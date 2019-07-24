Восемь необычных кафе и ресторанов в Праге

Хочется поесть или выпить кофе в непривычном месте, чтобы получить новые впечатления? Предлагаем вам подборку из восьми пражских заведений на любой вкус, от продвинутых техногенных до ностальгических, включая очень демократичные.

Cyberdog

Открывшийся прошлой осенью Cyberdog — прежде всего информационный центр, миссия которого — знакомить посетителей с новостями технологий, роботизации и автоматизации. Делается это в том числе с помощью винного ресторана, где заказы принимаются через специальное приложение на планшете, разливает напитки роботизированная рука, а закуски доставляют «межгалактические вагончики». «Киберпес» — проект известного чешского художника Давида Черны, который усадил Святого Вацлава на перевернутого коня в пражской Люцерне, а еще раньше покрасил розовой краской советский танк. Здание, где расположен информационный центр, очертаниями напоминает собаку с большим экраном на «морде».

Адрес: Seydlerova ulice, Praha 5 — Stodůlky, станция метро «Нове-Бутовице»

График работы: с понедельника по пятницу с 16:00 до 22:00

Цены: от 79 крон за бокал вина, большая часть блюд до 150 крон

Geekarna

Кафе-бар для гиков с тематически оформленным интерьером — идеальное место, чтобы собраться с коллегами по фандому, обсудить игры, фильмы и сериалы, сразиться в настольные игры (их можно взять бесплатно) или полистать комиксы из местной библиотеки. Из еды здесь только орешки, попкорн и бутерброды, зато напитки найдутся на любой вкус, в том числе оригинальные коктейли вроде «Сладкая Харли Квинн», Zerg Rush, Espresso Patronum и Viper vs. Mountain.

Адрес: Starokošířská 259/9 Praha 5 — Smíchov

График работы: ежедневно с 15:00 до 24:00

Цены: коктейли 65-100 крон, пиво 28 крон

Luka Lu

Ресторан в сердце Праги на Малой Стране открыла семья из Сараево, которая чтит кулинарные и культурные традиции давно не существующей Югославии. Интерьер с буйством красок и звучащая музыка вызывают прочные ассоциации с фильмами Эмира Кустурицы. Любители морепродуктов сытной балканской кухни, которую владельцы заведения дополнили традиционными итальянскими рецептами, могут пообедать или поужинать в одной из уютных комнат, на галерее, в зимнем или летнем саду, переходящем в Петршинский парк.

Адрес: Újezd 33, Praha — Malá Strana, станция метро «Малостранска»

График работы: ежедневно с 11:00 до 24:00

Цены: 800-1200 крон на двоих

Let’s Meat

Сейчас найти бургеры в Праге проще, чем гуляш. Let’s Meat выделяется на фоне других заведений такого рода подчеркнуто обшарпанным интерьером, спортинвентарем — козлами и конями — вместо стульев и любовью команды к панк-року. Кроме того, бургеры здесь довольно необычные (из утки с красной смородиной, из оленины с брусничным джемом и пр.) и очень вкусные.

Адрес: Slezská 107, Praha 3, метро «Флора»

График работы: ежедневно с 11:00 до 24:00

Цены: бургеры 195-205 крон включая гарнир

Brasiliero

Два ресторана Brasiliero в центре Праги — рай для мясоедов. Здесь можно заказать churrasco-rodízio: официанты, курсирующие между столиками, по сигналу будут пополнять вашу тарелку лакомыми кусочками приготовленного на шампурах мяса до полного насыщения. В цену также входит салат-бар.

Адрес: Slovanský Dům — Na Příkopě 22, Praha 1 и U zelené žáby — U Radnice 13/8 Praha 1

График работы: «Славянский дом»: вторник-суббота с 12:00 до 24:00, воскресенье-понедельник с 12:00 до 23:00, «У зеленой жабы»: ежедневно с 11:00 до 24:00

Цены: 685 крон по будням до 18:00, в остальное время 925 крон на человека плюс напитки

Automat Churchill

Утром и днем — столовая для сотрудников нового офисного центра у площади Уинстона Черчилля, а позже — кафе-ресторан для всех желающих, Automat примечателен необычной системой заказа и оплаты, а также входа и выхода. При входе каждому необходимо взять пластиковую карту, на которую сканируются все выданные блюда и напитки, затем поместить ее в специальный автомат и расплатиться, а для выхода — опустить в прорезь на турникете. За потерю карты грозит штраф в две тысячи крон.

«Заведение будущего» без касс и очередей предлагает выбор готовых блюд чешской и международной кухни, паста-бар, теплый и холодный буфет, выгодные комбинированные спецпредложения, возможность заказа по меню, десерты, кофе, разливное пльзеньское пиво и многое другое.

Адрес: Italská 2581/67, Praha 2

График работы: по будням с 08:00 до 21:00, в летний сезон до 16:30

Цены: блюда из ежедневного меню от 39 (суп) до 159 крон, комбо-меню 164-184 кроны, стейк рибай — 199 крон

Народная столовая Тешнов

Заведение оправдывает свое название: цены жителей Праги приятно удивят, а обстановка перенесет в прошлое. Каждый будний день здесь предлагают более 15 видов готовых блюд, два супа и несколько салатов. Еду можно заказать на вынос, что актуально в связи с популярностью столовой: нередко все места за столиками с клетчатыми скатертями бывают заняты.

Адрес: Těšnov 1163/5, Praha 1 — Nové město, недалеко от метро «Флоренц»

График работы: в летние каникулы с 13:00 до 15:30 по будням, в остальное время с 10:00 до 19:00

Цены: готовые блюда от 25 до 115 крон, малиновый лимонад за 5 крон, пол-литра пива «Крушовице» — 18 крон

Alchymista

Кофейня и кондитерская с домашними тортами примечательна невысокими ценами, большими чашками, интерьером в стиле бабушкиной дачи (не путать с домом в деревне), садом с прудиком во внутреннем дворе и живым уголком, куда входят певчие птички в клетках, семейство уток и кот. Здесь же есть собственный музей кофе. Все это в двух шагах от стадиона «Спарта».

Адрес: Jana Zajíce 7, Letná

График работы: по будням с 07:30 до 21:30, суббота с 10:30 до 21:30, воскресенье и праздники с 10:30 до 19:30

Цены: 120-150 крон на человека

В материале использованы фото с официальных сайтов и из аккаунтов заведений в социальных сетях