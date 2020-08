Как провести в Праге выходные 22 и 23 августа

В предпоследний уик-энд календарного лета можно посетить фестиваль нового циркового искусства, насладиться балканской кухней и музыкой, понаблюдать за соревнованиями по прыжкам во Влтаву с железнодорожного моста или заглянуть в первый напечатанный на 3D-принтере дом. Скучно не будет!

Фото: Barlife Magazine

Фестиваль нового цирка Letní Letná Light

Красочный фестиваль в этом году проходит на своем привычном месте, в Летенских садах, но в урезанном режиме. Он продлится всего неделю, до 25 августа. За это время успеют выступить чешские и иностранные труппы, включая Voalá из Испании, Galapiat Cirque из Франции и отечественные Losers Cirque Company и Cirk La Putyka. Также посетителей каждый день ожидают спектакли для детей и богатая сопроводительная программа.

Где: Летенские сады, Прага 7

Когда: до 25 августа

Вход: часть акций бесплатно, билеты на остальные здесь

Подробная информация

Балканский фестиваль на Пражском рынке

Гастрономический и музыкальный фестиваль пройдет на Голешовицком рынке в субботу. В меню — традиционные блюда балканских стран, прохладительные и горячительные напитки, выступления групп во главе с HarMálek Orchestr и диджей-сеты.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 22 августа с 21:00 до 21:30

Вход: 100 крон, для студентов 50 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Винный фестиваль на Смиховской набережной

В субботу на набережной Влтавы со стороны Смихова состоится фестиваль традиционных и игристых вин. Будут представлены вина из Южной Моравии, а также из-за рубежа и даже с других континентов. В качестве дополнения организаторы обещают живую музыку и современную гастрономию.

Где: Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 22 августа с 10:30 до 20:00

Вход: 100 крон, в цене бокал для дегустаций

Подробная информация

Фестиваль рома в Žluté lázně

Чуть дальше от центра, но тоже на берегу Влтавы, в субботу состоится фестиваль для тех, кто любит покрепче. В водном комплексе Žluté lázně для дегустации будут доступны 260 сортов настоящего тростникового рома. В программе — дегустации, семинары и воркшопы, конкурс барменов. Вход только для тех, кому уже исполнилось 18.

Где: Podolské nábřeží 3, Прага 4

Когда: 22 августа с 12:00 до 21:00

Вход: 490 крон

Подробная информация

Соревнования по хайджампу Cool Highjump Tour

В субботу со Смиховской набережной можно будет наблюдать за экстремальными состязаниями: их участники собираются прыгать во Влтаву с железнодорожного моста, то есть с высоты 16 метров.

Где: Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 22 августа с 12:00 до 22:00

Вход: 99 крон

Подробная информация

Семейный день с «Кофолой»

На территории выставочного комплекса Голешовице детей и их родителей ждет масса увлекательных спортивных и экстремальных активностей: лазертаг, паркур, дискогольф, бампрбол, спайкбол и даже круговые тренировки. Акция проводится при поддержке известного чешского производителя безалкогольных напитков.

Где: Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: 22 авгута с 13:00 до 20:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

День открытых дверей в Грзанском дворце

В субботу чешское правительство снова откроет для посещения один из своих объектов — Грзанский дворец с видом на Прагу, который особенно ценил Томаш Гарриг Масарик. Посетителей пускают организованными группами в сопровождении экскурсовода. Каждая экскурсия длится примерно 40 минут.

Где: Грзанский дворец, Loretánská 177/9, Прага 1

Когда: 22 августа с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Посещение первого напечатанного на 3D-принтере дома

До конца августа на Стрелецком острове можно осмотреть уникальный дом-прототип под названием Prvok, напечатанный на 3D-принтере. Он был привезен из Ческе-Будеевице и установлен на понтоне на Влтаве. Серийный выпуск таких домов из бетона могут наладить уже через несколько лет.

Где: Стрелецкий остров, Прага 1

Когда: до 31 августа

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Реплика исторической баржи на Влтаве

Энтузиасты изготовили копию исторической деревянной баржи, которая раньше использовалась для доставки грузов по Влтаве: в основном камней, песка, а также зерна и пива. До 31 августа на ней могут прокатиться все желающие. Лодка швартуется у небольшого причала на набережной Рашина под мостом Палацкого и курсирует с 14:00 до 18:00 по рабочим дням и с 10:00 до 18:00 по выходным. Речной круиз длится час. Взнос за билет — добровольный и идет на эксплуатацию судна.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: до 31 августа, с 14:00 до 18:00 по рабочим дням и с 10:00 до 18:00 по выходным

Вход: добровольный взнос

Подробная информация

Колесо обозрения у Влтавы

Некоторое время назад на набережной в районе Подоли появилось гигантское колесо обозрение, которое по-чешски, кстати, называют «русское колесо». Катание длится пять минут. Аттракцион будет на месте до конца августа.

Где: набережная Влтавы в районе Подоли (Прага 4), территория ботеля Racek

Когда: до 31 августа

Вход: 100 крон для взрослых, дети до 5 лет бесплатно

Подробная информация

Летнее экоателье в Трое

Тройский замок запустил серию мастер-классов, которые подходят для детей и взрослых, в том слабовидящих. Участники получат возможность поработать с природными материалами в разных творческих техниках. Экоателье расположено в оранжерее замка.

Где: оранжерея Тройского замка, U Trojského zámku 1, Прага 7

Когда: со вторника по воскресенье до конца августа с 10:00 до 18:00, по пятницам с 13:00 до 18:00

Вход: 5 крон для детей, 20 крон для взрослых

Подробная информация

Театр под открытым небом

Пока с массовыми акциями в закрытых помещениях не складывается, театральный сезон под открытым небом идет полным ходом. К ранее открывшемся летним сценам на Вышеграде, сцене театра Унгельт на Градчанах и амфитеатру под Жижковской башней присоединился традиционный Шекспировский фестиваль. Билеты можно купить заранее онлайн и на месте в кассах.

Подробная информация: Вышеград, Унгельт, амфитеатр под Жижковской телебашней, Летний шекспировский фестиваль

Кукурузный лабиринт

Для жителей и гостей Праги подготовили необычное семейное развлечение на свежем воздухе, совмещающее в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 19 августа ежедневно с 09:00 до 20:00, до 31 августа ежедневно с 09:00 до 19:00, до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

Подробная информация

Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

После недавнего пожара в музее Кампа вновь открылась необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен». До 25 октября на ней будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

Подробная информация

Концерты во дворе Пражского Града

В субботу и воскресенье снова состоятся традиционные концерты ансамбля стражи Пражского Града в первом и третьем дворах резиденции президента Чехии. Выступления длятся по 15-20 минут, вход бесплатный.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 22-23 августа в 3-м дворе Пражского Града в 13:00, в 1-м — в 13:45

Вход: бесплатно

Подробная информация

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение всего лета (акция, которая первоначально должна была закончиться 1 июля, продлена) открыты для общественности. Кроме обычно окрытой галереи, ресторана и бара с видом на Пражский Град посетители могут заглянуть в системы вентиляции, кондиционирования и отопления, созданные архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком Гери. Экскурсия состоит из восьми частей и начинается на втором подземном этаже, где расположена техника, и заканчивается на крыше. В цене билетов – посещение выставки Боржек Шипека в галерее Танцующего дома.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 31 августа с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

Подробная информация

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Подробная информация

Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация



Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Подробная информация

Вечера на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Подробная информация

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00 до 30 августа

Вход: 200-300 крон

Подробная информация

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Подробная информация