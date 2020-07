Как провести в Праге выходные 27 и 28 июня

Гигантская водная горка, театр под открытым небом, квест по пражским башням или самая большая в Европе веганская акция под открытым небом? Выбор за вами!

Водная горка в Малешицком парке

В Малешицком парке установили 100-метровую водяную горку и подготовили другие аттракционы для детей и взрослых: батуты, зорбинг, стрельбу из лука и т.д.

Где: Malešický park, Прага 10

Когда: с 12:00 до 19:00 до 29 июня включительно

Вход: 70 крон за 3 катания с горки, 200 крон за 2 часа на горки, 300 крон за 2 часа на горке и других аттракционах

Подробная информация

BENSO, или Африка в сердце Праги

На площади Вацлава Гавела у Национального театра в субботу будет проходить ярмарка африканских продуктов и товаров ручной работы с богатой сопроводительной культурной программой. Выступят, например, AneboAfro, Sahar, BaToCu, Papis Nyass и др.

Где: náměstí Václava Havla, Прага 1

Когда: 27 июня с 14:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Dyzajn market Лето

Самая большая в Чешской Республике выставка-продажа авторских работ Dyzajn market с фуд-зоной, театральными представлениями для детей и концертами для всех в этот раз состоится у Промышленного дворца в Выставочном комплексе Голешовице. Ожидается участие 150 дизайнеров из Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и 20 мастеров-кулинаров.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7

Когда: 27-28 июня с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Веганский фестиваль на Наплавке

В воскресенье на набережной Влавы пройдет крупнейшая в Европе веганская акция под открытым небом — Veggie Náplavka. Организаторы обещают около ста киосков с веганскими продуктами и товарами, связанными с ответственным и этичным образом жизни, из Чехии и из-за границы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: 28 июня с 10:00 до 20:00

Подробная информация

Квест «Пражские башни»

В воскресенье в Праге 4 и Праге 10 состоится квест для детей и их родителей «Пражские башни». Участникам нужно будет обходить башни (перемещаться также можно на общественном транспорте, велосипедах, самокатах и т.д.) и выполнять разнообразные задания. Для участия необходимо зарегистрироваться онлайн или в Нусельской ратуше с 18:00 в субботу или с 09:30 в воскресенье. Там же участники получат задания и начнется квест.

Где: старт в Нусельской ратуше, Táborská 500/30, Прага 4, а при предварительной регистрации — в Подскальской таможне на Вытони

Когда: 28 июня с 09:30

Вход: 200 крон для детей и 300 крон для взрослых при предварительной регистрации, 250 и 350 крон на месте

Подробная информация

Фестиваль пражских крыш

В Праге начался очередной фестиваль Prague Rooftop Festival, который позволит взглянуть на чешскую столицу в непривычном ракурсе. В рамках фестиваля пройдет несколько акций, включая кинопросмотр на крыше под открытым небом. Их полный список можно увидеть здесь. А на эту субботу, 27 июня, запланирована «закатная» вечеринка на крыше Fashion Club & Restaurant Prague на площади Республики. Ограниченное количество билетов можно купить прямо на месте.

Где: Fashion Club & Restaurant Prague, Namesti Republiky 8, Прага 1

Когда: 27 июня с 14:00 до 23:00

Вход: билеты в онлайн-продаже по 150 крон

Подробная информация

Выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера в Музее Кампа

Необычная и довольно интересная выставка «Неуловимый фьюжен» открылась в Музее Кампа. До 25 октября там будут выставлены работы одного из инициаторов ар-нуво Альфонса Мухи и современного чешского художника Pasta Oner. У этих двух творцов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Где: Музей Кампа, U Sovových mlýnů 503/2, Прага 1

Когда: до 25 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 200 крон, дети, студенты и пенсионеры — 120 крон

Подробная информация

Летняя сцена на Вышеграде

Пражские театры вновь начали давать спектакли под открытым небом — отличная альтернатива для театралов, которые пока не готовы возвращаться в зрительные залы. На Вышеграде театр Studio Dva в субботу покажет современную версию чехословацкого киномюзикла «Старики на уборке хмеля», в воскресенье — спектакль «Дуэты».

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 27 и 28 июня в 20:00

Вход: от 499 крон

Подробная информация

Фестиваль международной кухни на Карлине

Очередной рынок на Карлинской площади посвящен международной кухне — начиная с американской и европейской и заканчивая тайской. Обещают экзотические овощи и фрукты и выступление групп Circus Brothers (11:00–14:00) и Lovesong Orchestra (15:00–18:00).

Где: Карлинская площадь, Прага 8

Когда: 28 июня с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице до 6 сентября работает парк аттракционов. Все желающие, и дети, и взрослые, могут покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке, которая этом году по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Подробная информация

Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Подробная информация

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение июня впервые открываются для общественности. Что именно можно будет увидеть, организатор акции — галерея «Танцующий дом» — не уточняет, но обещает, что получится заглянуть «глубоко внутрь». Для этого достаточно купить билеты на выставку архитектора и дизайнера Бориса Шипека, которая сейчас проходит в галерее.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 30 июня с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

Подробная информация

Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация



Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице продолжится серия фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Подробная информация

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом.

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Подробная информация

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

Подробная информация

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Подробная информация