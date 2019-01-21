Пражская винная неделя – 2019

Всех любителей хорошего вина должен заинтересовать фестиваль под названием Prague Wine Week 2019, который проводится в столице Чехии уже несколько лет подряд. В этом году он состоится с 28 января по 3 февраля.
Торжественная часть фестиваля в виде гала-дегустации вин – победителей престижного международного конкурса Prague Wine Trophy пройдет 30 января с 16:00 до 20:00 в отеле Jalta Boutique Hotel по адресу: Vaclavske namesti, 45. Стоимость входного билета – 1 000 крон.
В течение недели ценители вина смогут встретиться за бокалом любимого напитка в отобранных пражских ресторанах, винных барах и винотеках дегустационного центра Vinograf. В этих заведениях по фиксированной цене можно будет продегустировать лучшие вина, участвовавшие в конкурсе Prague Wine Trophy.
Дегустационным центром фестиваля станет тройка баров сети Vinograf, расположенных по адресам:
Senovazne namesti 23, Praha 1,
Andel/Radlicka 1C, Praha5,
Misenska 8, Praha 1.
Вся информация о фестивале и о билетах на него – на сайте www.praguewine.cz.