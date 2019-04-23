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Средиземноморье на Смиховской набережной — 2019

Средиземноморье на Смиховской набережной — 2019

Tamara Gurzhiy 420 0
В Праге на Смиховской набережной любой желающий сможет окунуться в гастрономическую атмосферу сразу нескольких стран Средиземноморья.
Средиземноморье на Смиховской набережной — 2019

Хотя гастрономические традиции стран Средиземноморья значительно отличаются друг от друга, у них есть множество общих элементов: оливковое масло, зелень, овощи, морепродукты, блюда на гриле, сыры, вино. Все это будет представлено на празднике, который пройдет на Смиховской набережной (Smíchovská Náplavka) с 10:00 до 19:00 в субботу, 27 апреля 2019.

Посетители фестиваля Středomoří na náplavce смогут попробовать блюда итальянской, французской, испанской, греческой или хорватской кухни, отведать мороженое и миндальное печенье и пополнить домашние запасы оливок, оливкового масла или, например, соуса песто.

Целый день поддерживать расслабленную атмосферу на набережной будет специальная сопроводительная программа. Не упустите шанс попробовать на вкус сразу несколько стран Средиземноморья!

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