Как провести в Праге выходные 5 и 6 сентября

Байкерский фестиваль Prague Harley Days с бесплатным входом, глобальный день открытых дверей Open House Praha, традиционное шествие за легализацию марихуаны, рыцарский турнир и многое другое: в этот уик-энд в Праге не будет скучно!

Фото: Petr Koky Stöckl

Open House Praha

В выходные состоится шестой День открытых дверей в Праге, в рамках которого для общественности будут открыты почти 80 зданий и помещений, обычно недоступные посетителям. Во время фестиваля Open House Praha можно будет посетить оригинальные с точки зрения архитектуры здания и памятники разных исторических периодов. Вход во все объекты будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется. Предусмотрена специальная программа для детей.

Когда: 5 и 6 сентября

Вход: бесплатно

Подробная информация

Мотопробег Prague Harley Days

В субботу по центру Праги проедет колонна байкеров в количестве до 800 человек. Участники стартуют в 10:30 у выставочного комплекса Голешовице и там же финишируют в районе 12:00, проехав по Праге 1, 2 и 7. Наблюдать колонну можно будет, например, на набережной, у Главного вокзала, на Вацлавской или Карловой площадях. Также в субботу и воскресенье в выставочном комплексе будет проходить фестиваль Prague Harley Days — впервые в своей истории вход на него будет бесплатным.

Где: старт и финиш у выставочного комплекса Голешовице

Когда: 5 сентября с 10:30

Вход: бесплатно

Подробная информация

Million Marihuana March

В субботу в 23-й раз состоится шествие за легализацию марихуаны. Оно стартует на Карловой площади в 13:00 и после символических 4,2 км по центру столицы завершится на Стрелецком острове, где состоится множество просветительских акций, а также музыкальные выступления. В марше традиционно участвуют представители Пиратской партии. Медицинские маски не обязательны, но рекомендованы.

Где: с 12:30 Карлова площадь, с 15:00 Стрелецкий остров

Когда: 5 сентября с 13:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Mercedes-Benz Prague Fashion Week

В монастыре святого Габриэла в районе Смихов в эти дни проходят показы Недели моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Изначально праздник моды был запланирован на март, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса. Свои коллекции представят Ян Черны, Петра Птачкова, Pietro Filipi и многие другие. В рамках Недели также пройдет ряд закрытых вечеринок. Между показами и вечеринками можно будет оценить стритстайл местных модных инфлюенсеров или самим попозировать фотографам — это редкий шанс выгулять самые смелые наряды и выглядеть уместно.

Где: Монастырь святого Габриэла, Holečkova 106/10, Прага 5

Когда: до 11 сентября

Подробная информация

Рыцарский турнир королей

Средневековый фестиваль с участием чешских реконструкторов, музыкантов и ярмаркой состоится уже в третий раз. Кульминация — рыцарский турнир времен короля Пржемысла Отакара II — начнется в 15:00. Билеты в продаже на месте.

Где: парк Макса ван дер Стула, Myslbekova, Patočkova, Прага 6

Когда: 5 и 6 сентября с 13:00 до 18:00

Вход: 100 крон для взрослых и 50 крон для детей

Подробная информация

День интегрированных спасательных служб

У торгового центра Černý Most в субботу будет проходить акция с участием спасателей, пожарных, скорой помощи и полиции. Специалисты, от которых зависит наша жизнь, продемонстрируют различную технику (включая полицейские дроны) и расскажут об особенностях своей работы. Служебные собаки тоже будут!

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Когда: 5 сентября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

День открытых дверей в Страковой академии

В рамках фестиваля Open House Praha аппарат чешского правительства откроет для посещения свою резиденцию. Можно будет посетить, в частности, зал заседаний, кабинет премьера, новый и старый залы для прессы и другие помещения здания, построенного в 1896 году и изначально служившего общежитием для студентов из бедных дворянских семей.

Где: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Прага 1

Когда: 5 и 6 сентября с 09:00 до 17:00, экскурсии каждый час, последняя в 16:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

День открытых дверей в Лихтенштейнском дворце

Также в субботу и воскресенье свои двери распахнет Лихтенштейнский дворец — правительственный объект на острове Кампа. Это здание представляет собой прекрасный пример архитектурного стиля барокко. В настоящее время дворец используется для проведения различных культурных мероприятий, а также для размещения важных государственных гостей. В нем проживали, например, испанский король, британская королева и японский император. Экскурсии будут проводиться в организованных группах и продлятся около 40 минут.

Когда: 5 и 6 сентября с 09:00 до 17:00

Где: Лихтенштейнский дворец, U Sovových mlýnů 506/4, Прага 1

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фестиваль бургеров на Выставиште

Параллельно с Prague Harley Days в выставочном центре Голешовице будет проходить фестиваль Burgerfest. Его цель — развеять мифы об американской гастрономии и показать, что бургер — не элемент фастфуда, а целое искусство. Для этого прямо на глазах участников под живую музыку будут готовить бургеры из свежих и качественных продуктов.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: 5-6 сентября

Вход: бесплатно

Подробная информация

Книжная ярмарка Knihex

В Карлинских казармах пройдет акция, на которой представители малых издателей встретятся с читателями и представят свою разнообразную продукцию. Организаторы подготовили сопроводительную программу для взрослых и детей.

Где: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Прага 8

Когда: 5 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Wine & Deli на Смиховской набережной

В субботу на набережной можно будет попробовать и купить разнообразные напитки и деликатесы: вины из Чехии, Моравии, Франции и Италии, балканские йогурты и сыр фета, оливки, домашнюю пасту, песто, паштеты, джемы и мармелады и т.д.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 5 сентября с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Ярмарка керамики на Кампе

В выходные на Кампе чешские мастера представят свои керамические изделия. Там же будут проходить выступления уличных театров и концерты.

Где: Kampa, Прага 1

Когда: 5-6 сентября с 10:00 до 19:00, сопроводительная программа с 13:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Экскурсии в Национальном музее

В эту субботу у вас будет возможность осмотреть недавно реконструированное историческое здание Национального музея на Вацлавской площади с экскурсоводом. Помимо прочего участники экскурсии поднимутся в купол, откуда открывается потрясающий вид на Прагу, и заглянут в подземный коридор, ведущий к Новому зданию. Акция подходит для семей с детьми. Билеты необходимо купить в кассе, предварительного бронирования не предусмотрено.

Когда: 5 сентября в 12:00 и 14:00

Где: Национальный музей, Václavské náměstí 68, Прага 1

Вход: по обычному билету плюс 30 крон

Подробная информация

Кукурузный лабиринт

Для жителей и гостей Праги подготовили необычное семейное развлечение на свежем воздухе, совмещающее в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 19 августа ежедневно с 09:00 до 20:00, до 31 августа ежедневно с 09:00 до 19:00, до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

Подробная информация

Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

После недавнего пожара в музее Кампа вновь открылась необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен». До 25 октября на ней будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

Подробная информация

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Подробная информация

Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация



Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Подробная информация

Вечера на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Подробная информация

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Подробная информация