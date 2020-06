Как провести в Праге выходные 13 и 14 июня

Начните уик-энд с Ночи костелов и продолжите по своему вкусу сбором черешни, поездкой на историческом паровозе по самым красивым окрестностям чешской столице или посещением нового парка аттракционов на Выставиште. Хороших выходных!

Ночь костелов

Уик-энд начнется с традиционной Ночи костелов, которая в пятницу, 12 июня, состоится в 12-й раз. В 2020 году в ней примут участие 1060 объектов по всей стране, из них 133 — в Праге. Они подготовили для своих посетителей 2424 различных программ. Этой ночью, точнее, в вечерние часы, распахнут свои двери и те помещения, которые обычно осмотреть нельзя. Во время Ночи костелов люди смогут познакомиться с христианством как в форме экскурсий по архитектурным сооружениям, так и через встречу с его представителями. Акция предложит посетителям культурную и духовную программу, которую организуют тысячи добровольцев.

Где: полный список участников — здесь, по этой ссылке представлены пражские объекты

Когда: 12 июня с 18:00 до 24:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Сбор черешни

Хорошая новость: в Праге созрела черешня! В связи с этим сообщество Na Ovoce (что можно перевести как «На фрукты» или «По фрукты»), стоящее за популярным приложением, о котором мы писали, организовало сбор ягод в парке на холме с говорящим названием Třešňovka (район Грдлоржезы, Прага 9). Участие в акции бесплатно: ее суть — спасение урожая. За символическую плату в 50 крон можно взять в аренду стремянку и плодосъемник.

Где: холм Třešňovka, Прага 9, остановка трамваев 1, 9, 11 Spojovací

Когда: 10-14 июня с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Японский праздник весны на Вышеграде

Начнутся в пятницу и продолжатся в субботу празднества в японском стиле Bodaidžu macuri. Они состоятся уже в 15-й раз. Праздник чествует очередное возрождение природы и древние японские традиции. В программе — литургия и медитации, демонстрация боевых искусств самураев, этническая музыка и танцы, воркшопы.

Где: Вышеград, V Pevnosti 159/5b, Прага 2

Когда: 12 июня с 19:45 до 22:30, 13 июня с 07:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Аттракционы на Выставиште

В выставочном комплексе Голешовице в субботу откроется парк аттракционов, который проработает до 6 сентября. Все желающие, и дети, и взрослые, получат возможность покататься на аттракционах, знакомых по весенней Матейской ярмарке. Напомним, в этом году она по известным причинам закрылась, едва успев открыться.

Где: Výstaviště Praha, Прага 7, рядом с океанариумом «Морской мир»

Когда: суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00, по будням с 12:00 до 22:00

Вход: 50-150 крон за поездку

Подробная информация

Путешествие на историческом паровозе по окрестностям Праги

В субботу и воскресенье впервые в этом году можно принять участие в акции Párou Prahou: поездке на поезде, состоящем из вагонов 40-х и 50-х годов прошлого века, паровоза и вагона ресторана, по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Праги. Длина трассы, проходящей через Прокопскую долину, составляет 27 км. Начало — на станции Прага-Смихов, завершение — там же, но можно выйти на станции Гостивице и обратно возвращаться уже на современном транспорте. Билеты продаются во всех железнодорожных кассах, также свободные места можно оплатить прямо у проводника.

Где: Смиховский вокзал

Когда: 13 и 14 июня в 10:19 и 14:57

Вход: дети и пенсионеры от 80 крон, взрослые от 140 крон

Подробная информация

Экскурсии на станцию очистки сточных вод

Исторические очистные сооружения в районе Бубенеч (Прага 6) в субботу организуют необычную акцию: любители экстрима смогут со страховкой подняться на 30-метровую трубу, а потом спуститься по веревке в подземную шахту. Билеты на этот аттракцион нужно было бронировать заранее, электронное бронирование закрыто, но по телефону 777 790 219 можно узнать о возможности принять участие. Также в субботу состоятся экскурсии в подземелья очистных сооружений с катанием на плоту.

Где: старые водооочистные сооружения в Праге 6, Papírenská 6

Когда: 13 июня с 10:00 до 15:00

Подробная информация

Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

Подробная информация

Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение июня впервые открываются для общественности. Что именно можно будет увидеть, организатор акции — галерея «Танцующий дом» — не уточняет, но обещает, что получится заглянуть «глубоко внутрь». Для этого достаточно купить билеты на выставку архитектора и дизайнера Бориса Шипека, которая сейчас проходит в галерее.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 30 июня с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

Подробная информация

Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

По субботам в центре Праги работает новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация



Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице продолжится серия фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции. Увы, подавляющее большинство из них, как выяснилось, — копии.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

Подробная информация

Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. С 14:00 до 16:00 всем взрослым гостям — приветственный бокал Campari в подарок!

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 30 и 31 мая с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация

Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом (но пока закрыт для зрителей).

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

Подробная информация

Посещение Национального музея со скидкой 50%

Не упустите последнюю возможность посетить национальный музей со скидкой 50%. Билеты продаются онлайн. Можно выбрать вход в отдельные пражские объекты (комплекс на Вацлавской площади, Чешский музей музыки, музей азиатских, африканских и американских культур Напрстка, Национальный памятник на Виткове, музеи Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, лапидарий и этнографический музей) или приобрести единый билет в девять музеев, который действует в течение 9 дней.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1 и др.

Когда: со скидкой 50% до 15 июня

Вход: единый билет — 200 крон, историческое здание — 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация и покупка билетов

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

Подробная информация

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Подробная информация