Лучший и худший черный чай в чешских супермаркетах

Хотя Чехия считается «кофейной» страной, многие ее жители начинают день с чашки черного чая. Журнал для потребителей dTest проверил качество 12 сортов пакетированного чая средней ценовой категории, продаваемых в супермаркетах страны.

Как рассказала главный редактор журнала Гана Гоффманова, в издании не ожидали от черного чая в пакетиках особого вкуса и аромата, посчитав, что люди пьют его прежде всего для бодрости. Специалисты провели химические анализы 12 образцов, чтобы оценить содержание в них как желаемых веществ (например, кофеина и антиоксидантов), так и вредных примесей (пестицидов и канцерогенов).

Кофеин в черном чае

В порции черного чая примерно в два раза меньше кофеина, чем в чашке кофе. В грамме сушеных листьев обычно содержится от 15 до 50 мг этого вещества – в зависимости от сорта растения и условий, в которых оно выращивалось.

Инфографика dTest

Самая высокая концентрация кофеина оказалась в Bio Schwarzer Tee из сети DM – 26,1 мг в грамме листьев. Второе место по этому показателю занял Ahmad Tea English Breakfast с 25,7 мг, однако пакетики у него больше, значит, готовый напиток получится более бодрящим. Меньше всего кофеина в грамме чая Albert, 15,2 мг, но пакетики у него довольно крупные. В пересчете на одну порцию он оказался третьим с конца после совсем не бодрящих Jemča Pigi Čaj и Dukat English Breakfast.

Другое вещество, которое помогает проснуться,— алкалоид теобромин. Особенно им богато какао, но в чае он тоже есть, прежде всего в Ahmad Tea English Breakfast. Меньше всего этого элемента в Albert Černý čaj, Jemča Pigi čaj и Tesco Black Tea.

Антиоксиданты

Еще одна категория полезных веществ, которые содержатся в чае, — это антиоксиданты. Они борются с кислотными радикалами, способными навредить структуре клеток и ДНК. Больше всего антиоксидантов в улуне и зеленом чае, но и в черном они должны быть. Из исследованных образцов лучше всего себя показали Ahmad Tea English Breakfast, dm Bio Schwarzer Tee и Lipton Yellow Label, а провалили тест Teekanne Black Label, Pick­wick Ranní Classic, чаи Jemča и Albert.

В каких сортах чая есть пестициды

Лаборатория искала в образцах 600 химических веществ из этой категории и нашла в каждом хотя бы одно. Хорошая новость в том, что ни в одном из чаев не была превышена предельно допустимая концентрация каждого из пестицидов, однако в некоторых нашелся целый коктейль нежелательных примесей.

Самыми «чистыми» (одно вещество) оказались чаи Albert, Lidl/Lord Nelson и Zlatý šálek, а больше всего пестицидов, по пять-семь, обнаружено в напитках Teekanne Black Label, Lipton Yellow Label и Ahmad Tea English Breakfast.

Прочие вредные примеси

Специалисты проверили чаи на наличие полиароматических углеводородов (ПАУ) — веществ, которые могут обладать канцерогенным эффектом и, как правило, попадают в продукты извне, например с продуктами горения. ПАУ выявлены во всех чаях, но в низкой концентрации. Меньше всего их в сорте Old England.

Частью теста стал анализ на антрахинон — вещество, обычно относимое к пестицидам, но в чаи попадающее не напрямую, а из бумажных упаковок. У марок Pickwick, Tesco, Jemča и Albert содержание этого химиката приближается к предельно допустимому.

Вкус

У подавляющего числа изученных чаев вкусовые характеристики оказались средними. Меньше всего специалистам в этом отношении понравился черный чай Albert из-за вяжущего привкуса и ноток древесины, которые также были отмечены у продукта Tesco. Напротив, чай Teekanne Black Label был оценен как наиболее вкусный, но впечатление от него подпортил слишком светлый цвет.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора.