Секреты шеф-повара: кетчуп по рецепту Генри Хайнца

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как готовить вкуснейший домашний кетчуп по оригинальному рецепту Генри Хайнца.

Типичный американский соус с азиатским названием (этот парадокс Андрей объяснит в своем видео) можно хранить в стерилизованных стеклянных банках. После открытия домашний кетчуп необходимо съесть в течение недели, так как, отличие от магазинного, он не содержит стабилизаторов, консервантов и других сомнительных добавок.

Ингредиенты для кетчупа ( все ссылки ведут на заказ продуктов в чешском интернет-магазине rohlik.cz):

800 г консервированных томатов (или 1 кг спелых сезонных помидоров)

140 г томатной пасты высшего качества

1 ветка сельдерея

1 головка чеснока (6-7 зубцов)

1 небольшая красная луковица (можно обычную)

1/4 ч. ложки черного перца

1/4 ч. ложки перца чили

1-5 бутончиков гвоздики (по вкусу)

3-5 ст. ложек коричневого тростникового сахара (по вкусу)

2-4 чайных ложки морской соли

1-2 ст. ложки 5-6-процентного красного винного уксуса (или яблочного, рисового)

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