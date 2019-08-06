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dTest: самое «правильное» чешское пиво в бутылках

dTest: самое «правильное» чешское пиво в бутылках

Александра Кириченко 373 0
Типичным чешским пивом во всем мире считается светлый лагер, или «лежак» пльзеньского типа, известный в народе как светлая двенадцатка. Журнал для потребителей dTest провел лабораторные тесты 26 образцов такого пива, проверив, насколько они безопасны и соответствуют представлениям об эталонном напитке, который варят в Чехии с 1842 года.
dTest: самое «правильное» чешское пиво в бутылках

Для исследования были выбраны сорта «чешского семейного серебра», как называла «лежаки» главный редактор dTest Гана Гоффманнова, широко представленные на рынке и доступные в стеклянных бутылках.

Пестициды и плесень

Хорошая новость: значимой доли вредных веществ не оказалось ни в одном из образцов. «Микотоксинов мы в пиве не нашли совсем или нашли в низких концентрациях. Также в образцах не оказалось обсуждаемого в последнее время пестицида глифосата, который может быть канцерогенным и при этом широко используется в Чехии (а ранее использовался чрезмерно)», — рассказала Гоффманнова.

Качество пива

Следующий блок тестов касался ключевых для качества пива параметров, а именно экстрактивности начального сусла (EPM) и содержания алкоголя. 

Экстрактивность сухого сусла показывает количество сухих веществ — солода и непророщенных зерен, которые содержались в сусле до добавления дрожжей. У классической двенадцатки эта доля составляет 12%, а остальные 88% приходятся на воду. 

Указывать EPM по закону производители пива не обязаны, но в положении 248/2018 Sb., которым регулируется качество пива, сообщается, что для «лежака» эта доля может составлять от 11 до 12,9%. При превышении показателя, как правило, увеличивается крепость пива.

Все образцы в указанный диапазон уложились. Экстрактивность варьировалась от 11,1% у пива Platan 11 до 12,5% у Bernard světlý ležák. Данные, указанные на этикетках, соответствовали реальности.

Содержание алкоголя в проверенных напитках составило от 4,4% у Platan 11 и Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell) до 5,3% у Budweiser Budvar B:Original. В среднем в пол-литровой кружке чешского «лежака» содержится 19,2 г алкоголя. Такое количество «выветривается» из организма мужчины весом 85 кг и женщины, весящей 60 кг, за 2 часа 15 минут и 4 часа соответственно. Организаторы теста напоминают, что Всемирная организация здравоохранения не советует женщинам употреблять более 16 г алкоголя в день.

Пиво

Вкус, аромат и общие впечатления: лидеры и аутсайдеры

Наконец, профессионалы оценили вкус и аромат представленных образцов, сравнив их с эталонными представлениями о светлом чешском пиве такого типа (называть самое вкусное пиво они не стали, чтобы воздержаться от субъективности). От «лежака» принято ожидать легкую горечь, выраженный вкус солода и пряность за счет использованного хмеля, его аромат — солодовый, иногда с нотами трав и эфира. Важные качества — пенистость и легкость питья.

Больше всего этим требованиям, на 92%, отвечает Staropramen Exportní ležák, а меньше всего — Holba Šerák. Высокие оценки, от 80 до 90%, получили еще пять сортов: Zubr Grand 11, Kozel 11, Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell, Žatec Premium и Březňák Ležák ze staré školy. Пиво Ježek 11% прошло тест с оценкой «удовлетворительно», так как специалисты признали его вкус слишком кислым, с оксидированными фруктовыми нотами.

Полный отчет о тестировании представлен в августовском номере журнала.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора.

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