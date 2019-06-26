Если у вас нету кошки: список котокафе в Праге

27 июня закрывается кошачье кафе Freya на Жижкове, пионер среди подобных заведений в Праге. Предлагаем вам список котокафе в чешской столице, которые, как мы надеемся, проработают еще много лет на радость посетителям.

Первое известное истории кошечье кафе открылось на Тайване в 1998 году, в начале двухтысячных эту концепцию подхватили в Японии, а 2011-м она добралась до Европы. Кстати, первое кошачье кафе Старого Света заработало в Санкт-Петербурге. Затем были Вена, Берлин, Мюнхен и Кёльн, чуть позже — Париж, а в 2014 году заведение, где можно отдохнуть в пушистой четвероногой компании, открылось и в Праге.

Сейчас в чешской столице несколько таких кафе. В каждом из них есть постоянный кошачий «штат» и действуют достаточно строгие правила. Их суть в том, чтобы уважать животных и не навязывать им общение. Если посетители спокойны и расслаблены, кошки, скорее всего, придут сами, а персонал при необходимости подскажет, чем удержать внимание каждой из них (кроме угощения: этот прием под запретом).

Котокафе — отличная возможность пообщаться с кошками, если вы по какой-либо причине не можете завести собственного питомца или хотите заранее понять, готовы ли стать владельцем личного «хвоста».

Итак, вот список пражских заведений для тех, кто страдает без кошачьего общества.

Kočičí kavárna на Смихове

Гостей встречают (если есть настроение) девять котов и кошек, среди которых есть даже мейнкуны. В хорошую погоду с ними можно посидеть на защищенной сеткой веранде. В меню — горячие и холодные напитки, десерты, салаты, сэндвичи.

facebook.com/kocicicikavarna

График работы: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 21:00

Адрес: Vodní 567/7, Praha 5

Kavárna Kočičí на Карлине

Семейная кофейня в самом сердце Карлина, где можно расслабиться в компании восьми кошек. У гостей есть возможность заказать напитки и закуски (исключительно вегетарианские) и купить сувениры кошачьей тематики. К каждому счету автоматически добавляется 25 крон на нужды животных. Владельцы этого кафе предоставляют исчерпывающую инструкцию по общению с кошками на сайте и в брошюрах, лежащих на каждом столе. Важные ограничения: дети до 15 лет допускаются только с родителями, не более двух детей на одного взрослого.

www.facebook.com/kavarnakocici1

Адрес: Křižíkova 22, Praha 8

График работы: с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, пятница-суббота с 11:00 до 21:00, воскресенье с 11:00 до 20:00

CatCafePrague

Самое центральное из пражских котокафе, которое позиционирует себя как социальный клуб. Одиннадцать кошек — что еще нужно для счастья? Владельцы считают, что маффины, настольные и видеоигры. Сложно с ними не согласиться, а видео на сайте развеет остатки сомнений.

instagram.com/catcafeprague

За вход в кафе берут 120 крон, после первого часа за каждую минуту придется доплатить по одной кроне.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Адрес: Gorazdova 20, Praha

facebook.com/KociciKavarnaFreya

Пока готовился этот материал, стало известно о закрытии первого пражского котокафе — Freya. В заведении, названного в честь скандинавской богини, проживало семь кошек, в основном взятых из приюта, и всем им накануне закрытия нашли новых владельцев. Последним днем работы «Фрейи» стало 26 июня 2019 года.