В Чехии сняли документальный фильм о сожженных в годы Второй мировой войны деревнях

В годовщину 75-летия Победы общественное движение «Бессмертный полк Чехии» инициировало создание серии короткометражных документальных фильмов «Цена Победы». Первый фильм вышел 2 июля 2020 года и был посвящен истории освобождения Чехословакии от фашизма в годы Второй мировой войны. Короткометражка вызвала большой резонанс: количество просмотров первой серии на YouTube превысило 23 тысячи.

Премьера второй серии – «Сожженные сердца» – состоялась 12 октября 2020 года на YouTube-канале «Nesmrtelný pluk Česko – Бессмертный полк Чехия». Фильм представляет собой воспоминания людей, которых объединяет одна история:

история сожжения деревень фашистскими карательными отрядами в годы Второй мировой войны. Общность истории разных народов во время Второй мировой войны показана на примере трех стран: Беларуси, Чехии, России. В фильме о трагедии деревень в этих странах рассказано голосами выживших участников страшных событий и их потомков.

В Беларуси жертвами нацистской политики геноцида и «выжженной земли» стали более 2 млн человек, то есть погиб каждый 4-й житель Беларуси. Символом массового уничтожения мирного населения на территории СССР, оккупированной Германией, стала Хатынь. Не менее страшные события произошли в 1944 году в другой белорусской деревне Ола, где было расстреляно и сожжено 1758 человек, из них 950 детей. Об этой трагедии вспоминают очевидцы тех событий Татьяна Калейчик и Татьяна Ярошевич.

В Чехии памятником страшных событий стала деревня Лидице. О ней рассказывают директор мемориала Лидице Эдуард Стеглик, староста Вероника Келлерова и один из выживших Павел Горешовски. В целом на территории Чехии и Словакии нацисты сожгли и разрушили 40 населенных пунктов. Было убито более 340 тысяч человек.

В Советском Союзе на временно оккупированной территории погибли более 15 млн мирных граждан, в результате нацистской истребительной политики были полностью разрушены 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень.

О судьбе деревни Желтоухи Смоленской области рассказывает поэт и писатель Владимир Тимофеевич Фомичев, переживший ужасы двухлетней оккупации и сожжения своей деревни дотла. Многие из его стихов посвящены событиям

Второй мировой войны. Одно из них в фильме читает актер театра и кино Илья Малаков. В фильме звучит музыка чешского композитора русского происхождения Вадима Петрова.

Сенатор Ярослав Доубрава убежден, что сейчас важно не только сохранять память о событиях Второй мировой войны, но и передавать ее будущим поколениям: «Мы обязаны помнить обо всех тех зверствах, которые вершили немцы, да и не только они, в первую очередь на территории СССР. Достаточно вспомнить о том, как были стерты с лица земли поселок Лидице и десятки других населенных пунктов на территории нашей страны. Мы также должны постоянно напоминать о страданиях людей в концентрационных лагерях. Я потрясен попытками искажения событий и итогов Второй мировой войны, причем участие в этом принимает и образец демократии – Брюссель. Мы должны не только хранить память об этом, но и неустанно знакомить с этой историей молодых людей, чтобы они ориентировались в этом и не допустили повторения того страшного времени. Мы должны добиться того, чтобы правда о том времени вернулась в школы».

Комментируя фильм «Цена Победы», чешский политолог, профессор, проректор пражской Высшей школы международных отношений Оскар Крейчи сказал: «Такая чешско-российская инициатива очень важна, поскольку она возвращает нам историю в ее неискаженном виде благодаря воспоминаниям очевидцев. Это наша общая история, наши общая боль и страдания. Сейчас часто пытаются эту историю переписать, вычистить, изменить, а такие проекты, как народный фильм «Цена Победы» помогают сохранить память о реальных событиях». Фильм снят при поддержке кинофестиваля «Новый русский фильм», киностудии «Мосфильм», телерадиокомпании «Ранак» и музея-мемориала Лидице.

Посмотреть фильм можно на YouTube.