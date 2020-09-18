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Чем заняться в Праге в выходные 19 и 20 сентября

Чем заняться в Праге в выходные 19 и 20 сентября

Александра Кириченко 1062 0
Последний уик-энд астрономического лета станет и последним перед введением новых ограничений. Для тех, кто не планирует проводить все выходные дома, предлагаем небольшую подборку пражских акций под открытым небом.
Фото: facebook.com/asociacespolecenskeodpovednosti
Чем заняться в Праге в выходные 19 и 20 сентября

Реконструкция битвы на Белой горе

В парке Obora Hvězda в субботу и воскресенье будет проходить реконструкция битвы на Белой горе, которая состоялась в 1620 году, 400 лет назад, и стала одним из переломных событий Тридцатилетней войны. Сама реконструкция начнется в 15:00, а до этого желающие смогут пострелять из лука и послушать средневековую музыку и лекции на исторические темы.

Где: парк Obora Hvězda, Прага 6
Когда: 19-20 сентября с 11:00 до 17:00
Вход: 150 крон для взрослых, 50 крон для детей
Подробная информация 

600-летняя годовщина битвы за Вышеград

Еще одно событие с исторической реконструкцией и демонстрацией средневековых ремесел пройдет на Вышеграде. Участники смогут посетить средневековый лагерь гуситов, попробовать пострелять из лука, познакомиться с соколиной охотой, а в 15:30 начнется реконструкция пешего рыцарского турнира короля Зигмунда Люксембургского. 

Где: Вышеград, Прага 1
Когда: 19 сентября с 10:00 до 16:00
Вход: бесплатно, за дополнительную плату будут проводиться экскурсии по Вышеграду
Подробная информация 

Модель Земли в саду Чернинского дворца

В субботу, 19 сентября, Министерство иностранных дел Чехии откроет для посещения сад своей резиденции и представит в нем так называемую терралону – детальную надувную модель нашей планеты диаметром около 10 метров. Модель доставили в Прагу из планетария Брно, цель акции – напомнить, что у нас «нет ни плана B, ни планеты B» и привлечь внимание к изменению климата.

Где: Loretánské nám. 5, Прага 1
Когда: 19 сентября с 09:00 до 21:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Соседская акция Zažít město jinak

В разных районах Праги в субботу будет проходить так называемая соседская акция: некоторые улицы станут пешеходными, на них состоятся небольшие концерты, шоу, представления для детей, лекции, воркшопы, пикники. Цель – перезнакомить соседей и поддержать локальный мелкий бизнес. 

Где: список мест здесь 
Когда: 19 сентября
Вход: бесплатно, приветствуется помощь в проведении акции
Подробная информация 

Дни европейского наследия

В субботу и воскресенье в Праге откроются для посещения 19 объектов, которые обычно закрыты для публики. Среди них – технические и сакральные памятники, дворцы и т.д. Участие в акции бесплатное или за символическую плату. 

Где: полный список здесь
Когда: 19-20 сентября
Вход: бесплатно или за символическую плату
Подробная информация 

Камерное винобрани в парке Гребовка

В субботу в воскресенье в верхней части Гавличковых садов, у павильона Grébovka, расположатся киоски с вином, бурчаком и деликатесами.

Где: парк Гребовка (Гавличковы сады), Прага 2
Когда: 19-20 сентября с 12:00 до 22:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Гонки на лодках на Влтаве

Все выходные будут проходить 107-е ежегодные состязания среди гребцов AXA Primátorky со стартом у Весларжского острова и финишем между железнодорожным мостом и мостом Палацкого. Наблюдать за соревнованиями можно будет с обоих берегов Праги, лучшие точки перечислены здесь.

Где: центр Праги
Когда: 19-20 сентября
Вход: для зрителей бесплатно
Подробная информация и расписание 

Фестиваль марионеток в садах Кинского

В субботу в садах на Смихове в 13-й раз пройдет фестиваль марионеток и кукольного театра. Подготовлено множество детских представлений, а также мастер-классов по изготовлению марионеток и различных игрушек.

Где: Kinského Zahrada, Прага 5
Когда: 19 сентября с 11:00 до 19:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Фестиваль розовых вин

Фестиваль «Розовый май» в этом году пройдет не в мае, а в сентябре, и не на набережной, а на Пражском рынке. В празднике розовых вин примут участие более 20 чешских виноделов. Организаторы также обещают коктейли, теплые и холодные угощения, джаз и свинг.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7
Когда: 19 сентября с 10:00 до 21:00
Вход: 100 крон, в цене бокал для дегустации и каталог
Подробная информация 

Praguemarket

В эти выходные на площади Республики у супермаркета Billa состоится очередная ярмарка дизайна и хендмейда. На Praguemarket можно будет купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от десятков независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1
Когда: 19-20 сентября c 10:00 до 19:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1
Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы.  Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1
Когда: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 
 

Вечера на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1 
Когда: с 14:00 до наступления темноты
Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно
Подробная информация 

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2
Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00
Вход: 100 крон, в цене напиток
Подробная информация 

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2
Когда: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3
Когда: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
Подробная информация 

 

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