Пражская винная неделя – 2019

В конце января знатоки вина смогут поучаствовать в дегустации вин – победителей Prague Wine Trophy, которая пройдет в рамках фестиваля Prague Wine Week 2019.

Всех любителей хорошего вина должен заинтересовать фестиваль под названием Prague Wine Week 2019, который проводится в столице Чехии уже несколько лет подряд. В этом году он состоится с 28 января по 3 февраля.

Торжественная часть фестиваля в виде гала-дегустации вин – победителей престижного международного конкурса Prague Wine Trophy пройдет 30 января с 16:00 до 20:00 в отеле Jalta Boutique Hotel по адресу: Vaclavske namesti, 45. Стоимость входного билета – 1 000 крон.

В течение недели ценители вина смогут встретиться за бокалом любимого напитка в отобранных пражских ресторанах, винных барах и винотеках дегустационного центра Vinograf. В этих заведениях по фиксированной цене можно будет продегустировать лучшие вина, участвовавшие в конкурсе Prague Wine Trophy.

Дегустационным центром фестиваля станет тройка баров сети Vinograf, расположенных по адресам:

Senovazne namesti 23, Praha 1,

Andel/Radlicka 1C, Praha5,

Misenska 8, Praha 1.

Вся информация о фестивале и о билетах на него – на сайте www.praguewine.cz.