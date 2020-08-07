Как провести в Праге выходные 8 и 9 августа

Латиноамериканская фиеста, Всемирный день слонов, творческие мастерские и другие разнообразные развлечения ждут вас в этот уик-энд. А как насчет того, чтобы отправиться купаться или устроить гриль-вечеринку?

Выходные будут жаркими, как и предстоящая неделя, и мы напоминаем о двух актуальных материалах, которые подготовили для вас — о купании и отдыхе у воды в Праге и в часе езды от чешской столицы. Другая замечательная идея — устроить вылазку на природу с грилем или шашлыками. Реализовать эту задумку поможет онлайн-магазин продуктов Rohlik.cz, при поддержке которого выходит данная рубрика. Все необходимое для гриля — мясо, рыбу, колбаски, веганские варианты, свежие овощи от местных фермеров и напитки — вы найдете на Rohlik.cz и сможете купить без суеты и очередей!

Фестиваль «Вкус Латинской Америки»

Фестиваль Sabor Latino, название которого можно перевести как «Вкус Латинской Америки», проходит на площади Республики у Палладиума. Он приурочен ко Дню независимости Боливии. Посетителей ждут экзотические угощения, изделия ручной работы, зажигательные ритмы и многое другое, включая бесплатный детский уголок.

Где: náměstí Republiky, Прага 1

Когда: до 9 августа

Вход: бесплатно

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Экскурсии в Национальном музее

В эту субботу у вас будет редкая возможность осмотреть недавно реконструированное историческое здание Национального музея на Вацлавской площади с экскурсоводом. Помимо прочего участники экскурсии поднимутся в купол, откуда открывается потрясающий вид на Прагу, и заглянут в подземный коридор, ведущий к Новому зданию. Акция подходит для семей с детьми. Билеты необходимо купить в кассе, предварительного бронирования не предусмотрено.

Где: Национальный музей, Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 8 августа в 12:00 и 14:00

Вход: по обычному билету плюс 30 крон

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Колесо обозрения у Влтавы

Некоторое время назад на набережной в районе Подоли появилось гигантское колесо обозрение, которое по-чешски, кстати, называют «русское колесо». Катание длится пять минут. Аттракцион будет на месте до конца августа.

Где: набережная Влтавы в районе Подоли (Прага 4), территория ботеля Racek

Когда: до 31 августа

Вход: 100 крон для взрослых, дети до 5 лет бесплатно

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Летний блошиный рынок на «Фабрике»

В воскресенье блошиный рынок пройдет в многофункциональном центре современного искусства MeetFactory на территории бывшей смиховской фабрики. Там можно будет купить одежду и аксессуары, украшения, фарфор, домашнюю утварь, виниловые пластинки и т.д.

Где: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Прага 5

Когда: 9 августа с 12:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Всемирный день слонов в Пражском зоопарке

В зоопарке в эту субботу проведут множество тематических акций, приуроченных к празднику. Все они состоятся в павильоне «Долина слонов» или рядом с ним. Например, гости смогут понаблюдать, как купаются слонята Гулаб и Шанти.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: 8 августа с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон для детей и 250 крон для взрослых

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День открытых дверей в Крамаржовой вилле

В субботу можно совершенно бесплатно посетить резиденцию чешских и чехословацких премьеров, бывшую виллу Карела Крамаржа, политика, русофила и первого премьер-министра Чехословакии. В здании, построенном в 1914 году, находится 56 различных помещений: жилые покои, кабинеты, столовые, гостиные, залы для приемов и даже бильярдный зал. Посетителей будет сопровождать экскурсовод.

Где: Крамаржова вилла, Gogolova 212/1, Прага 1

Когда: 8 августа с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Летнее экоателье в Трое

Тройский замок запустил серию мастер-классов, которые подходят для детей и взрослых, в том слабовидящих. Участники получат возможность поработать с природными материалами в разных творческих техниках. Экоателье расположено в оранжерее замка.

Где: оранжерея Тройского замка, U Trojského zámku 1, Прага 7

Когда: со вторника по воскресенье до конца августа с 10:00 до 18:00, по пятницам с 13:00 до 18:00

Вход: 5 крон для детей, 20 крон для взрослых

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Театр под открытым небом

Пока с массовыми акциями в закрытых помещениях не складывается, театральный сезон под открытым небом идет полным ходом. К ранее открывшемся летним сценам на Вышеграде, сцене театра Унгельт на Градчанах и амфитеатру под Жижковской башней присоединился традиционный Шекспировский фестиваль. Билеты можно купить заранее онлайн и на месте в кассах.

Подробная информация: Вышеград, Унгельт, амфитеатр под Жижковской телебашней, Летний шекспировский фестиваль

Кукурузный лабиринт

Для жителей и гостей Праги подготовили необычное семейное развлечение на свежем воздухе, совмещающее в себе физическую и интеллектуальную активность. Потренировать свои навыки ориентирования в пространстве можно в одном из двух кукурузных лабиринтов, появившихся в чешской столице. Площадь каждого из них от 1 до 2 гектаров, и пойти по ним можно по нескольким разным маршрутам. Также в лабиринтах есть по 20 информационных досок для детей и 8 для взрослых.

Где: Ďáblice, у остановок Liběchovská и U Spojů втобусов 103 и 202; Zahradní Město, остановка Obchodní centrum Hostivař трамваев 22 и 26 и автобусов 154 и 177.

Когда: до 19 августа ежедневно с 09:00 до 20:00, до 31 августа ежедневно с 09:00 до 19:00, до 30 сентября с 14:00 до 18:00 по будням и с 09:00 до 18:00 по выходным

Вход: 65 крон для взрослых и 90 крон для детей

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Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

После недавнего пожара в музее Кампа вновь открылась необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен». До 25 октября на ней будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

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Концерты во дворе Пражского Града

В субботу и воскресенье снова состоятся традиционные концерты ансамбля стражи Пражского Града в первом и третьем дворах резиденции президента Чехии. Выступления длятся по 15-20 минут, вход бесплатный.

Где: Пражский Град, Прага 1

Когда: 7-8 августа в 3-м дворе Пражского Града в 13:00, в 1-м — в 13:45

Вход: бесплатно

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Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение всего лета (акция, которая первоначально должна была закончиться 1 июля, продлена) открыты для общественности. Кроме обычно окрытой галереи, ресторана и бара с видом на Пражский Град посетители могут заглянуть в системы вентиляции, кондиционирования и отопления, созданные архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком Гери. Экскурсия состоит из восьми частей и начинается на втором подземном этаже, где расположена техника, и заканчивается на крыше. В цене билетов – посещение выставки Боржек Шипека в галерее Танцующего дома.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 31 августа с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

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Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

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Уик-энд в Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

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Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

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Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна продолжает сезон концертов с видом на закат. В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00 до 30 августа

Вход: 200-300 крон

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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