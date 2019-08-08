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Секреты шеф-повара: кетчуп по рецепту Генри Хайнца

Секреты шеф-повара: кетчуп по рецепту Генри Хайнца

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Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
Секреты шеф-повара: кетчуп по рецепту Генри Хайнца

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как готовить вкуснейший домашний кетчуп по оригинальному рецепту Генри Хайнца. 

Типичный американский соус с азиатским названием (этот парадокс Андрей объяснит в своем видео) можно хранить в стерилизованных стеклянных банках. После открытия домашний кетчуп необходимо съесть в течение недели, так как, отличие от магазинного, он не содержит стабилизаторов, консервантов и других сомнительных добавок.

Ингредиенты для кетчупа (все ссылки ведут на заказ продуктов в чешском интернет-магазине rohlik.cz):

800 г консервированных томатов (или 1 кг спелых сезонных помидоров
140 г томатной пасты высшего качества 
1 ветка сельдерея
1 головка чеснока (6-7 зубцов)
1 небольшая красная луковица (можно обычную) 
1/4 ч. ложки черного перца
1/4 ч. ложки перца чили
1-5 бутончиков гвоздики (по вкусу) 
3-5 ст. ложек коричневого тростникового сахара (по вкусу) 
2-4 чайных ложки морской соли 
1-2 ст. ложки 5-6-процентного красного винного уксуса (или яблочного, рисового

Новые видео на канале «Не постное меню» выходят дважды в неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

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Темы
420eat рецепты еда
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