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Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами

Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами

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В сердце пражского района Дейвице недавно открылось кафе, которое идеально подходит для завтраков, деловых встреч, рабочих обедов и вечерних посиделок с друзьями.
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами

Café SOFA находится в бизнес-центре PPF Gate на Европейском проспекте. Стильный, воздушный интерьер заведения – авторская работа известного чешского архитектора Бары Шкорпиловой, основательницы студии Mimolimit.

Café SOFA

За кухню отвечает шеф-повар Петр Власек, участник Национальной команды поваров и кондитеров – сборной лучших чешских кулинаров. С его легкой руки даже привычные блюда для завтрака превращаются в маленькие шедевры. 

Шеф-повар Петр Власек

Неважно, с чего вы решите начать утро: со свежего круассана, мюсли, овсяной каши с кленовым сиропом и клубникой или, например, с фермерского хлеба с авокадо, — каждое блюдо будет приготовлено из продуктов самого высокого качества от проверенных поставщиков и местных компаний.

Фермерский хлеб с авокадо

Основное меню от Петра Власека начинается с легких салатов (фирменное блюдо — салат SOFA из камчатского краба) и заканчивается сытными пирогами с сыром грюер и запеченной ветчиной или с грибами и пармезаном, а также необычными пекинским и веганским бургерами. Отдельно стоит отметить обилие в меню вегетарианских и веганских блюд, например, в веганской версии доступны салаты из салат-бара, а мюсли на завтрак можно заказать с кокосовым молоком.

Тот, кто не слишком голоден, может зайти в SOFA на чашку кофе. Здесь его готовят из зерен, обжаренных на чешском предприятии Doubleshot. Важное место в меню занимает фильтрованный кофе, предложение которого регулярно меняется и расширяется. Напиток, приготовленный по этой технологии, обладает более выраженным ароматом и вкусом. Любой кофе можно заказать без кофеина и с миндальным молоком вместо обычного. Также как альтернатива кофе в меню представлен большой выбор чая.

Cafe SOFA

За десерты в Café SOFA отвечает шеф-кондитер Илона Тункова, специалист по чешской и международной сладкой кухне. Фирменный десерт заведения — дейвицкие оладьи с бананом, нутеллой и калеными орешками — обозначен в меню как детское блюдо, но придется по вкусу и взрослым любителям сладкого.

Дейвицкие блинчики

После рабочего дня в кафе можно перевести дух с бокалом вина или просекко.

 

Café SOFA открыто с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по адресу Evropská 2690/17, Прага 6 (400 м от метро «Дейвицка», 150 м от остановки трамваев №№20 и 26 Thákurova и 550 м от остановки трамваев №№ 8 и 18 Vítězné nám.). Новости заведения представлены в Facebook и Instagram.

 

 

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Прага кафе кофейни
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