержки клиентов 7 дней в неделю. Покупатель может выбрать интервал в 15 или 60 минут, во время которого ему привезут продукты. В Праге и Брно доставка осуществляется в течение 2 часов после заказа, в других чешских городах — в течение нескольких часов.

Rohlik.cz

В Rohlik.cz делают все возможное, чтобы у покупателей на столе оказывалось лучшее из того, что производится в Чешской Республике. Вместе с надежными поставщиками компания запустила первую по-настоящему бескомпромиссную продуктовую линию BEZ KOMPROMISU, в которую вошло более 140 наименований в различных категориях, от молочных продуктов и колбасных изделий до готовых блюд и продуктов длительного хранения. А благодаря услуге «Свежесобранный урожай» овощи и фрукты попадают на стол к клиентам Rohlik.cz прямо с поля в течение всего 6 часов после сбора.

Rohlik.cz

Сервис Rohlík Chef в свою очередь позволяет покупать продукты по списку в соответствии с онлайн-рецептами, поэтому клиентам не приходится думать о том, какие именно компоненты нужны для приготовления блюд. Просто вдохновитесь рецептом и через несколько секунд закажите все ингредиенты для обеда или ужина в одном месте, без утомительного поиска товаров на полках и необходимости постоянно сверяться со списком.

Кроме того, Rohlik.cz балует постоянных клиентов и подготовил для них специальный клуб Rohlík PREMIUM. Членам клуба при оформлении заказа не приходится ждать ни минуты независимо от того, насколько в этот момент высока нагрузка на сайт. Если клиент делает заказ до 17:00, он получает покупку в тот же день с бесплатной доставкой. А если ему нужна, например, только свежая выпечка к субботнему бранчу — нет проблем: 4 раза в месяц можно сделать заказ без минимальной суммы! 

Rohlik.cz

Прибавьте к этому эксклюзивную скидку 15% на линейку продуктов Rohlik.cz BEZ KOMPROMISU и компенсацию в двойном размере, если покупатель не будет полностью удовлетворен заказом. Участники Rohlík PREMIUM также получают эксклюзивный доступ к 30 уникальным деликатесам и несколько раз в год могут принять участие в дегустации, организованной специально для них.

 

 

 

 

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
магазины еда продукты интернет
Читайте
по теме 
Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин
20.07.2020 18:20 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин
205 0
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
14.07.2020 13:02 Экономика
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
1134 0
Новая эра в аутлете POP Airport
14.07.2020 12:50 Стиль
Новая эра в аутлете POP Airport
808 0
В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски
13.07.2020 16:55 Общество
В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски
1738 0
Последние новости:
20
июля
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
20.07.2020 20:26 Политика
В Остраве прошли демонстрации против мер, введенных эпидемиологами
293 0
Чехи стали больше играть в азартные игры
20.07.2020 13:42 Экономика
Чехи стали больше играть в азартные игры
415 0
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
20.07.2020 13:08 Культура
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон
343 0
На юге Чехии утонули два ребенка
20.07.2020 11:06 Общество
На юге Чехии утонули два ребенка
947 0
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
20.07.2020 09:18 Общество
В отдельных регионах Чехии ношение медицинских масок вновь стало обязательным
2136 0
17
июля
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
17.07.2020 15:20 Общество
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса
3053 0
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
17.07.2020 13:23 Общество
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
5315 0
Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год
17.07.2020 10:58 Экономика
Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год
5041 0
Обеды в чешских ресторанах подорожали
17.07.2020 12:14 Экономика
Обеды в чешских ресторанах подорожали
3407 0
Пражский бассейн Petynka открылся после реконструкции
17.07.2020 09:38 Экономика
Пражский бассейн Petynka открылся после реконструкции
2169 0


Мобильная версия