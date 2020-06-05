Куда пойти в Праге в выходные 6 и 7 июня

В первый уик-энд календарного лета распахнут свои двери пражские сады. Найдутся развлечения и для тех, кто предпочтет спрятаться от переменчивой погоды под крышей, например новая выставка Бэнкси или возможность заглянуть в самые укромные уголки Танцующего дома. Выбор за вами!

Уик-энд открытых садов

В эти выходные по примеру Великобритании свои двери для общественности распахнут обычно закрытые пражские сады и частные парки. В большинство из них можно будет попасть бесплатно, впрочем, окончательное решение принимает каждый из участвующих объектов. В рамках акции можно, например, послушать рассказ гида в садах под Пражским Градом или узнать больше о садах Тройского замка.

Когда: 6 и 7 июня

Где: полный список на сайте акции

Вход: в большинстве случаев — бесплатно

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Посещение технических помещений Танцующего дома

В выходные можно заглянуть в технические помещения легендарного дома, которые в течение июня впервые открываются для общественности. Что именно можно будет увидеть, организатор акции — галерея «Танцующий дом» — не уточняет, но обещает, что получится заглянуть «глубоко внутрь». Для этого достаточно купить билеты на выставку архитектора и дизайнера Бориса Шипека, которая сейчас проходит в галерее.

Где: Танцующий дом, Jiráskovo náměstí 6, Прага 1

Когда: до 30 июня с 09:00 до 20:00

Вход: взрослый билет 190 крон, детский и студенческий — 110 крон

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MINT Market

Первая в этом году ярмарка дизайна и хендмейда MINT Market состоится в субботу на Пражском рынке в Голешовице перед рестораном SaSaZu. Там будет представлено около ста киосков с модной одеждой, аксессуарами, украшениями, косметикой и деликатесами от чешских производителей.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 6 июня с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Бесплатный вход для детей в национальный технический музей

До конца недели в честь недавнего Дня защиты детей дети и подростки могут посетить Национальный технический музей бесплатно. Для остальных любителей науки и техники до конца июня действуют льготные билеты

Где: Национальный технический музей, Kostelní 42, Прага 7

Когда: 6-7 июня с 08:00 до 18:00

Вход: дети бесплатно, взрослые — 200 крон

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Новый фермерский рынок на берегу Влтавы — Trhy na Plovárně

В эту субботу в центре Праги откроется новый фермерский рынок — на левом берегу Праги у Чехова моста, в Общественных купальнях (Občanská Plovárna). Там можно будет купить свежие местные продукты, включая фрукты и овощи, рыбу, пиво и вина, а также срезанные цветы. В эту субботу посетителям предложат отведать итальянские деликатесы и рыбу на гриле и бесплатно поплавать по Влтаве на прогулочном кораблике. Кроме того, на рынке организуют бесплатный детский уголок.

Где: Trhy na Plovárně, U Plovárny 1, Прага 1

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Парк фудтраков на Выставиште

В воскресенье в выставочном комплексе Голешовице состоится первый из серии фестивалей уличной еды Food Truck Park. На недавно реконструированной Брюссельской алее разместятся 10 грузовиков с различными деликатесами, начиная с классических бургеров, запеченных сэндвичей и бельгийской картошки до итальянской, мексиканской и азиатской кухни. Поблизости можно будет устроить пикник на траве.

Где: Výstaviště Praha, Areál Výstaviště, Прага 7

Когда: по воскресеньям с 10:00 до 21:00 Вход: бесплатно

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Уик-энд Славянском доме

Посетите в выходные уникальный архитектурный комплекс в центре Праги, соединяющий в себе историю и современность, и оцените сокровища, которые скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. В Славянском доме вы можете заняться шопингом, посмотреть фильм в единственном в центре Праги многозальном кинотеатре, пообедать или выпить кофе или вина в одном из многочисленных ресторанов, кафе и баров и, главное, отдохнуть в тенистом саду в стиле необарокко. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить!

Где: Славянский дом, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: магазины до 20:00, кино до 24:00, кафе и рестораны по своему графику

Вход: бесплатно

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Выставка Бэнкси в Праге

После огромного успеха в Париже и Барселоне в Праге открылась выставка известного граффитиста. В выставочном зале «Манес» в рамках экспозиции The World of Banksy — The Immersive Experience будет представлено более 80 работ экстравагантного уличного художника из частной коллекции.

Где: Выставочный зал Mánes, Masarykovo nábř. 250, Прага 1

Когда: до 27 сентября

Вход: 170-810 крон

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Новый сезон вечеров на крыше «Люцерны»

Крыша пражского дворца Люцерна открыла новый сезон, который будет состоять из 69 концертов с видом на закат! В этом году на крыше высадили черешневый сад «как у Чехова» — так его характеризуют организаторы вечеринок на крыше. Как и в прошлом году, гости смогут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев. Посетить крышу можно по субботам, воскресеньям и понедельникам с 14:00, вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. С 14:00 до 16:00 всем взрослым гостям — приветственный бокал Campari в подарок!

Где: дворец «Люцерна», Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 30 и 31 мая с 14:00 до наступления темноты (сейчас — 22:00)

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Терраса на крыше Дома Radost

На крыше бывшего Дома профсоюзов на Жижкове открылась «сестра» крыши «Люцерны». На ней установили смотровую вышку, с которой в хорошую погоду видно даже Крконоши, и организовали кафе-бар. Кроме того, там регулярно проходят концерты, танцевальные вечеринки и совместный просмотр футбола на стадионе «Виктория Жижков», который находится совсем рядом (но пока закрыт для зрителей).

Где: крыша Дома Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2

Когда: по выходным с 13:00 до 23:00, вторник-пятница с 15:00 до 23:00

Вход: 100 крон, в цене напиток

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Посещение Национального музея со скидкой 50%

Открывшись после более чем двухмесячного перерыва, Национальный музей предложил не бесплатный вход, а скидку, которая будет действовать до середины июня. Билеты продаются онлайн. Можно выбрать вход в отдельные пражские объекты (комплекс на Вацлавской площади, Чешский музей музыки, музей азиатских, африканских и американских культур Напрстка, Национальный памятник на Виткове, музеи Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, лапидарий и этнографический музей) или приобрести единый билет в девять музеев, который действует в течение 9 дней.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1 и др.

Когда: со скидкой 50% до 15 июня

Вход: единый билет — 200 крон, историческое здание — 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

Подробная информация и покупка билетов

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице возобновилась уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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