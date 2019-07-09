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dTest: какое «русское» мороженое не стоит покупать

dTest: какое «русское» мороженое не стоит покупать

Дмитрий Иволга 335 0
Журнал dTest провел сравнительный анализ сортов популярного в Чехии «русского» мороженого — сливочных брикетов c двумя вафлями. В лаборатории было протестировано 11 образцов этого лакомства, в том числе из сетей Tesco, Lidl, Penny и Kaufland, и в одном случае результаты оказались неудовлетворительными.
Фото: dTest
dTest: какое «русское» мороженое не стоит покупать

Мороженое в таком формате в СССР начали выпускать в 30-х годах прошлого века, а Чехословакия познакомилась с ним после Второй Мировой войны. За сливочным мороженым с вафлями плотно закрепилось название «русское», которое применяют независимо от страны происхождения лакомства: из 11 протестированных сортов девять производятся в Чехии, один в Литве и еще один в Польше. Представители dTest отметили, что мороженое российского производства им не удалось найти даже в магазинах русских продуктов.

Специалисты изучили в лаборатории содержание молочного жира и сахара каждом из образцов и такой важный показатель, как скорость таяния.

Жирность и сахар

Содержание молочного жира в сливочном мороженом по стандартам должно составлять не менее 8%. Все проверенные образцы соответствуют этим требованиям: в них обнаружено от 8,1 до 14,4% молочного жира.

Доля сахара в стандартах не указана. dTest сообщает, что в среднем его содержание в проверенных образцах составило чуть менее 17% (в трех случаях эта информация была неточно указана на упаковке).

Запрещенные примеси

Стандартами запрещено добавление в сливочное мороженое растительных масел. Однако в одном из сортов, а именно в Kaufland/K-Classic Moroženoje, из 9,9% жирности 1,8% пришлось на растительные жиры. Издание поставило этому мороженому, заявленному как сливочный крем, негативную отметку и сообщило о нарушениях в Государственную сельскохозяйственную и продовольственную инспекцию.

Также специалисты обнаружили в двух образцах сливочное масло и в одном кокосовый жир, однако в последнем случае производитель уведомлял о нем на упаковке и не заявлял мороженое как сливочный крем.

Скорость таяния

Неприятно, когда мороженое тает раньше, чем успеваешь его съесть. С «русским» мороженым вам это не грозит: тесты показали достаточную стабильность для всех 11 образцов в течение 15 минут. Лишь один из них подтаял чуть быстрее, вероятно, из-за отсутствия в составе стабилизаторов E410 и E412.

Резюме

Всем доступным в Чехии сортам, кроме мороженого из «Кауфланда», специалисты дали хорошие или очень хорошие оценки, однако идеального среди них не нашли. На рынке не оказалось ни одного «русского» мороженого без сиропа глюкозы, стабилизаторов и крахмала и с полностью натуральным вкусом.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора.

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