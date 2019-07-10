Секреты шеф-повара: как приготовить домашний майонез на пяти маслах

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как приготовить вкуснейший домашний майонез — соус, который ошибочно считают исконно французским.
Все необходимые продукты легко купить в Чехии. Для 650 г готового майонеза потребуются следующие ингредиенты:
2 желтка куриных яиц
300-350 мл рафинированного подсолнечного масла
50 мл нерафинированного оливкового масла
30 мл нерафинированного льняного масла
30 мл нерафинированного подсолнечного масла (со вкусом семечек)
30 мл нерафинированного кунжутного масла
100-120 мл воды (минеральной бутилированной без газа, фильтрованной или кипяченой)
2 ст. ложки сока лимона (по вкусу)
2 ст. ложки яблочного уксуса (по вкусу)
2-4 ст. ложки дижонской горчицы (по вкусу)
0,5 ч. ложки черного молотого перца
4-8 капель зеленого острого соуса «Табаско»
1-2 ст. ложки коричневого тростникового сахара (по вкусу)
2 ч. ложки морской соли (не пересолите!)
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